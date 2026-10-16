"Кричать психічно хворі люди. Їм треба лікуватися". Вчителька, яка звільнилася після 8 років у школі Харкова, поставила "діагноз" системі освіти

Постійний психологічний тиск, крик з боку адміністрації та формалізм руйнують українську школу та змушують професійних педагогів залишати освіту. Про це розповіла колишня вчителька хімії з Харкова Анастасія В'ячеславівна, яка віддала викладанню у школі вісім років.

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Своїми міркуваннями та спогадами про роботу вона поділилася у випуску подкасту на YouTube-каналі Vchytelska. За словами педагогині, найбільшим подразником у роботі став неприйнятний стиль спілкування керівництва та відсутність права на помилку.

Анастасія пригадала, як за найменшу дрібницю чи похибку в документах керівництво могло влаштувати скандал. "Не було такого, що ти там помилився – виправся. Ні, ти кому не там поставив, і тебе зжерли. Кому!" – розказала вона.

Колишня вчителька, а тепер репетиторка також описала показовий випадок, коли заступниця директора викликала її терміново до школи через файл у форматі Word, який нібито не відкривався. А на справді проблема була у несумісності версій програмного забезпечення. Анастасії довелося з мокрою головою в холодну погоду бігти на роботу, аби виявити, що на іншому комп’ютері документ відкривається абсолютно коректно. Замість вибачень керівництво лише почало викручуватися та вимагати подавати матеріали в PDF.

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Окремо Анастасія наголосила, що в закладі, де вона працювала, підвищений тон і публічні розноси на нарадах були повсякденною нормою. Сама ж вона вважає крик ознакою непрофесіоналізму та внутрішніх розладів.

"Я вважаю, що кричати на дорослу людину, особливо коли це робоча атмосфера, взагалі місця нема. На дітей я ніколи не кричала... Мені здається, що кричать психічно хворі люди. Якщо у вас є бажання кричати на дорослих людей, на своїх колег, то вам треба лікуватися", – підсумувала ексучителька.

На думку Анастасії, подібна "культура крику" повністю позбавляє мотивації до роботи. Адже замість думки про якісний урок чи креативний підхід вчитель змушений витрачати сили на відновлення після чергового скандалу.

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