Квіти для вчителів, чорнильна ручка і жорстка дисципліна. Режисерка назвала 9 фактів про школи в Румунії, які ''пахнуть'' комунізмом

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ілюстрація - гроші, виплатаУкраїнцям перерахують пенсії через кілька місяців: якими будуть виплати з 1 січняСили оборони відмінусували ще 1420 окупантів, спалили 50 артсистем і 6 засобів ППО армії РФ: дані ГенштабуСили оборони відмінусували ще 1420 окупантів, спалили 50 артсистем і 6 засобів ППО армії РФ: дані ГенштабуЯк склалася доля непублічних синів Ніни Матвієнко та де зараз живуть її онучки. ФотоЯк склалася доля непублічних синів Ніни Матвієнко та де зараз живуть її онучки. ФотоУ Запоріжжі внаслідок ворожого удару стався обвал у під’їзді багатоповерхівки: є загиблі і постраждалі. Фото і відеоУ Запоріжжі внаслідок ворожого удару стався обвал у під’їзді багатоповерхівки: є загиблі і постраждалі. Фото і відео"Геройський вчинок": рятуючи колег від повторного удару РФ, загинув залізничник. Фото"Геройський вчинок": рятуючи колег від повторного удару РФ, загинув залізничник. Фото"Вічний біль та вічна слава": на війні загинув сержант бригади "Кара-Даг". Фото"Вічний біль та вічна слава": на війні загинув сержант бригади "Кара-Даг". ФотоВідключення електроенергії в УкраїніВ Україні ввели нові графіки відключення: де та як довго не буде світлаТрамп відреагував на критику Зеленського щодо дизельної угоди і подякував ПутінуТрамп відреагував на критику Зеленського щодо дизельної угоди і подякував Путіну"Аморально": Мерц обурився поїздкою ексканцлера до Москви на день народження Путіна"Аморально": Мерц обурився поїздкою ексканцлера до Москви на день народження ПутінаТрамп призначив нову прессекретарку Білого дому: подробиці і фотоТрамп призначив нову прессекретарку Білого дому: подробиці і фото

Квіти для вчителів, чорнильна ручка і жорстка дисципліна. Режисерка назвала 9 фактів про школи в Румунії, які "пахнуть" комунізмом

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
icon 6
Квіти для вчителів, чорнильна ручка і жорстка дисципліна. Режисерка назвала 9 фактів про школи в Румунії, які "пахнуть" комунізмом
Румунська режисерка розповіла цікаві факти про місцеву школу. Джерело: Фото ілюстративне: згенеровано ШІ

Румунська режисерка Файза Мухаммад поділилася 9 цікавими фактами про місцевій школі. Система освіти у цій країні досі значною мірою перебувають під впливом комуністичного способу мислення та ідеології колишнього диктатора Ніколае Чаушеску.

Про це жінка розповіла у дописі в Instagram. За її словами, в Румунії досі дарують квіти вчителям у перший і останній день навчання. Таким чином, педагогам намагаються висловити вдячність за їхню наполегливу працю, особливо з огляду на те, що в державних школах вони отримують не надто велику зарплатню.

Квіти для вчителів, чорнильна ручка і жорстка дисципліна. Режисерка назвала 9 фактів про школи в Румунії, які ''пахнуть'' комунізмом

Ілюстративне зображення. Вчителька щось пояснює школярам

Ще у 2010-х роках кожен учень отримував у школі безкоштовно хліб або печиво та молоко. Багато дітей користувалися цими продуктами і фактично покладалися на них як на основне харчування.

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 381
Тільки не кажіть "толком": чим замінити кальку з російської
icon 381
Тільки не кажіть "толком": чим замінити кальку з російської
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
icon 669
Так працює лагідна українізація: першокласник у США приніс до школи сало і викликав ажіотаж
icon 669
Так працює лагідна українізація: першокласник у США приніс до школи сало і викликав ажіотаж
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 87
Знайдіть усі відмінності за пів хвилини: головоломка
icon 87
Знайдіть усі відмінності за пів хвилини: головоломка

"Я була шокована, коли дізналася, що в інших країнах за обід у школі доводиться платити, і нічого безкоштовного не дають", – ділиться Мухаммад.

За її словами, велика увага приділяється дисципліні та повазі. Так, наприклад, коли вчителі заходили до класу, школярам потрібно вставати й вітати їх. Крім того, негативно ставилися до порушення порядку на уроці. Більшість цих правил були цілком прийнятними, але траплялися педагоги, які були схильні перебільшувати, наприклад, забороняли пити воду під час уроку. За порушення порядку на уроці могли вигнати з класу.

У багатьох школах в інших країнах діють суворі правила, що забороняють покидати територію школи, але в Румунії вихід із закладу з таких причин є досить поширеним явищем. Так, зокрема, дітей часто відправляють до магазині поруч зі списком, що потрібно купити.

Квіти для вчителів, чорнильна ручка і жорстка дисципліна. Режисерка назвала 9 фактів про школи в Румунії, які ''пахнуть'' комунізмом

Ілюстративне зображення. Урок у школі

Також у цій країні влаштовують Різдвяні вистави для дітей будь-якого віку. Під час них місцева рада також дарувала подарунки школярам.

Якщо вчитель заходив до класу на початку уроку, а учні розмовляли, він міг змусити написати весь клас тест або виводив порушника до дошки перед усіма й відповідати на запитання з пройденого матеріалу. Діти могли отримати погані оцінки за невиконання домашнього завдання або якщо вчитель був у поганому настрої й вирішив провести несподіваний "тест-фулгер".

Учні писали чорнильною ручкою до середньої школи.

Зазвичай діти дістаються до школи звичайними автобусами чи трамваями, адже тут немає шкільних автобусів,

"Єдиним мінусом такого підходу є те, що рано вранці автобуси переповнені людьми, які їдуть на ринки тощо, і школярам доводиться самостійно орієнтуватися на маршрутах великого міста", – зазначає жінка.

Усі підручники в новому навчальному році діти отримують від старших школярів, таким чином у країні не марнують папір на друк нових.

Раніше OBOZ.UA розповідав про 10 цікавих фактів у школах Франції, які здивують українців.

Схожі теми
Освіта за кордономшкола
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись