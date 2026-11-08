Майбутнє української науки: львівські школярі здобули срібло на Міжнародній олімпіаді з астрофізики

Двоє учнів 9 класу Львівського фізико-математичного ліцею Святослав Андрейко та Владислав Літинський здобули срібні медалі на Міжнародній молодіжній олімпіаді з астрономії та астрофізики (IOAAjr) 2026, яка пройшла в Таїланді. Інтелектуальні змагання тривали з 1 до 8 листопада. За нагороди змагалися 104 школярі з 25 країн світу.

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Про це повідомляє Львівська обласна рада на офіційному сайті. Раніше Андрейко та Літинський вибороли дипломи І ступеня на Всеукраїнській олімпіаді з фізики.

IOAA-jr – Міжнародна молодіжна олімпіада з астрономії та астрофізики для юніорів. Змагання проводяться щорічно для школярів віком до 16 років. Вони покликані ознайомити учасників із космосом, розширити їхні знання з астрономії та астрофізики.

Переможці з України минулих років

2025 рік (П'ятра-Нямц, Румунія) – 2 золоті, 4 срібні, 1 бронзова медалі

Золото: Владислав Мусієнко (Український фізико-математичний ліцей КНУ), Владислав Андрухів (Рішельєвський науковий ліцей).

Владислав Мусієнко (Український фізико-математичний ліцей КНУ), Владислав Андрухів (Рішельєвський науковий ліцей). Срібло: Ростислав Соломка, Іван Попович, Поліна Урсул, Кирил Хасанов.

Ростислав Соломка, Іван Попович, Поліна Урсул, Кирил Хасанов. Бронза: Дар'я Куницька.

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2024 рік (Катманду, Непал) – 1 срібна, 3 бронзові медалі

Срібло: Юстина Дугіна (Львівський фізико-математичний ліцей).

Юстина Дугіна (Львівський фізико-математичний ліцей). Бронза: Лук'ян Хрущ, Владислав Андрухів, Уляна Гербут.

Лук'ян Хрущ, Владислав Андрухів, Уляна Гербут. Завдяки успішним загальним балам українська команда також виборола командне "золото"

2022 рік (Сучава, Румунія) – 1 срібна, 5 бронзових медалей

Срібло: Дмитро Гілей.

Дмитро Гілей. Бронза: Юрій Залізний, Павло Кондратенко, Андрій Коросько, Богдан Огородник, Владислав Андрухів.

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