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Матрьошки, кокошники та рублі: у мультфільмі "Три богатирі" про давній Київ знайшли відверту російську пропаганду. Відео

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
162
Матрьошки, кокошники та рублі: у мультфільмі "Три богатирі" про давній Київ знайшли відверту російську пропаганду. Відео
У мультфільмі "Три богатирі" знайшли російську пропаганду. Джерело: Скриншот мультфільм

У мультфільмі "Три богатирі" знайшли російську пропаганду. Так, наприклад, дія відбувається у Києві, але звертаються там до росіян. "Ну, что делать будем, россияне", – цитата з мультфільму.

На цьому зауважив письменник Андрій Мероник. Він підкреслює, що у часи, коли розвиваються події в мультфільмі, Росії не існувало, а Київ був хрещеним понад півтора століття. Водночас у декораціях стрічки зображені матрьошки, самовари та кокошники, а дітям пропагують, що Русь і Росія – це одне й те ж саме.

"Давайте глянемо на декорації: матрьошки, самовари, кокошники – і це все в "ісконно рускіх бєрьозах". І навіть рублі. Так дитині тихо пояснюють. Русь і Росія одне й те саме", – каже Мероник.

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Він додає, що в мультфільмі українців ніби не існує, як і українських символів ідентичності. Так, наприклад, "князь-батюшка" міняє свою племінницю на сорок тисяч, а богатирі рятують таким чином, що після них лишаються руїни.

"Знайомий почерк, правда?" – коментує письменник.

Він також пояснює, що "демократ" у стрічці звучить як лайка, вороги живуть на Заході, а Баба Яга мріє про європейське життя.

Матрьошки, кокошники та рублі: у мультфільмі ''Три богатирі'' про давній Київ знайшли відверту російську пропаганду. Відео

Що не так з мультфільмом "Три богатирі". Джерело: Скриншот

"І все це в мультику для дітей, які ще не можуть критично оцінювати ситуацію. За те, як губка вбирають дешеву пропаганду", – додає Мероник.

Нагадаємо, герої картини Віктора Васнецова "Три богатирі" – Ілля Муромець, Добриня Микитич та Альоша Попович – стали ледь не іконою російської пропаганди, хоча насправді мають українське коріння.

Для творення міфу про "исконно русских молодцев" країна-агресор привласнила собі цих персонажів. Але правда полягає в тому, що вони мали цілком реальних історичних прототипів серед українців. Російська імперія століттями присвоювала всі сфери життя українців, аби довести, що й їхня історія причетна до руської епохи.

Матрьошки, кокошники та рублі: у мультфільмі ''Три богатирі'' про давній Київ знайшли відверту російську пропаганду. Відео

В "Трьох богатирях" знайшли російську пропаганду. Джерело: Скриншот з мультфільму

Саме з таких міркувань росіяни "позичили" українську усну народну творчість. Нагадаємо, що героїчний епос та билини з'явилися саме в епоху Київської Русі. Наприклад, билини Володимирського циклу (адже центральною постаттю там є князь Володимир) формувалися у IX – XIII століттях. Навіть росіяни визнають, що вони таки київські й всі події відбуваються в Києві та навколишніх теренах за часів Володимира Великого.

В оповідях, крім Києва, згадують й Чернігів, а також назви річок. Добриня, наприклад, б'ється зі змієм над Пучай-рікою. Історики та філологи припускають, що йдеться про Почайну в Києві.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Олексій Гнатковський звернувся до батьків, які говорять із дітьми російською.

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