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Міністерка освіти Британії перепросила перед українськими дітьми, яких змушували вивчати російську мову: що тепер зміниться в школах

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
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Міністерка освіти Британії перепросила перед українськими дітьми, яких змушували вивчати російську мову: що тепер зміниться в школах
Міністерка освіти Британії перепросила перед українськими дітьми, яких змушували вивчати російську мову. Джерело: Тhe Guardian

Міністерка освіти Великої Британії Джорджія Гулд вибачилася перед українськими дітьми, яких змушували вивчати російську мову в англійських школах. З 2028 року на GCSE (General Certificate of Secondary Education, офіційний атестат про базову середню освіту) школярі зможуть складати іспит з української мови.

Посадовиця повідомила це під час візиту до школи Святої Марії на заході Лондона, яка є центром мережі з 13 україномовних шкіл у Великій Британії. За її словами, екзаменаційна комісія нервувала щодо розробки нової кваліфікації для відносно невеликої групи студентів, інформує Тhe Guardian.

Міністерка освіти Британії перепросила перед українськими дітьми, яких змушували вивчати російську мову: що тепер зміниться в школах

Міністерка освіти перепросила українських школярів за російську мову. Джерело: Тhe Guardian

"Так багато учнів були змушені вивчати російську мову. Мені дуже шкода, що вони опинилися в такому становищі. Дуже важливо, щоб вони мали доступ до українського GCSE. Чи то військова підтримка, чи то культурна, наше послання як британського уряду полягає в тому, що ми абсолютно непохитні за українським народом. Я хочу, щоб це сталося якомога швидше", – сказала Гулд.

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Вона закликала британських дітей навчатися для отримання нової кваліфікації й пожартувала, що українські школярі могли б навчати своїх друзів додатковій мові. Водночас міністр освіти України Андрій Бутенко висловив вдячність уряду Великої Британії.

"Це надасть українським дітям, змушеним покинути свої домівки через війну Росії проти України, рівні можливості обрати рідну мову як предмет для GCSE. Ми продовжуватимемо співпрацювати з AQA та DfE для розробки високоякісної та доступної кваліфікації", – сказав Бутенко.

Міністерка освіти Британії перепросила перед українськими дітьми, яких змушували вивчати російську мову: що тепер зміниться в школах

Міністерка освіти з українськими дітьми. Джерело: Тhe Guardian

Як відомо, у 2024 році Уряд України закликав Британію ввести вивчення української мови у шкільну програму GCSE для українських дітей-біженців, яких на той момент перебувало в країні близько 34 тисяч.

Серед предметів, які могли обрати школярі, немає української мови, проте є російська. GCSE з української мови скасували в Англії, Уельсі та Північній Ірландії у 1995 році через відсутність попиту. Проте зараз ситуація змінилася через приїзд до країни тисяч біженців із України.

Багато українських підлітків у Британії засмучені тим, що місцеві школи спонукають їх вивчати російську мову на GCSE, і розчаровані тим, що вони не можуть вивчати свою рідну.

Тестування GCSE складається з обовʼязкових математики, англійської мови та літератури. Ще чотири предмети школярі мають обрати самі, серед яких російську пропонують складати саме українським випускникам. Про це розповіла одна із випускниць британської середньої школи Любов. За її словами, через те, що вона пропустила десятий клас, школа запропонувала складати тести з російської. Попри те, що дівчина вчила німецьку в Україні, вона не була записана на курс німецької в школі, тож її не могли подати і на тестування з цього предмету.

Іспит з російської мови складався з аудіювання, письма, говоріння і читання, до самого тестування Любові довелося готуватися з вчителькою. Адже вона не вміла писати російською і розмовляла лише українською або суржиком, ніколи не користуючись російською. Дівчина отримала високу оцінку з іспиту, проте нікому не розповідає про цей досвід через сором.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Олена Івановська звернулася до директорів шкіл через засилля російської мови в Україні.

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