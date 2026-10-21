''Може, досить нити?'' Українська вчителька звернулася до колег через низькі зарплати: має бути додатковий дохід

Вчителька початкових класів Валентина Камінська звернулася до колег через низькі зарплати у школах. Вона погодилася з тим, що професія педагогів недооцінена і вони мають отримувати більше кошти, проте це не повинно бути їхнім єдиним джерелом доходу.

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Таку думку Камінська висловила у дописі в Instagram. За її словами, люди інших професій так само шукають можливість заробляти більше. Вчителі ж можуть проводити додаткові заняття в школі, працювати репетитором, вести блоги або продавати власні матеріали.

"Учительська праця недооцінена. І за таку відповідальність зарплата могла б бути зовсім іншою. Але хто сказав, що ваша зарплата в школі має бути вашим єдиним доходом? Ви можете мені написати: "А я що, дарма п'ять років навчалася в університеті, щоб тепер думати, де ще додатково заробити?" Але у такому світі ми живемо. І повірте, не лише вчителі думають, де взяти додатковий дохід. Люди інших професій теж шукають можливості заробляти більше", – написала педагогиня.

Вона також поділилася, що витрачає багато часу на ведення блогу, проте коли пропонує робити це колегам, то вони кажуть, що не хочуть себе показувати. Водночас на те, щоб займатися репетиторством, в них немає часу, а створення матеріалів викликає труднощі. Проте, за словами Камінської, якщо не займатися подібними речами, то й не буде додаткового доходу.

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"Я взагалі перестала вірити, що розмір доходу залежить виключно від професії. Два вчителі можуть мати однакову освіту, досвід і працювати в одній школі. Але один зароблятиме лише зарплату. А інший матиме ще репетиторство, власні продукти, блог. Не тому, що другий – кращий учитель. А тому, що він обрав інший спосіб заробляти", – зазначає вона.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що мережу сколихнула дискусія через освітян, які скаржаться на зарплати і навантаження.

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