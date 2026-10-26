Коли та о котрій пройде Радіодиктант 2026: точна дата і час

Всеукраїнський Радіодиктант національної єдності 2026 відбудеться у вівторок, 27 жовтня об 11:00, і буде традиційно приурочений до Дня української писемності та мови. Трансляція радіодиктанту відбуватиметься на всіх ключових майданчиках Суспільного.

Відео дня

Автором тексту під назвою "Лист, який не закінчується" цьогоріч став письменник та ветеран Артур Дронь. Читатимуть диктант вчитель української мови Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва. Цьогоріч Радіодиктант лунатиме з платформ Суспільного вже в двадцять сьомий раз і вперше його читатимуть двоє.

Де транслюватимуть Радіодиктант

на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;

наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

на YouTube-каналі Українського Радіо;

у застосунках suspilne.radio та Дія

Куди надсилати свій текст Радіодиктанту

надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня;

сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу [email protected].

У четвер, 29 жовтня, об 11:00 буде оприлюднено текст Радіодиктанту, щоб кожен зміг перевірити його самостійно.

Нагадаємо, продюсерка Радіодиктанту Юлія Шелудько зазначила, що цьогорічний текст флешмобу – це своєрідний фрагмент такого листування двох дуже близьких людей,

"Нині ми багато пишемо у різноманітних месенджерах, іноді навіть без "Привіт" і "Бувай", часто лише "Як ти?". І цьогорічний текст Радіодиктанту – це своєрідний фрагмент такого листування двох дуже близьких людей, він про всіх і водночас про кожного і кожну з нас, він про головне, навіть сокровенне, бо у буремні часи другорядне втрачає значення", – додала Шелудько.

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Нагадаємо, Астфафʼєва розповіла, що текст Радіодиктанту знайде відгук у кожному серці. За її словами, і ті, хто читатиме текст, і ті, хто його писатиме, плакатимуть. Крім того, громадська діячка поділилася, що відчуває хвилювання і свою частку відповідальності за таку справу.

Водночас Артур Пройдаков поділився, що вони намагатимуться диктувати текст так, щоб до його написання долучилися якомога більше учасників. Зокрема, він звернув увагу, що серед бажаючих багато учнів молодших класів, які часто не встигають.

Головні історії дня

Він також припустив, що цьогорічний текст матиме хвилю різних інтерпретацій і версій, адже його формат сприяє тому, щоб створювати оригінальні версії або кавери.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у 2025 році українці нарікали на диктора Радіодиктанту й закликали, щоб це робив учитель.