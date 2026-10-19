''Коли і в нас таке буде?'' Українка здивувала розповіддю про батьківські збори у США, де батьки не знають ні вчителів, ні одне одного

У США батьківські збори в школах часто проходять у форматі коротких індивідуальних зустрічей із учителями, а батьки можуть роками не знати педагогів, які навчають їхніх дітей. Про це розповіла українка Анна, яка живе в штаті Іллінойс, веде блог про життя за кордоном і навчає англійської мови.

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Відео зі своєю розповіддю вона опублікувала в Instagram. За словами Анни, у початковій школі батьківські збори проводять двічі на рік. Учитель надсилає електронного листа, в якому батьки можуть записатися на зручний час для короткої зустрічі. Сама Анна, наприклад, записалася на 17:30, а розмова з учителькою тривала лише 15 хвилин.

Загальних зборів, на яких одночасно присутні всі батьки класу, за її словами, не проводять. Батьківські чати також майже відсутні, тож родини можуть навіть не знати, хто ще навчається в класі їхньої дитини. Винятки трапляються, коли діти товаришують або разом ходять на дні народження, однак постійного спілкування між усіма батьками немає.

У середній школі, яка в південному Іллінойсі охоплює 6-8 класи, батьки можуть і зовсім не знайомитися з учителями, якщо дитина добре навчається та не створює проблем. Анна розповіла, що особисто не знає вчителів своєї дитини-восьмикласника. Записуватися на зустрічі з ними не обов’язково, а всю необхідну інформацію батьки отримують електронною поштою або через сервіс Google Classroom.

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Розповідь викликала жваву реакцію в коментарях. Частина користувачів зізналася, що хотіла б бачити таку систему і в Україні. "Еххх… коли і в нас таке буде… Постійні зібрання, зустрічі, чати… і не всі це цінують, на жаль", – написала одна з коментаторок.

Інші згадували власний негативний досвід шкільних зборів. Одна з користувачок розповіла, що класна керівниця могла годинами обговорювати перед усіма батьками поведінку та успішність окремих дітей, а наприкінці ще й оголошувати, на що потрібно здати гроші. Колишня класна керівниця також пригадала, що вчителів зобов’язували проводити тематичні бесіди з "виховання" батьків, через що зустрічі тривали по півтори-дві години. За її словами, вони часто закінчувалися фінансовими питаннями від батьківського комітету.

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Водночас з’ясувалося, що не всі вважають американський підхід ліпшим. Дехто цінує українські збори за відчуття спільноти, тоді як в американському середовищі батьки можуть навіть не вітатися, випадково зустрівшись на дитячому майданчику. Інша користувачка, яка знає вчителів своєї дитини від дитячого садка до 10 класу, наголосила, що подібна система з короткими зустрічами замість зборів є не всюди.

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Окремі коментатори звернули увагу на можливі недоліки індивідуального формату. Одна з матерів написала, що за короткі зустрічі протягом року батькам може бути складно вчасно дізнатися про навчальні труднощі дитини та зрозуміти, якої допомоги вона потребує. На її думку, повідомлення з результатами тестів і діаграмами не завжди дають змогу оцінити ситуацію та вчасно відреагувати на проблеми.

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Також у коментарях прозвучала думка, що формат взаємодії між батьками й школою залежить від фінансування освітньої системи та організації навчального процесу. Водночас досвід українських родин у приватних школах показує, що індивідуальні зустрічі з учителями можливі й в Україні: одна з користувачок розповіла, що в закладі, де навчається її дитина, загальні збори проводять лише для важливих оголошень, а питання успішності обговорюють із батьками окремо.

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