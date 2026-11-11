''Куди поділися тигр, носоріг, олень і чапля?'' Картки для розвитку мовлення дітей спантеличили українців

Картки для розвитку мовлення у дітей із зображеннями тапіра, нарвала, вивірки, ґедзя, одуда та викликали подив у мами, яка придбала їх для свого малюка. Враженнями від них поділилася українка Тетяна Кударауске, пожартувавши, що спочатку їй самій доведеться вивчити назви цих тварин.

Відео дня

"Купила дитині "розумні картки" для старту мовлення… Мабуть, собі буду спочатку то все вчити, бо ж що це таке взагалі? От хто це придумав? Куди поділися тигр, носоріг, олень, цапля? До ґедзя питань нема, тут альтернатив небагато", – написала жінка в Threads, додавши до допису фотографії карток.

У коментарях користувачі по-різному відреагували на незвичний набір тварин. Дехто зауважив, що для дитини, яка лише починає опановувати мовлення, немає великої різниці, яке саме слово вивчати – "носоріг" чи "тапір". До того ж навіть дорослі не так давно могли не знати про існування капібар, тож хвилюватися через незнайомі назви не варто: їх можна вивчати разом із малечею.

Інші коментатори зізналися, що також мають запитання до наборів карток, особливо щодо цивети, назву якої раніше не чули. Водночас дехто не зрозумів, чому авторку допису здивували тапір і нарвал: це цікаві тварини, а перелік зображень, імовірно, був відомий ще під час купівлі карток.

РЕКЛАМА

Окремо користувачі пожартували про відсутність чаплі, яку Тетяна назвала "цаплею", припустивши, що вона "полетіла на російськомовні картки". А ще одна учасниця обговорення зізналася, що після знайомства з новими словами не може спокійно сприймати назву "вивірка", хоча й розуміє, що це не те саме, що "виварка".

Не обійшлося й без історій про ранній розвиток дітей. Одна з користувачок розповіла, як трирічна гостя її родини пояснювала, що таке мітохондрії та яку функцію вони виконують. Після цього дорослі замислилися, чи не варто було читати власним дітям щось складніше за казки про Колобка та Курочку Рябу. Інша коментаторка пожартувала, що завдяки допису жінки в декреті можуть не перейматися через брак розвитку: вона сама завдяки опублікованим карткам вже вивчила чотири нові слова.

Головні історії дня

Також у коментарях розгорнулася невелика дискусія про назву білки. Одна учасниця запитала, чи її тепер не називають білкою. У відповідь пояснили, що "вивірка" – українська "офіційна" назва тварини, тоді як "білка" є народною назвою. Згадали й про те, що слово "вивірка" пов'язують із рухливістю тварини – її здатністю крутитися та вивертатися.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як дорослих спантеличила дитяча задача на логіку про зріст сови.