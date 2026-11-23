Міністр освіти Південної Кореї Чхве Кьо Джін подав у відставку після скандалу щодо списування на одному з найскладніших іспитів у світі – Сунину за допомогою штучного інтелекту. Також довелося ввести екстрені заходи безпеки під час вступного тестування.

Відео дня

Президент країни Лі Чже Мьон, закликає до реформи чинної системи іспитів інформує ВВС. Скандал розгорівся після того, як абітурієнт, який навесні цього року набрав найвищий бал на іспиті, зізнався у шахрайстві.

Підозри викликав його надзвичайно високий результат, адже він зробив лише одну помилку у 160 відповідях на запитання. Студент записав відеозвернення, у якому розповів, що фотографував завдання мікрокамерою, надсилав їх штучному інтелекту і звіряв відповіді на смартфоні.

Через це за кілька днів до щорічного вступного іспиту, який триває до дев'яти годин і має вирішальне значення для майбутньої кар'єри мільйонів корейців, влада запровадила термінові перевірки. У день самого тестування по всій країні вперше використали національну систему оповіщення про надзвичайні ситуації, щоб виявити смартфони.

Крім того, вступників змусили заклеїти ґудзики на сорочках і куртках наліпками, щоб вони не змогли скоритатися приховані камери, якщо в них такі були. Водночас інспектори перевіряли окуляри абітурієнтів.

РЕКЛАМА

За даними Міністерства освіти, цьогорічний іспит складало близько 500 тисяч учнів, і у 111 із них виявили заборонені пристрої. Чхве Кьо Джін заявив, що як відповідальний міністр не може уникнути критики через те, що відомство не підготувалося заздалегідь, тому після завершення іспитів вирішив піти з посади.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що випускниця з Китаю отримала найвищий бал на одному з найскладніших іспитів у світі.

Головні історії дня