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"Коли і в нас таке буде?" Українка здивувала розповіддю про батьківські збори у США, де батьки не знають ні вчителів, ні одне одного

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 1,2 т.
"Коли і в нас таке буде?" Українка здивувала розповіддю про батьківські збори у США, де батьки не знають ні вчителів, ні одне одного
Українка розповіла, як в американській школі замість зборів проводять індивідуальні зустрічі з батьками. Джерело: EvgeniyShkolenko

У США батьківські збори в школах часто проходять у форматі коротких індивідуальних зустрічей із учителями, а батьки можуть роками не знати педагогів, які навчають їхніх дітей. Про це розповіла українка Анна, яка живе в штаті Іллінойс, веде блог про життя за кордоном і навчає англійської мови.

Відео зі своєю розповіддю вона опублікувала в Instagram. За словами Анни, у початковій школі батьківські збори проводять двічі на рік. Учитель надсилає електронного листа, в якому батьки можуть записатися на зручний час для короткої зустрічі. Сама Анна, наприклад, записалася на 17:30, а розмова з учителькою тривала лише 15 хвилин.

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Загальних зборів, на яких одночасно присутні всі батьки класу, за її словами, не проводять. Батьківські чати також майже відсутні, тож родини можуть навіть не знати, хто ще навчається в класі їхньої дитини. Винятки трапляються, коли діти товаришують або разом ходять на дні народження, однак постійного спілкування між усіма батьками немає.

У середній школі, яка в південному Іллінойсі охоплює 6-8 класи, батьки можуть і зовсім не знайомитися з учителями, якщо дитина добре навчається та не створює проблем. Анна розповіла, що особисто не знає вчителів своєї дитини-восьмикласника. Записуватися на зустрічі з ними не обов’язково, а всю необхідну інформацію батьки отримують електронною поштою або через сервіс Google Classroom.

Розповідь викликала жваву реакцію в коментарях. Частина користувачів зізналася, що хотіла б бачити таку систему і в Україні. "Еххх… коли і в нас таке буде… Постійні зібрання, зустрічі, чати… і не всі це цінують, на жаль", – написала одна з коментаторок.

''Коли і в нас таке буде?'' Українка здивувала розповіддю про батьківські збори у США, де батьки не знають ні вчителів, ні одне одного

Багатьом коментаторам сподобалась американська система батьківських зборів. Джерело: Скриншот

Інші згадували власний негативний досвід шкільних зборів. Одна з користувачок розповіла, що класна керівниця могла годинами обговорювати перед усіма батьками поведінку та успішність окремих дітей, а наприкінці ще й оголошувати, на що потрібно здати гроші. Колишня класна керівниця також пригадала, що вчителів зобов’язували проводити тематичні бесіди з "виховання" батьків, через що зустрічі тривали по півтори-дві години. За її словами, вони часто закінчувалися фінансовими питаннями від батьківського комітету.

''Коли і в нас таке буде?'' Українка здивувала розповіддю про батьківські збори у США, де батьки не знають ні вчителів, ні одне одного

Українські батьки, діти яких навчаються у приватних школах, розповідали, що в них теж практика батьківських зборів доволі обмежена. Джерело: Скриншот

Водночас з’ясувалося, що не всі вважають американський підхід ліпшим. Дехто цінує українські збори за відчуття спільноти, тоді як в американському середовищі батьки можуть навіть не вітатися, випадково зустрівшись на дитячому майданчику. Інша користувачка, яка знає вчителів своєї дитини від дитячого садка до 10 класу, наголосила, що подібна система з короткими зустрічами замість зборів є не всюди.

''Коли і в нас таке буде?'' Українка здивувала розповіддю про батьківські збори у США, де батьки не знають ні вчителів, ні одне одного

З'ясувалось, що не всюди в США однакова система спілкування школи з батьками, а в Україні не всі не люблять батьківські збори. Джерело: Скриншот

Окремі коментатори звернули увагу на можливі недоліки індивідуального формату. Одна з матерів написала, що за короткі зустрічі протягом року батькам може бути складно вчасно дізнатися про навчальні труднощі дитини та зрозуміти, якої допомоги вона потребує. На її думку, повідомлення з результатами тестів і діаграмами не завжди дають змогу оцінити ситуацію та вчасно відреагувати на проблеми.

''Коли і в нас таке буде?'' Українка здивувала розповіддю про батьківські збори у США, де батьки не знають ні вчителів, ні одне одного

Пролунала також думка, що короткі батьківські збори не дають змоги приділити дитині достатньо уваги. Джерело: Скриншот

Також у коментарях прозвучала думка, що формат взаємодії між батьками й школою залежить від фінансування освітньої системи та організації навчального процесу. Водночас досвід українських родин у приватних школах показує, що індивідуальні зустрічі з учителями можливі й в Україні: одна з користувачок розповіла, що в закладі, де навчається її дитина, загальні збори проводять лише для важливих оголошень, а питання успішності обговорюють із батьками окремо.

''Коли і в нас таке буде?'' Українка здивувала розповіддю про батьківські збори у США, де батьки не знають ні вчителів, ні одне одного

Короткі збори пов'язали з кращим фінансуванням освіти в США. Джерело: Скриншот

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