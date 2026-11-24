210 тисяч українських дітей навчаються у польських школах. Перший рік навчання стає особливо проблематичним для цих учнів.

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Про це стало відомо з результатів дослідження, інформує служба Уповноваженого з прав людини. Українські школярі стикаються з більшими труднощами в продовженні навчання, ніж їхні польські однолітки. Зокрема, вони мають більше шансів не перейти до наступного класу, тож багато хто залишає школу.

У дослідженні також підкреслюється зменшення участі українських учнів у додаткових уроках польської мови та необхідність кращого моніторингу права на освіту для дітей з досвідом біженців та мігрантів.

Навчальний рік у Польщі триває до кінця червня, а до Різдва діти не мають канікул, тож лише у святковий період учні відпочивають два тижні. Водночас канікули починаються у різний період в різних воєводствах, по черзі. Також відпочити декілька днів від навчання дають на Великдень. Уроки починаються о 8:00, а закінчуються у різний час.

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Як відомо, серед українських студентів збільшилася кількість тих, хто обрав навчання за кордоном. Через вимушену міграцію у звʼязку з повномасштабним вторгненням в Україну, у 2023-2024 році у Польщі налічувалося 46 210 здобувачів освіти, або 40% усіх студентів, які навчаються в інших країнах.

Ще до повномасштабної війни спостерігалося збільшення вступників, зокрема і до Словаччини. Так, кількість українських студентів у цій країні зросла до 10 197 у 2023-2024 роках. Університети почали виходити на український ринок, співпрацювати з посередниками, які набирали наших абітурієнтів.

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