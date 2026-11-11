''Куди поділися тигр, носоріг, олень і чапля?'' Картки для розвитку мовлення дітей спантеличили українців

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Сили оборони скоротили чисельність російської армії ще на 2 580 окупантів: дані ГенштабуСили оборони скоротили чисельність російської армії ще на 2 580 окупантів: дані ГенштабуУкраїнські безпілотники атакували Твер та Ленінградщину: росіяни поділилися враженнями від роботи своєї ППО. ФотоУкраїнські безпілотники атакували Твер та Ленінградщину: росіяни поділилися враженнями від роботи своєї ППО. ФотоРосія атакувала південь Одещини: є руйнування, загиблий і постраждалаРосія атакувала південь Одещини: є руйнування, загиблий і постраждалаІлюстрація - євро у гаманціУкраїнці більше не зможуть робити дорогі покупки в Польщі: які важливі документи потрібніОкупанти ударом по Сумщині вбили колишню працівницю заповідника: деталі трагедії. ФотоОкупанти ударом по Сумщині вбили колишню працівницю заповідника: деталі трагедії. ФотоЯйця в картонному лотку. ІлюстраціяУкраїнські яйця активно продають за кордон: як це впливає на ціни та наявність у магазинахНайкращий день для вирішення фінансових питань: на Близнюків чекає успіх, а на Скорпіонів – великі неприємності – гороскоп на 11 листопадаНайкращий день для вирішення фінансових питань: на Близнюків чекає успіх, а на Скорпіонів – великі неприємності – гороскоп на 11 листопадаУ Палаті представників США зірвали спробу ініціювати імпічмент ГегсетаУ Палаті представників США зірвали спробу ініціювати імпічмент ГегсетаІлюстрація - нове житло, купівля житла, іпотека.Українці більше не хочуть купувати квартири в Києві: які міста обирають натомістьПентагон "загубив" запчастини для F-35 на понад $85 млн: як таке могло статисяПентагон "загубив" запчастини для F-35 на понад $85 млн: як таке могло статися
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Куди поділися тигр, носоріг, олень і чапля?" Картки для розвитку мовлення дітей спантеличили українців

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
384
"Куди поділися тигр, носоріг, олень і чапля?" Картки для розвитку мовлення дітей спантеличили українців
Українські дитячі картки з тваринами змусили навіть мам вивчити кілька нових слів. Джерело: Pexels

Картки для розвитку мовлення у дітей із зображеннями тапіра, нарвала, вивірки, ґедзя, одуда та викликали подив у мами, яка придбала їх для свого малюка. Враженнями від них поділилася українка Тетяна Кударауске, пожартувавши, що спочатку їй самій доведеться вивчити назви цих тварин.

"Купила дитині "розумні картки" для старту мовлення… Мабуть, собі буду спочатку то все вчити, бо ж що це таке взагалі? От хто це придумав? Куди поділися тигр, носоріг, олень, цапля? До ґедзя питань нема, тут альтернатив небагато", – написала жінка в Threads, додавши до допису фотографії карток.

''Куди поділися тигр, носоріг, олень і чапля?'' Картки для розвитку мовлення дітей спантеличили українців

Українку спантеличив вибір тварин на картках для розвитку дитини. Джерело: Скриншот

У коментарях користувачі по-різному відреагували на незвичний набір тварин. Дехто зауважив, що для дитини, яка лише починає опановувати мовлення, немає великої різниці, яке саме слово вивчати – "носоріг" чи "тапір". До того ж навіть дорослі не так давно могли не знати про існування капібар, тож хвилюватися через незнайомі назви не варто: їх можна вивчати разом із малечею.

Читайте також
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
2,1 т.
"У відповідь бачу пусті погляди". Вчителька історії розкритикувала відсутність "Енеїди" у шкільній програмі і розділила мережу
2,1 т.
"У відповідь бачу пусті погляди". Вчителька історії розкритикувала відсутність "Енеїди" у шкільній програмі і розділила мережу
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
303
Відволікають від навчання: учням повністю заборонять телефони у школах в Англії
303
Відволікають від навчання: учням повністю заборонять телефони у школах в Англії
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
288
Засвітла чи засвітло? Як правильно казати про пору доби перед сутінками
288
Засвітла чи засвітло? Як правильно казати про пору доби перед сутінками
''Куди поділися тигр, носоріг, олень і чапля?'' Картки для розвитку мовлення дітей спантеличили українців

У навчальні матеріали справді потрапили тварини, яких щодня не зустрінещ. Джерело: Threads / @tetiana_kd_

Інші коментатори зізналися, що також мають запитання до наборів карток, особливо щодо цивети, назву якої раніше не чули. Водночас дехто не зрозумів, чому авторку допису здивували тапір і нарвал: це цікаві тварини, а перелік зображень, імовірно, був відомий ще під час купівлі карток.

''Куди поділися тигр, носоріг, олень і чапля?'' Картки для розвитку мовлення дітей спантеличили українців

Коменататори ділились своїми картками і зазначали, що дитині байдуже, що вчити, головне - сам процес навчання. Джерело: Скриншот

Окремо користувачі пожартували про відсутність чаплі, яку Тетяна назвала "цаплею", припустивши, що вона "полетіла на російськомовні картки". А ще одна учасниця обговорення зізналася, що після знайомства з новими словами не може спокійно сприймати назву "вивірка", хоча й розуміє, що це не те саме, що "виварка".

''Куди поділися тигр, носоріг, олень і чапля?'' Картки для розвитку мовлення дітей спантеличили українців

Особливий інтерес у коментаторів викликали цивета та вивірка. Джерело: Скриншот

Не обійшлося й без історій про ранній розвиток дітей. Одна з користувачок розповіла, як трирічна гостя її родини пояснювала, що таке мітохондрії та яку функцію вони виконують. Після цього дорослі замислилися, чи не варто було читати власним дітям щось складніше за казки про Колобка та Курочку Рябу. Інша коментаторка пожартувала, що завдяки допису жінки в декреті можуть не перейматися через брак розвитку: вона сама завдяки опублікованим карткам вже вивчила чотири нові слова.

''Куди поділися тигр, носоріг, олень і чапля?'' Картки для розвитку мовлення дітей спантеличили українців

Деякі мами жартували, що і сами дечому навчилися з цих карток. Джерело: Скриншот

Також у коментарях розгорнулася невелика дискусія про назву білки. Одна учасниця запитала, чи її тепер не називають білкою. У відповідь пояснили, що "вивірка" – українська "офіційна" назва тварини, тоді як "білка" є народною назвою. Згадали й про те, що слово "вивірка" пов'язують із рухливістю тварини – її здатністю крутитися та вивертатися.

''Куди поділися тигр, носоріг, олень і чапля?'' Картки для розвитку мовлення дітей спантеличили українців

Про білку-вівирку в коментарях провели цілий урок зоології. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав, як дорослих спантеличила дитяча задача на логіку про зріст сови.

Схожі теми
Навчання в Україні та світідітибатьківствотваринисоцмережі
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!