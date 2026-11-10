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"Логотип під світшотом — це привід для відрахування?" Мама учениці поскаржилась на правила школи, проте нарвалась на критику

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
3
"Логотип під світшотом — це привід для відрахування?" Мама учениці поскаржилась на правила школи, проте нарвалась на критику
Ілюстративне зображення. Мама школярки нарвалась на критику

Українська мама та педагогиня Аріна Андрюшина з Харкова розповіла, що її донька вже вдруге отримала зауваження через шкільну форму. Дівчина погано себе почувала, тож одягла світшот, проте їй зробили попередження, адже не було видно фірмового поло. 

Про це жінка написала у дописі в Threads. Вона також поділилася, що за три зауваження дітей виключають із закладу освіти і підкреслила, що це приватна школа.

''Логотип під світшотом — це привід для відрахування?'' Мама учениці поскаржилась на правила школи, проте нарвалась на критику

Мама дівчинки пожалілася на школу і отримала хвилю хейту. Джерело: Скриншот

"Моя донька телефонує мені зі школи й плаче після принизливих зауважень. Харків. Приватна школа. Сьогодні отримали друге попередження за форму. За третє – виключення. Але ж фірмове поло на ній було. Їй було зле, тож зверху вдягла світшот. Діти не досипають після тривог, вчаться в шумному укритті. Мене як маму просто курвить від такого недомаркетингу під час війни. Власники школи, логотип під світшотом – це привід доводити дитину до сліз? Батьки, що скажете?" – написала Андрюшина.

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Вона також додала, що директор робить догани дітям, а батьки від його імені отримують листи за суворі порушення правил закладу. 

У коментарях думки користувачів мережі розділилися. Так, частина українців не зрозуміли, чому жінка викладає дописи у соцмережах, замість того, щоб розібратися у ситуації безпосередньо із керівництвом закладу освіти. 

''Логотип під світшотом — це привід для відрахування?'' Мама учениці поскаржилась на правила школи, проте нарвалась на критику

Українці розкритикували маму школярки. Джерело: Скриншот

"Треба йти в школу і вирішувати це там. А так це схоже на "просто поговорити". Навіть назви ніде не має".

"А що змінить оцей ваш пост? Ви, по-перше, маєте жорстко поговорити з керівництвом. По-друге, який розголос, що розголошувати, коли ви ніде не вказуєте назву закладу".

''Логотип під світшотом — це привід для відрахування?'' Мама учениці поскаржилась на правила школи, проте нарвалась на критику

Для чого шкільна форма. Джерело: Скриншот

Водночас інші радили змінити школу, адже в нинішніх умовах вимагати від дітей носіння шкільної форми доволі дивно. 

''Логотип під світшотом — це привід для відрахування?'' Мама учениці поскаржилась на правила школи, проте нарвалась на критику

Чи потрібна шкільна форма. Джерело: Скриншот

"Тю, це ж приватна школа, змініть якщо ваші цінності розходяться".

''Логотип під світшотом — це привід для відрахування?'' Мама учениці поскаржилась на правила школи, проте нарвалась на критику

Для чого у приватних школах потрібна форма. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав, що вчителька запропонувала запровадити шкільну форму і обурила мережу.

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