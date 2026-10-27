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Куди надсилати Радіодиктант національної єдності 2026 для перевірки та до якого числа

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
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Куди надсилати Радіодиктант національної єдності 2026 для перевірки та до якого числа
Куди надсилати текст Радіодиктанту. Джерело: Скриншоти з відео

Учасники Радіодиктанту національної єдності 2026 можуть надіслати свої тексти паперовим листом, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня. Водночас сфотографувати/відсканувати написаний текст і надіслати його на електронну адресу можна до 11:00 29 жовтня.

Про це повідомляє Суспільне. Текст Радіодиктанту оприлюднять у четвер, 29 жовтня, об 11:00. Після цього учасники зможуть самостійно перевірити написане.

Куди надсилати свій текст Радіодиктанту

  • надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня;
  • сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу [email protected].

Як відомо Радіодиктант 2026 пройшов 27 жовтня у День української писемності та мови. Цьогоріч вперше його читали двоє – громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва та вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков

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Даша Астаф’єва відповіла на критику частини суспільства через те, що саме їй доручили провести Радіодиктант 2026 року. Серед основних претензій до неї були – "не українське" ім’я, зйомки для Playboy, минуле спілкування російською мовою та кар’єра співачки й моделі. Вона зібрала найтиповіші закиди й відповіла на них з іронією, а місцями навіть із сарказмом.

Куди надсилати Радіодиктант національної єдності 2026 для перевірки та до якого числа

Як пройшов Радіодиктант 2026. Джерело: Скриншот відео

Зокрема, частина коментаторів обурювалася її ім’ям і вважала, що для читання диктанту воно має бути більш питомо українським. "Наприклад, чому мене звати Даша, а не Одарка? Хіба це адекватно, питали люди, хіба ротом Даші можна промовляти такі питомі українські слова, як "дзиґа", "громовиця" та "таке чувство, що Бог нас за щось наказує"?" – написала вона. І пожартувала, що наступного року можна запросити натомість Джесіку.

Що відомо про автора Радіодиктанту

Артур Дронь – український письменник, автор поетичної збірки "Тут були ми", книги прози "Гемінґвей нічого не знає" та "Лікарня Святого Пантелеймона", яка знаходиться в друці. У березні 2022 року Дронь приєднався до ЗСУ та служив у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. У жовтні 2024-го отримав важке поранення та демобілізувався. Його книги присвячені темі військової служби, памʼяті загиблих героїв і власному досвіду проживання реальності в умовах війни.

Минулого року автором диктанту під назвою "Треба жити!" виступила письменниця Євгенія Кузнєцова, а прочитала його народна артистка України Наталія Сумська.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що варто знати про стиль Артура Дроня.

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