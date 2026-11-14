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Кожен пʼятий студент переходить на російську мову у відповідь: в якому регіоні ситуація найгірша

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
22,9 т.
Кожен пʼятий студент переходить на російську мову у відповідь: в якому регіоні ситуація найгірша
Ілюстративне зображення. Дослідження показало, скільки студентів спілкуються російською мовою. Джерело: Pexels

Кожен пʼятий студент університету переходить на російську у відповідь, тоді як 10,2% здобувачів вищої освіти принципово відмовляються від спілкування цією мовою. На сході України лише 19,7% студентів розмовляють українською вдома, 23,4% під час перерв.

Такі результати стали відомі з дослідження Державної служби якості освіти. Водночас у цьому регіоні з 2022 року майже на 48% зросло використання української в усіх освітніх сферах.

Кожен пʼятий студент переходить на російську мову у відповідь: в якому регіоні ситуація найгірша

Скільки студентів розмовляють російською мовою. Джерело: Скриншот

Найбільша частка студентів, які після початку повномасштабного вторгнення стали активніше використовувати державну мову, зафіксована у північному – 50%, південному 49% та східному 48% регіонах. Дещо нижчі показники спостерігаються у центрі Україні – 43% та місті Київ – 42%. Найменшу частку таких відповідей отримано в західному макрорегіоні – 30%.

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70,4% батьків та 54,6% студентів продовжують відповідати українською мовою, якщо до них звертаються російською.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, частина учасників освітнього процесу стала частіше використовувати українську мову. А саме, 39% педагогічних працівників, 47% батьків і 42% студентів, тоді як мовна поведінка не змінилася у 61%, 53% і 57% опитуваних відповідно.

Кожен пʼятий студент переходить на російську мову у відповідь: в якому регіоні ситуація найгірша

В яких регіонах студенти найбільше спілкуються російською мовою. Джерело: Скриншот

Серед батьків зафіксовано найбільшу частку респондентів, які змінили мовну поведінку на користь української мови.

Найуважніше до мовного наповнення інформаційного простору ставляться педагоги – 88%, батьків – 71% респондентів, студентів – 59%.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що кожний другий восьмикласник не знає українську мову на належному рівні.

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