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"Люди, це реально працює!" Шкільному щоденнику знайшли несподіване застосування

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 273
"Люди, це реально працює!" Шкільному щоденнику знайшли несподіване застосування
Шкільний щоденник назвали найкращим планером у світі і перелічили його переваги. Джерело: Threads / @a.n.a.k.a.r.a

Кожен нинішній чи колишній школяр пам’ятає, які неприємні відчуття міг викликати щоденник – розклад уроків, домашні завдання, вчительські зауваження і не завжди хороші оцінки відбивали бажання розгортати його зайвий раз. Однак у соцмережах знайшли йому нове застосування, яке у багатьох викликало справжній захват.

Як поділилась у Threads користувачка з ніком Ana Kara, вона почала використовувати щоденник для планування цілком дорослих справ. "Завела замість планера шкільний щоденник. Я вважаю це топ", – написала вона. А ще показала, як заповнює його. Вона посортувала різні активності, як предмети у школі. Наприклад, у графі "Англійська мова" записала завдання переглянути серію "Друзів" в оригіналі, а на фізкультуру запланувала 20-хвилинне тренування з пілатесу. За кожне виконане завдання Ana Kara ставить собі оцінку.

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''Люди, це реально працює!'' Шкільному щоденнику знайшли несподіване застосування

Користувачка Threads показала, як перетворила шкільний щоденник на цілком дорослий планер. Джерело: Скриншот

Коментатори були в захваті від такого підходу. Чимало з них зізнавались, що досі уявляють собі тиждень, як розворот у щоденнику, розкреслений на окремі уроки з графами під завдання та оцінки. І саме тому формат планера не сприймають на підсвідомому рівні.

''Люди, це реально працює!'' Шкільному щоденнику знайшли несподіване застосування

Коментатори зізнались, що теж оцінили зручність шкільного щоденника і назвали його ефективним інструментом для мотивації. Джерело: Скриншот

Дехто зізнавався, що такий варіант планера не тільки допомагає впорядкувати справи. Він ще й працює як додаткове джерело мотивації.

''Люди, це реально працює!'' Шкільному щоденнику знайшли несподіване застосування

З'ясувалось, що дехто навіть ставить собі оцінку 12 замість галочки "виконано". Джерело: Скриншот

Зокрема коментатори поділились, що із задоволенням ставлять собі за виконане завдання не банальну галочку, а справжню високу оцінку. Хтось просто вписував 12 балів там, де задача була закрита, а сама авторка посту оцінювала те, як добре попрацювала, різними балами.

''Люди, це реально працює!'' Шкільному щоденнику знайшли несподіване застосування

Однією з переваг шкільного щоденника порівняно з планером назвали його ціну. Джерело: Скриншот

Абсолютною перевагою шкільного щоденника перед діловими планерами в коментарях назвали його ціну. "Абсолютно топ! Ви бачили скільки планери коштують? А тут тобі і трекери і різні зони для різних задач, дешево і зручно", – написала одна з коментаторок. І показала свій.

''Люди, це реально працює!'' Шкільному щоденнику знайшли несподіване застосування

Авторка посту порадила також прикрашати свій щоденник ретельно обраною обкладинкою. Джерело: Скриншот

А ще авторка посту порадила прикрашати свій щоденник різними обкладинками. "Згадались шкільні часи, і як то було важливо", – зізналась вона.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як учитель географії "потішив" своїх учнів ребусом на початку уроку – розгадка виявилась підставою.

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