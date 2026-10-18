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"Моя формула – німий і балакучий": українські вчителі поділилися лайфхаками, як ідеально розсадити учнів у класі

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
icon 30
"Моя формула – німий і балакучий": українські вчителі поділилися лайфхаками, як ідеально розсадити учнів у класі
Ілюстративне зображення. Вчителі розповіли, як розсаджують дітей

Українські вчителі поділилися лайфхаками, як розсаджують учнів у класі, щоб на уроках панувала дисципліна. Так, одна із педагогинь пані Інна розповіла, що керується правилом "німий і балакучий", або якщо діти не товаришують. Таким чином школярі не розмовляють на заняттях і не списують один в одного.

Таким лайфхаком вчителька поділилася під дописом у Threads. Водночас дехто казав, що подібне правило не діє, адже діти, які не дружать, починають чубитися.

''Моя формула – німий і балакучий'': українські вчителі поділилися лайфхаками, як ідеально розсадити учнів у класі

Як розсаджувати дітей в класі. Джерело: Скриншот

Інші педагоги розповіли, що керуються медичними показаннями, зростом та те, якою рукою пишуть діти. А хтось зазначав, що спершу школярі сідають хто з ким хоче, а протягом року педагог їх пересаджує, щоб всі посиділи один з одним. 

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''Моя формула – німий і балакучий'': українські вчителі поділилися лайфхаками, як ідеально розсадити учнів у класі

Вчителі розповіли, як розсаджують дітей в класі. Джерело: Скриншот

"Медичні показання, а саме проблеми із зором. Зріст, правша, лівша. Ставлення один до одного".

''Моя формула – німий і балакучий'': українські вчителі поділилися лайфхаками, як ідеально розсадити учнів у класі

Вчителі поділилися лайфхаками, як розсаджувати учнів у класі. Джерело: Скриншот

"На початку року діти сідають де хто хоче. Протягом року пересаджую так, щоб кожен посидів з кожним. Вважаю, що таким чином діти вчаться комунікації і співпраці з різними людьми".

''Моя формула – німий і балакучий'': українські вчителі поділилися лайфхаками, як ідеально розсадити учнів у класі

Як правильно розсаджувати школярів у класі. Джерело: Скриншот

"У нас вчителька пише номери парт на папірцях і кожен тягне. Та, мабуть, якщо є проблеми зі здоров'ям, то може пересадити. А так, кому що дісталось".

Раніше OBOZ.UA розповідав, якою мовою батьки насправді спілкуються у шкільних чатах. 

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