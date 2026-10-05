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"Коли українці за кордоном опановують іспанську, киста ж не наростає?" Олексій Гнатковський звернувся до батьків, які говорять із дітьми російською

Ольга Випирайленко
Ольга Випирайленко
Time to read5 хв
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"Коли українці за кордоном опановують іспанську, киста ж не наростає?" Олексій Гнатковський звернувся до батьків, які говорять із дітьми російською
Гнатковський звернувся до батьків школярів. Джерело: Facebook Олексія Гнатковського

Провідний актор Івано-Франківського драмтеатру і режисер Олексій Гнатковський закликав батьків вчити своїх дітей української мови, якщо вони хочуть, щоб вони досягли успіху в Україні. За його словами, нині школи та університети – україномовні, тож щоб навчатися у них необхідно знати державну.

В інтервʼю РБК-Україна артист навів у приклад досвід, який українці отримують за кордоном. Так, для того, щоб навчатися і працювати дітям і дорослим доводиться вивчати мову країни в якій вони проживають.

"Якщо ти хочеш, щоб дитина досягла успіху, то вона так чи інакше буде розмовляти в усіх закладах українською мовою. Їй доведеться. Так само, як наші виїжджають за кордон і дуже швидко опановують іспанську. Киста не наростає там, а тут наростає", – сказав Гнатковський.

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Він також зауважив, що робити це потрібно не через заборони, а прививати любов до української мови. На думку артиста, регулювати питання має держава, проте саме батьки повинні надавати приклад дітям.

"Перейти на українську мову, це дуже незначна ціна за нашу перемогу. Тому що є люди, які платять набагато більшу ціну. Будьмо свідомими цієї жертви, яку платить наша країна, яку платять наші друзі та рідні, за наше право бути", – додав актор.

Нагадаємо, співачка Настя Каменських, яка після початку повномасштабної війни заявляла про перехід на українську, розповіла, чому згодом знову почала заступатися за російську та змінила мову. За словами артистки, під час україномовного періоду в неї нібито виникла киста (ймовірно, у зоні шиї), вона втратила голос, а психолог порадив їй повернутися до звичної мови. Вона пригадала, що у 2022 році публічно заявляла про перехід на українську мову і близько пів року, за її словами, спілкувалася нею виключно.

Каменських розповіла, що спершу їй подобалося говорити українською. Ба більше, вона назвала мову "невимовно красивою" і навіть "дуже сексуальною", коли йдеться про певні слова. Однак, за словами співачки, саме в цей період у неї виникли проблеми зі здоров’ям.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що обурює Олексія Гнатковського на третьому році великої війни, за що він відчуває провину і відповідальність та чому поважає зросійщених українців.

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