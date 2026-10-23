"Мешканці" чи "жителі"? Мовна суперечка розділила філологів на два табори

Існують в українській мові суперечки, які навіть фахівців ділять на два табори. Так днями у соцмережах з новою силою спалахнуло обговорення, чи є різниця між значенням слів "мешканець" та "житель".

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Запустив його відеоролик в Instagram-акаунті @urkmova.online. У ньому філолог Віктор Дяченко пояснює, що слово "жителі" буцімто стосується географії, території чи населених пунктів, а слово "мешканці" співвідноситься із локальним простором, таким як будинок, квартира або ж ареал проживання тварин. Тобто, за цією логікою, потрібно казати "жителі Києва", але "мешканці багатоповерхівки"; "жителі України", але "мешканці підводного світу".

З Дяченком у дискусію вступила блогерка, популяризаторка української мови Ольга Васильєва. Вона послалась на думку професора мовознавства Олександра Пономаріва, який вважав ці іменники абсолютними синонімами. І додала аргумент на користь цієї думки. "І ще: якщо мешканець потребує помешкання, то житель потребує… житла?", – написала Васильєва.

На її допис відповів перекладач і редактор Олекса Негребецький. На користь своєї думки він навів позицію мовознавця Олександра Авраменка, який розрізняє слова "житель" і "мешканець" за тим принципом, який навів Дяченко.

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Щоби розібратись, що і до чого у цій дискусії, OBOZ.UA звернувся до кандидатки філологічних наук, авторки популярних книжок про українську мову Ольги Дубчак. І ось яке пояснення вона дала: "Житель і мешканець – слова-синоніми в українській мові. Проте, за традицією, "житель" уживають більше щодо населених пунктів, а мешканець – щодо житла. Слово "житель" є питомо українським, натомість "мешканець" – запозичення з польської, тож якщо вам принципово важливо уникати запозичень, то тоді кажіть тільки "житель". Але в цілому вони взаємозамінні".

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