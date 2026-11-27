22,7% підлітків з 358 000, які перебувають за кордоном, хотіли б постійно там проживати. Серед цих дітей 77,3% сказали, що бачать більше можливостей за межами України. Ще 62,2% вважають міжнародний диплом ціннішим і вірять, що він запропонує кращі кар’єрні перспективи.

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Про це йдеться у дослідженні Фонду Олени Зеленської, заснованого першою леді України. Результати моніторингу підкреслюють постійні в українській системі освіти, оскільки російські атаки паралізують міста по всій країні напередодні майбутньої зими.

Згідно з дослідженням, російська агресія знищила 235 закладів середньої школи. Крім того, лише 35,7% позашкільних закладів мають власні укриття. Незважаючи на труднощі, 80,3% підлітків планують продовжити навчання після закінчення середньої школи, а 39,7% бажають отримати ступінь магістра. З них 71,7% хочуть зробити це в Україні.

Дослідження також виявило географічну нерівність та нерівність у доступності. Лише 12,5% населених пунктів по всій країні мають приміщення для позакласної діяльності, що призводить до того, що підлітки – внутрішньо переміщені особи (ВПО), на 26% рідше відвідують позакласні заходи.

По всій країні 53,7% позакласних закладів, що розташовані на першому поверсі, пристосовані для дітей з особливими освітніми потребами та потребами в мобільності. Для порівняння, лише 1% цих закладів можуть розмістити підлітків на другому та третьому поверхах.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що майже кожен третій український школяр за кордоном обирає подвійну освіту.