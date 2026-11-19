Восьмирічний українець Даніель Залізнюк кумедно й водночас дуже зрозуміло пояснив, чим відрізняються типи та стилі текстів, а наприкінці здивував слухачів несподіваним прикладом. Ролик зібрав чимало схвальних відгуків: користувачі соцмереж захоплюються не лише знаннями хлопчика, а й його українською мовою, харизмою та почуттям гумору.

Відео дня

Відео з поясненням третьокласника опублікувала в Instagram його мама. На початку Даніель каже, що раніше у школі він встиг вивчити три типи тексту: опис, розповідь і міркування. Кожен із них хлопчик влучно описав власними словами.

"Опис – це коли щось описується. Розповідь – це коли події, допустим, зайчик родився, відкрив очі, полетів на мітлі бабушкі в котьол. Це розповідь, коли події відбуваються", – пояснив школяр (цитату подано зі збереженням авторської стилістики. – Ред.). Міркування він визначив як "проблему і її доведення і вирішення".

А потім перейшов до нової теми – стилів тексту. Даніель перелічив діловий, науково-доведений і художній стилі. Перший пояснив як текст, написаний "по-діловому", другий – як такий, у якому "учені визначили".

Найбільше уваги привернуло пояснення художнього стилю. Щоби було зрозуміліше, Даніель навів приклад: "Ось як красиво осипається листя. Море – синє, тряпка – синя, а ти чого ждеш?"

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Користувачі Instagram залишили під відео багато позитивних коментарів. Одні відзначили, що Даніель уміє чітко висловлювати думки і пояснює матеріал краще за деяких дорослих. Інші похвалили його батьків за увагу до навчання сина та за те, що він так добре розмовляє українською.

Також коментатори звернули увагу на манеру спілкування, голос і посмішку хлопчика, називали його розумним, начитаним і харизматичним. Дехто зізнався, що хотів би побувати на його уроках, адже школяр пояснює зрозуміліше, ніж окремі вчителі. А одна із користувачок пожартувала, що навіть не кожен депутат здатен так вдало висловлюватися.

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