''Краще б додали Scorpions і Фредді Мерк'юрі!'' У підручнику з мистецтва для 5 класу знайшли ''мовчунів'' Вітаса та Меладзе

У шкільному підручнику інтегрованого курсу "Мистецтво" для 5 класу виявили твори російських артистів та виконавців, які мовчать про війну в Україні. На це звернула увагу користувачка на ім’я Алла Ананічева.

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Вона опублікувала знімки сторінки з рекомендованими для прослуховування творами у Threads і звернулась до Міністерства освіти і науки України. Жінка звернула увагу, що, хоча підручник був виданий у 2023 році, в переліку композицій поруч із класиками та українськими виконавицями зазначені Вітас із треком "Опера № 2" та Костянтин Меладзе як автор пісні "Квітка-душа".

Обидва згадані діячі культури мають тісні зв'язки з Україною. Костянтин Меладзе спочатку навчався у Миколаєві, а потім роками будував тут кар'єру, створював хіти для українських зірок та навіть отримав звання Заслуженого діяча мистецтв України. Співак Вітас (Віталій Грачов) народився в Латвії, але виріс та навчався в Одесі. Втім, після початку повномасштабного російського вторгнення обидва обрали позицію мовчання: вони публічно не засудили війну та продовжують уникати чітких заяв щодо агресії РФ.

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Допис користувачки викликав бурхливе обговорення у коментарях. Коментатори зауважили, що заміна російських та радянських композиторів досі є проблемою в шкільних програмах. Зокрема у будь-якому підручнику можна знайти твори російських композиторів.

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А ще у коментарях звернули увагу на присутність у списку казахстанського співака Дімаша Кудайбергена. Зокрема на пісню "Чорнобривці", яку підручник радить слухати саме у його виконанні. Кудайберген тривалий час виступав у Росії і працював з російськими продюсерами. Однак після 24 лютого 2022 року обірвав ці зв’язки.

Деякі користувачі зауважили, що вибір композицій у підручнику виглядає дивним, адже замість "мовчунів" програму можна було б збагатити світовими легендами року та попмузики – наприклад, додати більше творів Майкла Джексона, Фредді Мерк’юрі, Оззі Осборна, гуртів Scorpions і The Beatles.

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Частина коментаторів наголосила, що питання слід адресувати перш за все експертній комісії. Саме вона затверджує навчальний матеріал перед публікацією.

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Водночас освітяни у коментарях заспокоїли батьків: чинні методичні рекомендації МОН дають педагогам повну свободу змінювати репертуар на власний розсуд. Так вчителька музичного мистецтва розповіла, що сама займається добором композицій для своїх учнів.

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