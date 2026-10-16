"Кричать психічно хворі люди. Їм треба лікуватися". Вчителька, яка звільнилася після 8 років у школі Харкова, поставила "діагноз" системі освіти

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
В Україні з почестями поховали російського окупанта: як таке стало можливим. ФотоВ Україні з почестями поховали російського окупанта: як таке стало можливим. ФотоПоблизу Москви пролунали потужні вибухи: припинено роботу одразу чотирьох аеропортів столиці РФ. Фото і відеоПоблизу Москви пролунали потужні вибухи: припинено роботу одразу чотирьох аеропортів столиці РФ. Фото і відеоОдним залпом знищено пів року роботи російського ВПК: Плетенчук пояснив масштаби втрат ворога на аеродромі "Борисоглєбськ"Одним залпом знищено пів року роботи російського ВПК: Плетенчук пояснив масштаби втрат ворога на аеродромі "Борисоглєбськ"Сили оборони знищили мобільну РЛС "Iрбiс" армії РФ разом з ремонтною групою. ВідеоСили оборони знищили мобільну РЛС "Iрбiс" армії РФ разом з ремонтною групою. Відео"Чому я роки віддав армії, а хтось жив своє щасливе життя?" Володимир Ращук – про прозріння на фронті, батька в окупації та друга, якого вбила ракета"Чому я роки віддав армії, а хтось жив своє щасливе життя?" Володимир Ращук – про прозріння на фронті, батька в окупації та друга, якого вбила ракетаВнука вбивці Євгена Коновальця затримали у Росії за підозрою у шахрайстві: подробиці справиВнука вбивці Євгена Коновальця затримали у Росії за підозрою у шахрайстві: подробиці справи"Найпрофесійніша інтерв’юерка України" назвала двох зірок-легенд, які не хочуть давати інтервʼю"Найпрофесійніша інтерв’юерка України" назвала двох зірок-легенд, які не хочуть давати інтервʼюУкраїна передала зразки насіння до Сховища судного дня на Шпіцбергені. ФотоУкраїна передала зразки насіння до Сховища судного дня на Шпіцбергені. ФотоІлюстрація. ГороскопБудьте сьогодні пильні, цього дня буде багато брехні: Риби, вам час у відпустку, а на Терезів чекають фінансові успіхи – гороскоп на 16 жовтняБатьки часто роблять це перед школою: 7 помилок, яких краще уникатиБатьки часто роблять це перед школою: 7 помилок, яких краще уникати

"Кричать психічно хворі люди. Їм треба лікуватися". Вчителька, яка звільнилася після 8 років у школі Харкова, поставила "діагноз" системі освіти

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
icon 138
"Кричать психічно хворі люди. Їм треба лікуватися". Вчителька, яка звільнилася після 8 років у школі Харкова, поставила "діагноз" системі освіти
Вчителька розповіла, як звільнилася зі школи через нездорову атмосферу в колективі

Постійний психологічний тиск, крик з боку адміністрації та формалізм руйнують українську школу та змушують професійних педагогів залишати освіту. Про це розповіла колишня вчителька хімії з Харкова Анастасія В'ячеславівна, яка віддала викладанню у школі вісім років.

Своїми міркуваннями та спогадами про роботу вона поділилася у випуску подкасту на YouTube-каналі Vchytelska. За словами педагогині, найбільшим подразником у роботі став неприйнятний стиль спілкування керівництва та відсутність права на помилку.

Анастасія пригадала, як за найменшу дрібницю чи похибку в документах керівництво могло влаштувати скандал. "Не було такого, що ти там помилився – виправся. Ні, ти кому не там поставив, і тебе зжерли. Кому!" – розказала вона.

Читайте також
Анна БоклажукАнна Боклажук
icon 1,2 т.
"Біжіть негайно!" Як зрозуміти, що спортивний тренер травмує дитину
icon 1,2 т.
"Біжіть негайно!" Як зрозуміти, що спортивний тренер травмує дитину
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
icon 630
"Щоб товариш Сталін дякую сказав!" Школа англійської мови осоромилась через практичне завдання
icon 630
"Щоб товариш Сталін дякую сказав!" Школа англійської мови осоромилась через практичне завдання
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 537
"Скільки буде 0,75 + 0,75?" Coca-Cola допомогла школярці розв'язати математичний приклад
icon 537
"Скільки буде 0,75 + 0,75?" Coca-Cola допомогла школярці розв'язати математичний приклад

Колишня вчителька, а тепер репетиторка також описала показовий випадок, коли заступниця директора викликала її терміново до школи через файл у форматі Word, який нібито не відкривався. А на справді проблема була у несумісності версій програмного забезпечення. Анастасії довелося з мокрою головою в холодну погоду бігти на роботу, аби виявити, що на іншому комп’ютері документ відкривається абсолютно коректно. Замість вибачень керівництво лише почало викручуватися та вимагати подавати матеріали в PDF.

Окремо Анастасія наголосила, що в закладі, де вона працювала, підвищений тон і публічні розноси на нарадах були повсякденною нормою. Сама ж вона вважає крик ознакою непрофесіоналізму та внутрішніх розладів.

"Я вважаю, що кричати на дорослу людину, особливо коли це робоча атмосфера, взагалі місця нема. На дітей я ніколи не кричала... Мені здається, що кричать психічно хворі люди. Якщо у вас є бажання кричати на дорослих людей, на своїх колег, то вам треба лікуватися", – підсумувала ексучителька.

На думку Анастасії, подібна "культура крику" повністю позбавляє мотивації до роботи. Адже замість думки про якісний урок чи креативний підхід вчитель змушений витрачати сили на відновлення після чергового скандалу.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як вчителька історії Оксана Поліщук розкритикувала сучасну систему оцінювання педагогів, в якій формальні конкурси, публічність та "показуха" цінуються більше за щоденну методичну працю.

Схожі теми
Освіта в Українішколавчительконфлікт в школі
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись