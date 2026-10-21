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"Може, досить нити?" Українська вчителька звернулася до колег через низькі зарплати: має бути додатковий дохід

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
60
"Може, досить нити?" Українська вчителька звернулася до колег через низькі зарплати: має бути додатковий дохід
Ілюстративне зображення. Вчителька звернулася до колег через зарплату

Вчителька початкових класів Валентина Камінська звернулася до колег через низькі зарплати у школах. Вона погодилася з тим, що професія педагогів недооцінена і вони мають отримувати більше кошти, проте це не повинно бути їхнім єдиним джерелом доходу. 

Таку думку Камінська висловила у дописі в Instagram. За її словами, люди інших професій так само шукають можливість заробляти більше. Вчителі ж можуть проводити додаткові заняття в школі, працювати репетитором, вести блоги або продавати власні матеріали. 

''Може, досить нити?'' Українська вчителька звернулася до колег через низькі зарплати: має бути додатковий дохід

Ілюстративне зображення. Вчителька в класі

"Учительська праця недооцінена. І за таку відповідальність зарплата могла б бути зовсім іншою. Але хто сказав, що ваша зарплата в школі має бути вашим єдиним доходом? Ви можете мені написати: "А я що, дарма п'ять років навчалася в університеті, щоб тепер думати, де ще додатково заробити?" Але у такому світі ми живемо. І повірте, не лише вчителі думають, де взяти додатковий дохід. Люди інших професій теж шукають можливості заробляти більше", – написала педагогиня. 

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Вона також поділилася, що витрачає багато часу на ведення блогу, проте коли пропонує робити це колегам, то вони кажуть, що не хочуть себе показувати. Водночас на те, щоб займатися репетиторством, в них немає часу, а створення матеріалів викликає труднощі. Проте, за словами Камінської, якщо не займатися подібними речами, то й не буде додаткового доходу. 

''Може, досить нити?'' Українська вчителька звернулася до колег через низькі зарплати: має бути додатковий дохід

Ілюстративне зображення. Вчителька щось показує школярам

"Я взагалі перестала вірити, що розмір доходу залежить виключно від професії. Два вчителі можуть мати однакову освіту, досвід і працювати в одній школі. Але один зароблятиме лише зарплату. А інший матиме ще репетиторство, власні продукти, блог. Не тому, що другий – кращий учитель. А тому, що він обрав інший спосіб заробляти", – зазначає вона. 

Раніше OBOZ.UA розповідав, що мережу сколихнула дискусія через освітян, які скаржаться на зарплати і навантаження.

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Освіта в УкраїніУкраїнашколавчитель
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