Майбутнє української науки: львівські школярі здобули срібло на Міжнародній олімпіаді з астрофізики

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
У Ростовській області РФ після атаки дронів пошкоджено міст, який тримає логістику війниУ Ростовській області РФ після атаки дронів пошкоджено міст, який тримає логістику війниВідбиття повітряної атаки РФРосія атакувала Україну трьома ракетами і 164 дронами: у Повітряних силах розповіли, скільки цілей вдалося збити. Фото наслідків ударівУ Львові після аварії на залізниці закривали центральний вокзал: що відомо про затримки поїздівУ Львові після аварії на залізниці закривали центральний вокзал: що відомо про затримки поїздівЦіна війни: хакери, які зламали Росстат, назвали точну кількість росіян, убитих в УкраїніЦіна війни: хакери, які зламали Росстат, назвали точну кількість росіян, убитих в УкраїніХто і як міг вивести з України десятки мільйонів через криптовалютуКриптовалюта та банк ексголови НБУ: хто та як міг вивести з України десятки мільйонівСергій РябковПутін відправляє на переговори з Україною чиновника, який у 2021 році висував ультиматуми НАТО і США – ISWДе дивитися Світоліну проти росіянки на WTA Finals. Розклад трансляцій матчу Підсумкового турніру-2026Де дивитися Світоліну проти росіянки на WTA Finals. Розклад трансляцій матчу Підсумкового турніру-2026Турецька яєчня набагато краща за класичний варіант: як приготуватиТурецька яєчня набагато краща за класичний варіант: як приготуватиТрамп ображено пішов геть після того, як журналіст назвав його "невдахою"Трамп ображено пішов геть після того, як журналіст назвав його "невдахою"Супертяжа-чемпіона з Москви побили турецькі вболівальники прямо в рингу за мерзенну витівку після бою в Стамбулі. ВідеоСупертяжа-чемпіона з Москви побили турецькі вболівальники прямо в рингу за мерзенну витівку після бою в Стамбулі. Відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Майбутнє української науки: львівські школярі здобули срібло на Міжнародній олімпіаді з астрофізики

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
153
Майбутнє української науки: львівські школярі здобули срібло на Міжнародній олімпіаді з астрофізики
Двоє школярів зі львівського ліцею стали срібними призерам на олімпіаді з астрофізики. Джерело: Facebook / Олег Паска

Двоє учнів 9 класу Львівського фізико-математичного ліцею Святослав Андрейко та Владислав Літинський здобули срібні медалі на Міжнародній молодіжній олімпіаді з астрономії та астрофізики (IOAAjr) 2026, яка пройшла в Таїланді. Інтелектуальні змагання тривали з 1 до 8 листопада. За нагороди змагалися 104 школярі з 25 країн світу.

Про це повідомляє Львівська обласна рада на офіційному сайті. Раніше Андрейко та Літинський вибороли дипломи І ступеня на Всеукраїнській олімпіаді з фізики.

Майбутнє української науки: львівські школярі здобули срібло на Міжнародній олімпіаді з астрофізики

Владислав Літинський здобув срібло на міжнародній олімпіаді з астрофізики. Джерело: Facebook / Олег Паска

Майбутнє української науки: львівські школярі здобули срібло на Міжнародній олімпіаді з астрофізики

Святослав Андрейко здобув срібло на міжнародній олімпіаді з астрофізики. Джерело: Facebook / Олег Паска

Читайте також
Катя ПомазанКатя Помазан
3,1 т.
"У школі треба вивчати тільки два предмети – математику та англійську": в мережі розгорілась бурхлива дискусія
3,1 т.
"У школі треба вивчати тільки два предмети – математику та англійську": в мережі розгорілась бурхлива дискусія
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
2,1 т.
"Запасіться терпінням". Логопединя пояснила, що означає, коли діти постійно питають "чому?"
2,1 т.
"Запасіться терпінням". Логопединя пояснила, що означає, коли діти постійно питають "чому?"
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
2,2 т.
Що таке прокрустове ложе та еолова арфа? Ці фразеологізми можуть збити з пантелику на НМТ з української мови
2,2 т.
Що таке прокрустове ложе та еолова арфа? Ці фразеологізми можуть збити з пантелику на НМТ з української мови

IOAA-jr – Міжнародна молодіжна олімпіада з астрономії та астрофізики для юніорів. Змагання проводяться щорічно для школярів віком до 16 років. Вони покликані ознайомити учасників із космосом, розширити їхні знання з астрономії та астрофізики.

Переможці з України минулих років

2025 рік (П'ятра-Нямц, Румунія) – 2 золоті, 4 срібні, 1 бронзова медалі

  • Золото: Владислав Мусієнко (Український фізико-математичний ліцей КНУ), Владислав Андрухів (Рішельєвський науковий ліцей).
  • Срібло: Ростислав Соломка, Іван Попович, Поліна Урсул, Кирил Хасанов.
  • Бронза: Дар'я Куницька.

2024 рік (Катманду, Непал) – 1 срібна, 3 бронзові медалі

  • Срібло: Юстина Дугіна (Львівський фізико-математичний ліцей).
  • Бронза: Лук'ян Хрущ, Владислав Андрухів, Уляна Гербут.
  • Завдяки успішним загальним балам українська команда також виборола командне "золото"

2022 рік (Сучава, Румунія) – 1 срібна, 5 бронзових медалей

  • Срібло: Дмитро Гілей.
  • Бронза: Юрій Залізний, Павло Кондратенко, Андрій Коросько, Богдан Огородник, Владислав Андрухів.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що школяр із села на Закарпатті став одним із найкращих хіміків світу.

Схожі теми
Освіта в УкраїніШкільна олімпіадаталановиті діти України і світуЛьвівУкраїнафізика
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!