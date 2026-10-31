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"Між ними пролетіла іскра": фізик пояснив, чому нас іноді б'є струмом, коли торкаємося інших

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
354
"Між ними пролетіла іскра": фізик пояснив, чому нас іноді б'є струмом, коли торкаємося інших
Руслан Циганков пояснив, чому між людьми часом в буквальному сенсі літають іскри. Джерело: perets

Існує образний вислів "між ними пролетіла іскра", яким описують миттєву симпатію між людьми. Але іскри можуть проскакувати і в буквальному сенсі, коли двоє людей, торкаючись одне одного, б’ються струмом. Чому це так відбувається вирішив пояснити вчитель інформатики та фізики з Києва Руслан Циганков.

Відео з поясненням він опублікував у TikTok. За його словами, це відбувається, коли одна людина накопичує негативний заряд, наприклад, ходячи по килиму, а інша набуває позитивного заряду, сидячи у цей час на стільці.

Річ у тім, що під час тертя різних матеріалів електрони можуть переходити з одного предмета на інший. Так коли людина ходить по килиму, особливо у капцях, частина електронів потрапляє на її тіло, через що воно набуває негативного заряду. Інша людина у цей же час може так само втратити електрони через контакт із матеріалами одягу чи стільця, тому її тіло набуде невеличкого позитивного заряду. Кому що дістанеться залежить від того, з яких матеріалів зроблені предмети та як вони контактують між собою.

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"При зустрічі між вашими пальцями проскакує справжня мікроблискавка. Тому ми робимо висновок, що фізика – це любов, а любов – це фізика", – пожартував Циганков.

Водночас учитель застеріг, що статичну електрику не варто плутати зі струмом витоку. Якщо пральна машина чи системний блок комп’ютера постійно злегка б’ють струмом або спричиняють відчуття вібрації, коли людина торкається корпусу, це може свідчити про несправність електроприладу або проблеми із заземленням.

"Статика б’є один раз, а не постійно", – наголосив фізик. Якщо електроприлад регулярно "іскрить" із вами, варто звернутися до фахівця. А до його приходу не користуватись пристроєм. Також не слід торкатися його корпусу, намагаючись самостійно з’ясувати причину проблеми.

Раніше OBOZ.UA публікував пояснення Циганкова, як вціліти, якщо біля вас обірвався високовольтний дріт.

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