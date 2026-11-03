''Мамо, можна я не буду це читати?'' Рядок про російську березу в підручнику для 2 класу розділив мережу

Текст із підручника для 2 класу за програмою Нової української школи авторства Василя Скуратівського "Калина" розділив мережу. Так, мама школяра Ольга Волотовська розповіла, що її син відмовився читати оповідання, адже у першому реченні писалося про рослини-символи різних країн, зокрема і про російську березу.

Відео дня

Жінка у дописі в Threads поділилася, що у дітей йде відраза до всього російського і вони не хочуть вимовляти вголос щось причетне до ворога. Проте українців подібний коментар розділив у поглядах.

"Текст в книзі Читання для 2 класу. Син, виконуючи домашнє завдання, читає текст і каже: "Мама, можна я це (підкреслила) не буду читати, бо я не можу?" У дітей просто йде відраза навіть вголос щось причетне до ворога вимовляти", – написала Волотовська.

Частина користувачів мережі зазначали, що хлопчик все ж таки прочитав це слово хоч і не в голос. Крім того, попереду ще буде багато знань, зокрема й з історії, про Росію, тож українці припустили, що школяр матиме проблеми з навчанням. А дехто вказував, що дитина перебуває не у здоровому інфопросторі.

"Так він вже це прочитав. Якось лицемірно виходить. Він прочитав перед тим, як сказати, вголос чи ні, він прочитав".

РЕКЛАМА

"Мені дуже жаль вашу дитину. Ви вже так її зацькували, що вона вже і читати не може. Це ж скільки ця дитина потім як виросте буде тратити грошей на психотерапевтів після таких батьків".

Водночас інші ділилися, що все російське у підручниках замальовують або закреслюють.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA розповідав, що в мережі розгорілася дискусія через підручник МОН, де вживається "Західна Україна", згадується Гагарін та вивчається "Незнайко".