Кого з українських письменників номінували на Нобелівську премію та чому вони її не отримали

Іван Франко, Іван Багряний, Ліна Костенко, Павло Тичина та Іван Драч свого часу претендували на Нобелівську премію з літератури, однак жоден із них так і не став її лауреатом. Чому вони втратили шанс на нагороду, розповіли автори TikTok-блогу @litera.nmt, присвяченого підготовці до НМТ з української мови та літератури.

Відео дня

Відео з цікавими фактами було опубліковане на сторінці блогу. Проте перед розповіддю про самих літераторів і нагороду, в ньому наголошується, що інформація про номінантів на Нобелівську премію залишається засекреченою протягом 50 років. А отже ми зараз можемо говорити щонайпізніше про номінантів за 1976 рік. Також автори нагадують, що важливо пам’ятати: за статутом нагороди, її не присуджують посмертно.

Іван Франко

Існує міф, що лист із кандидатурою Франка запізнився до Шведської академії, тому він буцімто не був включений до списків. Однак проста перевірка по базі даних Нобелівського комітету підтверджує – українець був серед номінантів 1916 року. Роком раніше кандидатуру Івана Франка висунув на здобуття Нобелівської премії священник УГКЦ і доктор філософії з Відня Йосиф Застирець, а другим номінатором став член Шведської академії Гаральд Г'єрне.

Втім, Іван Франко помер 28 травня 1916 року, не доживши до моменту, коли оголошують лауреатів. А отже претендувати на нагороду він уже не зміг.

РЕКЛАМА

Іван Багряний

Ще один український письменник, кандидатуру якого намагалися висунути на Нобелівську премію, – Іван Багряний. У 1963 році українська діаспора розпочала відповідну кампанію, щоб привернути увагу до його творчості та домогтися її розгляду Шведською академією.

Однак письменник помер того самого року, 25 серпня. Після його смерті ініціативу припинили, адже посмертне присудження Нобелівської премії не передбачене.

Ліна Костенко, Павло Тичина та Іван Драч

У 1967 році на Нобелівську премію з літератури висунули одразу трьох українських поетів – Ліну Костенко, Павла Тичину та Івана Драча. Їхні кандидатури запропонував український науковець, професор лінгвістики Гарвардського університету Омелян Пріцак.

Головні історії дня

Проте цього разу перешкодою стала не смерть письменників. Як зазначають автори TikTok-відео, на українських митців тоді чинив сильний політичний тиск з боку СРСР, а радянська держава не надавала їм необхідної підтримки.

Усі троє залишилися без Нобелівської премії. Водночас їхні імена збереглися в архівних документах Шведської академії, які стали доступними після завершення 50-річного терміну секретності.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які три твори українських письменників випередили світову класику.