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"Мова має значення": 10 цікавих фактів про Василя Стуса, якого зобразили на банкноті 2000 гривень

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
348
"Мова має значення": 10 цікавих фактів про Василя Стуса, якого зобразили на банкноті 2000 гривень
10 цікавих фактів про Василя Стуса, якого зобразили на банкноті 2000 гривень. Джерело: НБУ

В Україні 4 вересня ввели в обіг нову купюру номіналом 2000 гривень. На ній зображено українського поета-шістдесятника, одного з найактивніших представників українського дисидентського руху Василя Стуса. 

OBOZ.UA пропонує дізнатися більше про Стуса з відео української журналістки Лесі Пташки (Подинської), яке вона виклала в TikTok. Фахівчиня розповіла цікаві факти, про які знають не всі. 

Василь Стус був українським націоналістом із Донбасу.

"Такий собі Донецький Бандера. Шалений бунтар, який все життя боровся із злочинним совком", – ділиться Пташка. 

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На вже зросійщеному Донбасі поет говорив лише українською. Коли його питали "Почему ты не можеш на нормальном языке?" – він просто бив у пику. 

Стус став учасником одного із перших антирадянських протестів. За це його вигнали з аспірантури.

На прем'єрі фільму "Тіні забутих предків" Стус публічно виступив проти арештів української інтелігенції. За це його викликали до директора інституту, а розмова закінчилася криками. Вийшовши з кабінету, активіст сказав "Я йому усе виповів". 

''Мова має значення'': 10 цікавих фактів про Василя Стуса, якого зобразили на банкноті 2000 гривень

Стус став учасником одного із перших антирадянських протестів. Джерело: Музей Василя Стуса

Стус 13 років провів у радянських тюрмах, таборах та засланнях. В ув'язнені він відмовився носити тюремну форму і ганебний номер 200, який йому присвоїли замість імені. Не виходив на перевірки, постійно писав скарги, називав наглядачів садистами і не приховував своєї до них ненависті.

Вірші Стуса виривалися навіть із в'язниці: табірна адміністрація постійно конфісковувала і знищувала рукописи поета.

"Лише у 1976-му знищили близько 600 його поезій, а останню збірку "Птах душі" так і не знайшли, аби зберегти хоч щось, Стус вписував свої вірші у листи дружині. Аби наглядачі не помітили, він писав рядки не у стовпчик, а суцільним текстом", – додає Пташка. 

За її словами, деякі вірші вчили на пам'ять його ув'язнені товариші і буквально виносили із в'язниці у власних головах. Стус був членом української Гельсінської групи і захищав політв'язнів. Він відкрито писав заяви і розповідав про порушення прав людини.

Сам захищався на судах. "Стус поводився до божевілля сміливо. Він заявляв про свою невинуватість. Вимагав відводу суддів та відкритого процесу", – пояснює журналістка. 

Поет вимагав розслідувати тортури в СІЗО і злочини КДБ проти українців та української культури, а також вимагав перекладача, якщо свідки говоритимуть російською. В той час це означало просто підписати собі вирок.

Двічі відмовлявся від громадянства СССР. Він прямо писав: "бути радянським громадянином – означає бути рабом. Я ж до такої ролі не надаюся". 

Стус чудово знав німецьку, володів англійською. Самотужки вивчив латину та французьку, перекладав з іспанської та італійською.

Поета замордували у таборах у 47 років і поховали в безіменній могилі, за життя і в смерті "совок" намагався стерти його ім'я. У 1989-му, Стуса привезли додому у Київ і перепоховали із почестями. Очевидці писали, на вулиці вийшли понад 30 тисяч людей.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що таке "кшталтування" і коли його вживають.

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