Мережу сколихнуло побиття 2-річної дівчинки, яка не попросилася до туалету: як покарали помічницю виховательки. Фото

У Стрию на Львівщині правоохоронці повідомили про підозру помічниці виховательки в умисному побитті 2-річної дівчинки в дитсадку. Жінка била дитину по голові, руках і ногах, а також почала кричати і соромити за те, що вона не попросилася в туалет і забруднила одяг.

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Про це повідомили на сайті Національної поліції Львівської області. Дівчинка тимчасово проживає у закладі освіти.

Працівниця закладу вхопила дитину за руку і її ж рукою кілька разів ударила її по голові. Продовжуючи кричати, вона ще тричі вдарила дівчинку своєю рукою по нозі. Випадок стався у спеціальному дитячому садку №15.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, вихователі дитячого садка в Крижопільській громаді на Вінничині при дітях зʼясовували особисті стосунки та карали дітей, виставляючи з групи під час занять. У звʼязку з цим розпочато службове розслідування та створено робочу групу, яка проводить перевірку обставин події.

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У закладі було виявлено низку неприпустимих порушень з боку окремих вихователів. Він підкреслив, що дав доручення встановити камери в коридорах закладів, щоб подібні ситуації не залишалися без контролю.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у Кропивницькому діти в укритті ліцею ходять в туалет на відро.

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