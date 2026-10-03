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"Краще б додали Scorpions і Фредді Мерк'юрі!" У підручнику з мистецтва для 5 класу знайшли "мовчунів" Вітаса та Меладзе

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read3 хв
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"Краще б додали Scorpions і Фредді Мерк'юрі!" У підручнику з мистецтва для 5 класу знайшли "мовчунів" Вітаса та Меладзе
У батьків викликав подив список композицій, які рекомендують слухати п'ятикласникам. Джерело: Pexels

У шкільному підручнику інтегрованого курсу "Мистецтво" для 5 класу виявили твори російських артистів та виконавців, які мовчать про війну в Україні. На це звернула увагу користувачка на ім’я Алла Ананічева.

Вона опублікувала знімки сторінки з рекомендованими для прослуховування творами у Threads і звернулась до Міністерства освіти і науки України. Жінка звернула увагу, що, хоча підручник був виданий у 2023 році, в переліку композицій поруч із класиками та українськими виконавицями зазначені Вітас із треком "Опера № 2" та Костянтин Меладзе як автор пісні "Квітка-душа".

''Краще б додали Scorpions і Фредді Мерк'юрі!'' У підручнику з мистецтва для 5 класу знайшли ''мовчунів'' Вітаса та Меладзе

Мати п'ятикласника знайшла у підручнику з мистецтва рекомендації музикантів із сумнівною репутацією. Джерело: Скриншот

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Обидва згадані діячі культури мають тісні зв'язки з Україною. Костянтин Меладзе спочатку навчався у Миколаєві, а потім роками будував тут кар'єру, створював хіти для українських зірок та навіть отримав звання Заслуженого діяча мистецтв України. Співак Вітас (Віталій Грачов) народився в Латвії, але виріс та навчався в Одесі. Втім, після початку повномасштабного російського вторгнення обидва обрали позицію мовчання: вони публічно не засудили війну та продовжують уникати чітких заяв щодо агресії РФ.

''Краще б додали Scorpions і Фредді Мерк'юрі!'' У підручнику з мистецтва для 5 класу знайшли ''мовчунів'' Вітаса та Меладзе

Ці музичні твори рекомендує українським п'ятикласникам підручник з мистецтва. Джерело: Threads / @alla.ananicheva

Допис користувачки викликав бурхливе обговорення у коментарях. Коментатори зауважили, що заміна російських та радянських композиторів досі є проблемою в шкільних програмах. Зокрема у будь-якому підручнику можна знайти твори російських композиторів.

''Краще б додали Scorpions і Фредді Мерк'юрі!'' У підручнику з мистецтва для 5 класу знайшли ''мовчунів'' Вітаса та Меладзе

Коментатори вказали, що проблема з російськими митцями у навчальних програмах насправді є комплексною. Джерело: Скриншот

А ще у коментарях звернули увагу на присутність у списку казахстанського співака Дімаша Кудайбергена. Зокрема на пісню "Чорнобривці", яку підручник радить слухати саме у його виконанні. Кудайберген тривалий час виступав у Росії і працював з російськими продюсерами. Однак після 24 лютого 2022 року обірвав ці зв’язки.

''Краще б додали Scorpions і Фредді Мерк'юрі!'' У підручнику з мистецтва для 5 класу знайшли ''мовчунів'' Вітаса та Меладзе

Сумніви викликали не тільки автори музичних творів, але і їх виконавці. Джерело: Скриншот

Деякі користувачі зауважили, що вибір композицій у підручнику виглядає дивним, адже замість "мовчунів" програму можна було б збагатити світовими легендами року та попмузики – наприклад, додати більше творів Майкла Джексона, Фредді Мерк’юрі, Оззі Осборна, гуртів Scorpions і The Beatles.

''Краще б додали Scorpions і Фредді Мерк'юрі!'' У підручнику з мистецтва для 5 класу знайшли ''мовчунів'' Вітаса та Меладзе

Запитання викликала і рекомендація української пісні "Чорнобривці" у виконанні артиста, який виступає в Росії. Джерело: Скриншот

Частина коментаторів наголосила, що питання слід адресувати перш за все експертній комісії. Саме вона затверджує навчальний матеріал перед публікацією.

''Краще б додали Scorpions і Фредді Мерк'юрі!'' У підручнику з мистецтва для 5 класу знайшли ''мовчунів'' Вітаса та Меладзе

Коментатори запропонували інших музикантів замість тих, чия репутація викликає сумніви. Джерело: Скриншот

Водночас освітяни у коментарях заспокоїли батьків: чинні методичні рекомендації МОН дають педагогам повну свободу змінювати репертуар на власний розсуд. Так вчителька музичного мистецтва розповіла, що сама займається добором композицій для своїх учнів.

''Краще б додали Scorpions і Фредді Мерк'юрі!'' У підручнику з мистецтва для 5 класу знайшли ''мовчунів'' Вітаса та Меладзе

Вчителька зізналась, що сама міняла програму, щоб оминути мовчунів. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав про вчителя географії, який розкритикував підручник НУШ для 9 класу, і що відповів йому автор навчального посібника. 

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