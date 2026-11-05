Кого з українських письменників номінували на Нобелівську премію та чому вони її не отримали

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Втрати Росії в УкраїніЗСУ відмінусували за добу 2380 окупантів та спалили 5 систем ППО: дані Генштабу"НАТО сильніше за армію РФ, але...": військовий аналітик назвав головну вразливість Альянсу"НАТО сильніше за армію РФ, але...": військовий аналітик назвав головну вразливість АльянсуДемократи у Конгресі США можуть домогтися нового пакета допомоги Україні та подолати вето Трампа – ReutersДемократи у Конгресі США можуть домогтися нового пакета допомоги Україні та подолати вето Трампа – ReutersУ берлінському готелі знайшли мертвим міністра економіки Баварії: усі обставини. ФотоУ берлінському готелі знайшли мертвим міністра економіки Баварії: усі обставини. ФотоДень важливих рішень, які суттєво вплинуть на життя: Тельці, не поспішайте, а Рибам потрібен відпочинок – гороскоп на 5 листопада для всіхДень важливих рішень, які суттєво вплинуть на життя: Тельці, не поспішайте, а Рибам потрібен відпочинок – гороскоп на 5 листопада для всіхПід ударом були НПЗ і склад Wildberries: дрони атакували Рязань, спалахнули пожежі. Фото і відеоПід ударом були НПЗ і склад Wildberries: дрони атакували Рязань, спалахнули пожежі. Фото і відеоСпікер Джонсон залишить посаду після поразки республіканців на виборах: хто може зайняти його місцеСпікер Джонсон залишить посаду після поразки республіканців на виборах: хто може зайняти його місцеЯкий транспортний засіб проїде передостаннім? Тест для водіївЯкий транспортний засіб проїде передостаннім? Тест для водіївПохресниця Путіна була зіркою укрТБ: як Собчак поводилася в Києві та чому заявляла, що "зурочила" УкраїнуПохресниця Путіна була зіркою укрТБ: як Собчак поводилася в Києві та чому заявляла, що "зурочила" УкраїнуЯкщо батьки не мають хобі: 8 звичок, які діти переймають і несуть у доросле життяЯкщо батьки не мають хобі: 8 звичок, які діти переймають і несуть у доросле життя
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Кого з українських письменників номінували на Нобелівську премію та чому вони її не отримали

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
1,2 т.
Кого з українських письменників номінували на Нобелівську премію та чому вони її не отримали
В офіційних списках номінантів на Нобелівську премію з літератури фігурують і українські прізвища. Джерело: Pexels

Іван Франко, Іван Багряний, Ліна Костенко, Павло Тичина та Іван Драч свого часу претендували на Нобелівську премію з літератури, однак жоден із них так і не став її лауреатом. Чому вони втратили шанс на нагороду, розповіли автори TikTok-блогу @litera.nmt, присвяченого підготовці до НМТ з української мови та літератури.

Відео з цікавими фактами було опубліковане на сторінці блогу. Проте перед розповіддю про самих літераторів і нагороду, в ньому наголошується, що інформація про номінантів на Нобелівську премію залишається засекреченою протягом 50 років. А отже ми зараз можемо говорити щонайпізніше про номінантів за 1976 рік. Також автори нагадують, що важливо пам’ятати: за статутом нагороди, її не присуджують посмертно.

Читайте також
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
483
"Мені майже 33. Коли вже знадобиться розібрати слово за будовою?" Просте запитання викликало бурхливу реакцію в мережі
483
"Мені майже 33. Коли вже знадобиться розібрати слово за будовою?" Просте запитання викликало бурхливу реакцію в мережі
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
408
Що означає "бити лихом об землю" і "дерти кирпу": найскладніші фразеологізми на НМТ 2027
408
Що означає "бити лихом об землю" і "дерти кирпу": найскладніші фразеологізми на НМТ 2027
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
423
Неврологиня і мама трьох дітей назвала найскладніший період у початковій школі: батьки можуть здивуватися
423
Неврологиня і мама трьох дітей назвала найскладніший період у початковій школі: батьки можуть здивуватися

Іван Франко

Існує міф, що лист із кандидатурою Франка запізнився до Шведської академії, тому він буцімто не був включений до списків. Однак проста перевірка по базі даних Нобелівського комітету підтверджує – українець був серед номінантів 1916 року. Роком раніше кандидатуру Івана Франка висунув на здобуття Нобелівської премії священник УГКЦ і доктор філософії з Відня Йосиф Застирець, а другим номінатором став член Шведської академії Гаральд Г'єрне.

Втім, Іван Франко помер 28 травня 1916 року, не доживши до моменту, коли оголошують лауреатів. А отже претендувати на нагороду він уже не зміг.

Іван Багряний

Ще один український письменник, кандидатуру якого намагалися висунути на Нобелівську премію, – Іван Багряний. У 1963 році українська діаспора розпочала відповідну кампанію, щоб привернути увагу до його творчості та домогтися її розгляду Шведською академією.

Однак письменник помер того самого року, 25 серпня. Після його смерті ініціативу припинили, адже посмертне присудження Нобелівської премії не передбачене.

Ліна Костенко, Павло Тичина та Іван Драч

У 1967 році на Нобелівську премію з літератури висунули одразу трьох українських поетів – Ліну Костенко, Павла Тичину та Івана Драча. Їхні кандидатури запропонував український науковець, професор лінгвістики Гарвардського університету Омелян Пріцак.

Проте цього разу перешкодою стала не смерть письменників. Як зазначають автори TikTok-відео, на українських митців тоді чинив сильний політичний тиск з боку СРСР, а радянська держава не надавала їм необхідної підтримки.

Усі троє залишилися без Нобелівської премії. Водночас їхні імена збереглися в архівних документах Шведської академії, які стали доступними після завершення 50-річного терміну секретності.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які три твори українських письменників випередили світову класику.

Схожі теми
Нобелівська преміяписьменниклітератураУкраїнаІван ФранкоІван ФранкоЛіна КостенкоЛіна КостенкоІван ДрачІван Драч
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!