Шестирічна Яндра Маве е Тікуна з Амазонії у свої роки вже стала відомою інфлюенсеркою і використовує свою популярність для привернення уваги до захисту природи та прав корінних народів. Юна блогерка у власних відео на платформі, яка налічує понад 750 000 підписників, розповідає про життя і проблеми своєї корінної громади Саху-Апе в Амазонії, а в майбутньому хоче стати президенткою.

Відео дня

Одне з її відео про необхідність школи для місцевих дітей сприяло тому, що міністерство освіти оголосило будівництво нового навчального закладу. Про "маленького ягуара Амазонки" розповіли на Instagram-сторінці Female quotient, а також написало видання ВВС.

Як виник блог Яндри

Яндра Маве е Тікуна живе в Амазонії і у свої шість років веде блог, де розповідає про повсякденне життя в корінній громаді Саху-Апе та проблеми, з якими стикаються місцеві. Яндру називають "маленький ягуар Амазонки", і вона використовує свій голос, щоб захистити приду, власну громаду та своє майбутнє.

Її блог починався зі щоденних відео, які публікувала її мати Зелінда Сатере. Нині платформа налічує понад 750 000 підписників.

Відео про необхідність школи дійшло до уряду

Одне з її відео, у якому Яндра розповідала про необхідність справжньої школи, стало вірусним і дійшло до національного уряду Бразилії. Міністерство освіти відвідало її громаду та оголосило про будівництво нової школи для місцевих дітей.

Нині близько 20 дітей у громаді Саху-Апе навчаються в приміщенні, яке колись було церквою. Навчання проходить за моделлю освіти корінних народів, яка поєднує національну навчальну програму з їхньою власною культурою та традиціями. Яндра каже, що любить школу.

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"Ми вчимося читати, вивчати та писати літери", – зазначила Яндра.

Коли юну блогерку запитали, ким вона хоче стати, вона відповіла: "Я хочу бути президентом… Я б сказала людям не палити ліси".







Яндра Маве е Тікуна домоглась будівництва школи. Джерело: Instagram-сторінка yandramawe

Мати контролює час користування інтернетом

Мати юної блогерки Зелінда каже, що її турбує вплив соціальних мереж на життя її доньки: вона не публікує фотографії чи відео інтимних моментів, не дозволяє Яндрі користуватися Instagram без нагляду матері та намагається обмежити час запису протягом дня.

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Яндрі важко стримати захоплення своїми "маленькими ягуарами" – так вона називає своїх підписників.

"Я думаю, що це справді круто – говорити. Показати важливість лісу; саме ліс дає нам повітря, наше життя. А Мати-Дерево – це наше життя", – наголосила Яндра.

Раніше OBOZ.UA розповідав 15 цікавих фактів про школи в Бразилії. Так, навчальний рік у бразильських школах розпочинається у лютому, а закінчується в листопаді, тоді як канікули проходять двічі на рік: у грудні та січні – літні, а в липні – зимові. Якщо на четвер припадає державне свято, то у пʼятницю діти відпочивають від уроків, якщо ж це відбувається у вівторок, то понеділок для школярів також вихідний.