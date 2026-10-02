''Можливо, варто хоча б раз спуститися в реальне укриття?'' Освітянка відповіла на претензії батьків щодо харчування під час тривоги

Педагогиня з Дніпра Наталія Власова відповіла батькам, які скаржаться на харчування дітей під час повітряної тривоги в укритті. Вона зауважила, що у сховищі відсутні умови для того, щоб діти могли поїсти гарячі обіди. Зокрема, немає дотримання санітарних вимог: рукомойників, достатньої кількості води, місць для миття рук та прибирання.

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Про це Власова написала у дописі в Facebook. Педагогиня підкреслила, що скупчення великої кількості дітей під час прийому їжі збільшує ризик поширення кишкових та респіраторних інфекцій. Вчителька радить батькам, перш ніж вимагати, щоб було організоване харчування в укритті, спуститися туди під час повітряної тривоги і подивитися, що там відбувається насправді.

"Відповідальність за безпечність харчових продуктів несе заклад освіти, тому видавати гарячі страви в непристосованому для цього приміщенні – елементарно ризиковано. І взагалі: під час тривоги головним завданням є безпека, а не перетворення укриття на їдальню чи транспортування їжі. Можливо, перш ніж вимагати від шкіл чергового "організуйте", варто хоча б раз спуститися в реальне укриття під час повітряної тривоги і подивитися, як це виглядає насправді? Бо між черговою рекомендацією на папері і її виконанням у реальній школі – прірва", – написала Власова.

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Нагадаємо, українці влаштували дискусію через перебування дітей у школі під час повітряної тривоги. Так, одна із вчительок початкових класів з ніком підкреслила, що багато батьків обурюється, адже учнів не приймають в укриття, в той час як батькам потрібно на роботу і вони не можуть чекати відбою.

Педагогиня зазначає, що коли діти перебувають в укритті з вчителем, то саме він несе відповідальність за школярів. Тож у разі, якщо з їхнім життям або здоровʼям щось станеться під час тривоги, винна буде саме класовод. Вона підкреслила, що учні мають приходити на уроки після 30 хвилин від оголошення тривоги, згідно з розпоядженням Міністерства освіти та науки.

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