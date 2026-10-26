Коли та о котрій пройде Радіодиктант 2026: точна дата і час

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Вісім тижнів випробувань: три дати до кінця року, які можуть змінити перебіг війни. Інтерв’ю з ДолговимВісім тижнів випробувань: три дати до кінця року, які можуть змінити перебіг війни. Інтерв’ю з ДолговимОзвучено тариф на світло в Україні з 1 листопадаУкраїнцям назвали тариф на світло з 1 листопада 2026 року: скільки потрібно буде платити за 1 кВт*год"Не розумію, що сталося": зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, не зміг пояснити провал на ЧС"Не розумію, що сталося": зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, не зміг пояснити провал на ЧСУ мережі знайшли забутий хіт Мурата Насирова українською мовою: Сумська поділилася спогадами про зірку, смерть якого повʼязують з ПутінимУ мережі знайшли забутий хіт Мурата Насирова українською мовою: Сумська поділилася спогадами про зірку, смерть якого повʼязують з ПутінимВажить понад 2,5 кг: у Польщі знайшли величезний білий гриб. ФотоВажить понад 2,5 кг: у Польщі знайшли величезний білий гриб. ФотоЧому реактивні дрони почали долітати до Рівненщини, Волині, Львівщини: у Повітряних силах дали відповідьЧому реактивні дрони почали долітати до Рівненщини, Волині, Львівщини: у Повітряних силах дали відповідьІлюстрація: подвір'я житлового будинку під час відключень електроенергії в Україні в грудні 2025 рокуУкраїною ширяться відключення світла: посилені графіки діють у Києві та 11 областяхІлюстрація - два чоловіка похилого віку зі смартфонамиПенсіонерам в Україні пропонують спецтариф на мобільний зв’язок: яка ціна і умовиП’ять знаків зодіаку побачать зміни у своїх стосунках і фінансовому становищі після 26 жовтняП’ять знаків зодіаку побачать зміни у своїх стосунках і фінансовому становищі після 26 жовтняПутін вимагатиме скоротити присутність НАТО до кордонів 1997 року на переговорах щодо України: The Telegraph розкрив план КремляПутін вимагатиме скоротити присутність НАТО до кордонів 1997 року на переговорах щодо України: The Telegraph розкрив план Кремля

Коли та о котрій пройде Радіодиктант 2026: точна дата і час

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
114
Коли та о котрій пройде Радіодиктант 2026: точна дата і час
Стало відомо хто читатиме Радіодиктант. Джерело: Суспільне

Всеукраїнський Радіодиктант національної єдності 2026 відбудеться у вівторок, 27 жовтня об 11:00, і буде традиційно приурочений до Дня української писемності та мови. Трансляція радіодиктанту відбуватиметься на всіх ключових майданчиках Суспільного.

Автором тексту під назвою "Лист, який не закінчується" цьогоріч став письменник та ветеран Артур Дронь. Читатимуть диктант вчитель української мови Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва. Цьогоріч Радіодиктант лунатиме з платформ Суспільного вже в двадцять сьомий раз і вперше його читатимуть двоє.

Де транслюватимуть Радіодиктант

  • на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;
  • наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;
  • на YouTube-каналі Українського Радіо;
  • у застосунках suspilne.radio та Дія

Куди надсилати свій текст Радіодиктанту

  • надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня;
  • сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу [email protected].

У четвер, 29 жовтня, об 11:00 буде оприлюднено текст Радіодиктанту, щоб кожен зміг перевірити його самостійно.

Читайте також
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
2,0 т.
"Я, чоловік і дитина рахували пів дня": задача з математики для 5 класу спантеличила мережу. Але є нюанс
2,0 т.
"Я, чоловік і дитина рахували пів дня": задача з математики для 5 класу спантеличила мережу. Але є нюанс
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
912
Як правильно сказати: поверхові чи поверхневі знання? Помиляються навіть знавці мови
912
Як правильно сказати: поверхові чи поверхневі знання? Помиляються навіть знавці мови
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
750
Чи мають право вимагати від вчителя везти школярів на олімпіаду під час тривоги: розʼяснення юриста
750
Чи мають право вимагати від вчителя везти школярів на олімпіаду під час тривоги: розʼяснення юриста

Нагадаємо, продюсерка Радіодиктанту Юлія Шелудько зазначила, що цьогорічний текст флешмобу – це своєрідний фрагмент такого листування двох дуже близьких людей,

"Нині ми багато пишемо у різноманітних месенджерах, іноді навіть без "Привіт" і "Бувай", часто лише "Як ти?". І цьогорічний текст Радіодиктанту – це своєрідний фрагмент такого листування двох дуже близьких людей, він про всіх і водночас про кожного і кожну з нас, він про головне, навіть сокровенне, бо у буремні часи другорядне втрачає значення", – додала Шелудько.

Нагадаємо, Астфафʼєва розповіла, що текст Радіодиктанту знайде відгук у кожному серці. За її словами, і ті, хто читатиме текст, і ті, хто його писатиме, плакатимуть. Крім того, громадська діячка поділилася, що відчуває хвилювання і свою частку відповідальності за таку справу.

Водночас Артур Пройдаков поділився, що вони намагатимуться диктувати текст так, щоб до його написання долучилися якомога більше учасників. Зокрема, він звернув увагу, що серед бажаючих багато учнів молодших класів, які часто не встигають.

Коли та о котрій пройде Радіодиктант 2026: точна дата і час

Цьогоріч Радіодиктант читатиме Артур Пройдаков. Джерело: Суспільне

Він також припустив, що цьогорічний текст матиме хвилю різних інтерпретацій і версій, адже його формат сприяє тому, щоб створювати оригінальні версії або кавери.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у 2025 році українці нарікали на диктора Радіодиктанту й закликали, щоб це робив учитель.

Схожі теми
Освіта в УкраїніУкраїнаРадіодиктант національної єдності
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!