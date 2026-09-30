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"Мої співчуття. Наступного року буде комікс із супергероями?" Вчитель показав підручник НУШ з географії для 9 класу і викликав дискусію

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read3 хв
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"Мої співчуття. Наступного року буде комікс із супергероями?" Вчитель показав підручник НУШ з географії для 9 класу і викликав дискусію
Вчитель різко розкритикував підручник НУШ з географії для 9 класу
Джерело: Pexels

Підручник з географії для 9 класу за програмою Нової української школи (НУШ) викликав палку дискусію в соцмережах. Вчитель з цього предмету Женя Степура опублікував емоційне відео огляду навчального посібника, однак не всі коментатори з ним погодились.

Ролик, в якому він проводить "розпаковку" підручника, Степура виклав у Threads. У ньому він порівняв його зі старими книжками та іронічно припустив, що з такими тенденціями шкільна програма незабаром може остаточно спроститися до рівнів коміксів.

Під час розпаковки вчитель звернув увагу на те, що новий підручник видається значно тоншим за попередній посібник для 9 класу, хоча містить ті ж 286 сторінок. Проте найбільше обурення педагога викликало те, як саме впорядкували матеріал, адже до однієї книги фактично вмістили програму одразу кількох років навчання: теми 9 та 10 класів, а також великий розділ про демографічні процеси за 8 клас.

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"Здається мені, що коли вийде підручник за 10 клас, а там, нагадую, не буде ніякої географії, там буде "Пізнаємо природу", може, я не знаю. Мені здається, що його треба видати у вигляді коміксів. У вигляді коміксів, де головні події будуть відбуватися у вигаданому світі, де будуть якісь такі, знаєте, супергерої. Ось так ми переможемо те, що в нас дуже низький рівень природничих наук... Тут немає що читати, ти пороздивляєшся і все. Ми скоро дійдемо до коміксів, а не до підручника", – обурився педагог.

''Мої співчуття. Наступного року буде комікс із супергероями?'' Вчитель показав підручник НУШ з географії для 9 класу і викликав дискусію

Один із авторів підручника пояснив, що за новою програмою тепер теми викладаються в інакшому порядку

Джерело: Скриншот

У коментарях до відео одразу ж розгорілася палка дискусія, і на закиди відповів один із авторів нового підручника Іван Савчук. Він заспокоїв колегу й зазначив, що в майбутньому на школярів чекає окремий підручник з географії для 10, 11 та 12 класів за новою програмою.

Водночас інші освітяни вказали на те, що вчитель порівняв книги абсолютно різних авторів – Коберніка та Запотоцького. За їхніми словами, новий підручник написаний значно зрозумілішою мовою, а не "сухою теорією", і містить сучасний та якісний картографічний матеріал, що є ключовим критерієм для навчання.

''Мої співчуття. Наступного року буде комікс із супергероями?'' Вчитель показав підручник НУШ з географії для 9 класу і викликав дискусію

Інша географиня вступилась за новий підручник

Джерело: Скриншот

Інша частина дописувачів зауважила, що сучасна освіта взагалі потребує зміни підходів до обсягу інформації, а не заучування підручників на пам'ять. "Ну, чесно кажучи, нас, міленіалів, напічкували тими знаннями, чи треба, чи не треба. Думаю, 70% з вивченого ми забули, а інше нам не знадобилось у житті", – зазначила одна з коментавторок, наголосивши, що базово школярам потрібні лише історія України, математика, мова та англійська, а решту предметів варто вивчати вже суто за обраним профілем.

''Мої співчуття. Наступного року буде комікс із супергероями?'' Вчитель показав підручник НУШ з географії для 9 класу і викликав дискусію

У нового підручника виявилось чимало захисників

Джерело: Скриншот

Водночас у мережі висловили тривогу через загальну долю географії в українських школах. Користувачі жартують, що підручник просто "заархівували у Zip" і тепер його треба якось розпаковувати, проте методичне скорочення годин сприймають скептично. Освітяни побоюються, що якщо предмет остаточно приберуть із переліку НМТ та ЗНО, це стане "останнім цвяхом у труну", адже зараз географію вчать або завдяки харизматичним вчителям, або поодинокі учні, які планують складати з неї іспити.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як українці посперечалися через патріотичне виховання у підручнику НУШ для 4 класу.

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