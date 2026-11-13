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Киян хочуть поділити на "мешканців" і "жителів": роз'яснюємо, чому це філологічний нонсенс

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
552
Киян хочуть поділити на "мешканців" і "жителів": роз'яснюємо, чому це філологічний нонсенс
Столичні депутати вирішили поділити киян на "жителів" та "мешканців", але не так, як це роблять філологи. Джерело: Pexels

Київрада в листопаді 2026 року обговорює новий текст Статуту територіальної громади Києва. Одна з найбільших новацій, яку вона пропонує у документі – це поділ киян на дві категорії: мешканці та жителі.

Цікаво, що з точки зору української мови ці слова справді можуть мати відмінність у значенні. Але зовсім не таку, яку вкладають у них автори документу. OBOZ.UA розбирався у деталях.

Що пропонують депутати

Киян хочуть поділити на ''мешканців'' і ''жителів'': роз'яснюємо, чому це філологічний нонсенс

Ось як пропонують тлумачити слова "житель" та "мешканець" депутати Київради. Джерело: Скриншот

Автори проєкту статуту пропонують розділити "жителів" і "мешканців" міста за ознакою наявності у них майна або бізнесу в столиці. Відповідно до наданого статусу вони матимуть різні права. Ось як у документі визначать ці дві категорії:

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Жителі – громадяни України, які задекларували або зареєстрували місце проживання в Києві, або ж можуть підтвердити фактичне місце проживання довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

Мешканці – всі особи, які на законних підставах постійно чи тимчасово проживають у Києві або ж володіють нерухомістю в місті, працюють або здійснюють іншу діяльність, пов’язану зі сплатою податків до міського бюджету.

При цьому лише "жителі" зможуть брати участь у загальних зборах щодо місцевих проблем, де матимуть можливість голосувати, подавати на розгляд міської влади різні місцеві ініціативи, проводити громадські слухання, брати участь у плануванні й розподілі коштів бюджету Києва. Тоді як право на користування міськими благами та послугами буде поширюватись на обидві категорії.

Що кажуть мовознавці

У середовищі філологів точиться дискусія, чи мають ці два слова відмінності у значенні. Так мовознавець Віктор Дяченко у ролику для Instagram-акаунту @urkmova.online пояснив, що слово "жителі" є словом масштабу. "Воно завжди стосується географії, території чи населених пунктів. Жителі живуть у країнах, областях, містах чи селах", – сказав Дяченко.

Мешканці, згідно з його поясненням, це більше про локальний простір: будинок, кімнату, квартиру або навіть ареал поширення тварин. "Запам'ятайте: ми з вами – жителі своїх міст, але мешканці своїх квартир", – розтлумачив різницю філолог.

Киян хочуть поділити на ''мешканців'' і ''жителів'': роз'яснюємо, чому це філологічний нонсенс

Професор Олександр Пономарів називав слова "жителі" та "мешканці" абсолютними синонімами. Джерело: Скриншот

Втім, дещо відмінну думку з цього приводу мав мовознавець, доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів. Він не робив різниці у значенні між словами "жителі" та "мешканці" і вважав їх абсолютними синонімами.

В будь-якому разі виходить, що ініціатива Київради поділити киян на жителів та мешканців є спробою штучно надати словам української мови невластивого їм значення.

Раніше OBOZ.UA пояснював, як правильно казати: "[ша-і]-контент" чи "[ші]-контент".

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