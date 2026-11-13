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Менше половини школярів спілкуються українською мовою на перервах: результати дослідження

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
1,3 т.
Менше половини школярів спілкуються українською мовою на перервах: результати дослідження
Ілюстративне зображення. Скільки школярів спілкується українською мовою

48% школярів спілкуються виключно українською мовою на перервах, водночас лише 60% говорять державною під час уроків. 86% учителів зверталися з учнями виключно українською під час уроків, а 79% – під час перерв. 

Про це свідчать результати дослідження Державної служби якості освіти. Згідно з ним, серед батьків зафіксовано найбільшу частку респондентів, які змінили мовну поведінку на користь української мови.

Менше половини школярів спілкуються українською мовою на перервах: результати дослідження

Менше половини школярів спілкуються українською мовою на перервах. Джерело: Скриншот

У закладах професійної освіти виключно українською під час навчальних занять спілкуються 94% педагогів, тоді як серед студентів цей показник становить 60%. У спілкуванні з педагогами виключно українську використовують 53,8% студентів.

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У всіх трьох категоріях респондентів переважає україномовна самоідентифікація:

  • 92% серед педагогічних працівників;
  • 86% – серед батьків;
  • 82% – серед студентів.
Менше половини школярів спілкуються українською мовою на перервах: результати дослідження

Чому школярі не спілкуються українською мовою на перервах. Джерело: Скриншот

Водночас саме серед студентської молоді найбільша частка тих, хто однаковою мірою ідентифікує себе з українською та російською мовами, – 16%. Серед педагогів цей показник становить 7%, а серед батьків – 12%.

Після повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну частина учасників освітнього процесу стала частіше використовувати українську мову: вчителі – 39%, батьки – 47%, студенти – 42%. 

Раніше OBOZ.UA розповідав, кого і на скільки штрафуватимуть за російську мову.

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