Ситуація, коли батьки ставлять перед малюком гаджет з увімкненим мультфільмом, щоб спокійно нагодувати його, зараз не рідкість, однак це може призвести до того, що дитина звикне їсти лише перед екраном і перестане прислухатися до сигналів власного тіла. Про це попередила лікарка та мама чотирьох дітей Людмила Панчук.

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Своє пояснення вона опублікувала на сторінці у Facebook. Панчук описала знайому багатьом батькам ситуацію, коли малюк слухняно відкриває рот за кожною ложкою, поки перед очима демонструється мультфільм. Але варто вимкнути відео – і починаються протести та вимоги увімкнути його знову.

На перший погляд, мультик справді полегшує годування: дитина відволікається, не помічає, скільки їжі їй дають, і ковтає майже автоматично. Завдяки цьому батькам іноді вдається нагодувати її більше, ніж вона з'їла б самостійно. Однак така звичка має кілька недоліків.

Чому не варто їсти перед екраном

Насамперед дитина гірше розпізнає сигнали голоду та ситості. Коли її увага зосереджена на мультфільмі, вона може не помічати повідомлень від організму й з'їдати більше, ніж потрібно, або, навпаки, відмовлятися від їжі без звичної розваги. Уміння прислухатися до власного тіла формується саме в дитинстві та залишається важливим протягом усього життя.

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Ще одна проблема – їжа поступово перетворюється на своєрідний обмін: ложка за серію мультфільму. У результаті дитина звикає сприймати прийом їжі не як природну потребу, а як те, що потрібно витерпіти заради розваги.

Крім того, екран позбавляє родину можливості поспілкуватися за столом. Спільні прийоми їжі – один із небагатьох моментів, коли всі можуть побути разом. Дитина вчиться розмовляти, слухати інших і спостерігати за тим, як їдять дорослі. Якщо ж її увага прикута до телефона, ця взаємодія зникає.

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Малюк також менше знайомиться з їжею: не роздивляється її, не зосереджується на смаку, запаху, кольорі та текстурі. Через це йому може бути складніше зацікавитися новими продуктами.

Нарешті, перегляд мультфільмів за столом збільшує загальний час перед екраном. Якщо дитина проводить за їжею по 20-30 хвилин тричі на день, лише на такі перегляди може припадати година-півтори. Американська академія педіатрії радить усій родині відмовитися від екранів під час прийомів їжі.

Як організувати годування без примусу

Щоб зменшити напруження за столом, Людмила Панчук радить батькам дотримуватися принципу розподілу відповідальності, який описала американська дієтологиня Еллін Саттер. Згідно з ним, дорослі визначають, що, коли і де подавати дитині, а вона сама вирішує, чи їсти та скільки.

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Коли батьки перестають змушувати малюка доїдати все до останньої ложки, а він отримує можливість самостійно регулювати кількість їжі, конфліктів під час прийомів їжі часто стає менше.

Відмовлятися від мультфільмів лікарка радить поступово – приблизно за два-три тижні. Спершу варто попередити дитину про зміни й пояснити, що відтепер під час їжі екрани будуть вимкнені, а мультик можна буде подивитися після обіду.

Не обов'язково одразу змінювати всі звички. Можна почати з одного прийому їжі, наприклад сніданку, залишивши обід і вечерю без змін. Приблизно через тиждень варто додати ще один прийом їжі без екрана.

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Також важливо, щоб дитина приходила до столу з апетитом. Для цього Панчук радить не давати перекусів за півтори-дві години до основної їжі, не пропонувати між прийомами їжі соки або молоко без потреби та, за можливості, гуляти перед обідом.

Щоб малюкові було цікавіше за столом, можна залучати його до розмови і простих ігор. Наприклад, запитати, що він сьогодні бачив, запропонувати описати смак моркви або знайти на тарілці щось зелене. Дитині також можна доручити накрити на стіл, помити овочі чи викласти їжу. А гарна дитяча тарілка з ложкою допоможуть зробити прийом їжі приємнішим.

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Ще одна важлива умова – спільні обіди та вечері. Діти наслідують дорослих, тому їм легше долучитися до сімейної трапези, коли мама й тато самі їдять за столом і не відволікаються на телефони.

Лікарка радить подавати невеликі порції, щоб велика кількість їжі не лякала дитину. Якщо вона захоче ще, можна запропонувати добавку. Водночас не варто вмовляти з'їсти "ще одну ложечку за маму", забороняти вставати з-за столу до спорожнення тарілки або обіцяти мультик в обмін на з'їдену порцію.

Якщо дитина з'їла мало, не потрібно сварити її чи змушувати доїдати. Наступний прийом їжі має відбутися за звичним розкладом. Водночас для дітей, схильних до ацетонемічних станів, Панчук радить передбачити солодке питво або перекус відповідно до графіка.

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Завершувати трапезу лікарка рекомендує приблизно через 20-30 хвилин. Якщо дитина не їсть, можна спокійно прибрати тарілку і пояснити, що обід закінчився, а наступна нагода поїсти буде під час полуденка.

Чому важливо не поступатися після перших протестів

На початку дитина може плакати і відмовлятися від їжі без мультфільму. За словами Панчук, перші три-сім днів можуть бути особливо складними: малюк перевірятиме, чи справді нове правило діє. Тому батькам важливо зберігати спокій і послідовність та не вмикати мультик знову лише для того, щоб уникнути протесту.

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Водночас лікарка радить не замінювати мультфільм на телефон мами з іграми, не відволікати дитину, яка вже вміє їсти самостійно, щоб непомітно годувати її з ложки, і не хвалити за повністю спорожнену тарілку. Краще підкреслити, що батькам приємно обідати разом із нею.

Не варто також карати їжею, обіцяти солодощі за з'їдену порцію чи перетворювати кожну ложку на привід для суперечки.

Коли варто звернутися до лікаря

Якщо дитина втрачає вагу або погано росте, їсть лише кілька продуктів чи відмовляється від цілих груп їжі, батькам варто проконсультуватися з фахівцем. Приводом для звернення також можуть бути блювання через нові смаки, труднощі з жуванням і ковтанням, кашель або поперхування під час їжі, а також сильний страх перед нею.

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Допомога фахівців потрібна й тоді, коли є підозра на сенсорні особливості або інші труднощі розвитку. Залежно від ситуації батькам можуть допомогти педіатр, гастроентеролог, логопед, який працює з порушеннями жування та ковтання, або дитячий психолог.

Лікарка наголошує: головне завдання батьків – не домогтися, щоб дитина з'їла якомога більше за один прийом їжі, а допомогти їй поступово навчитися самостійно розпізнавати голод і ситість. А сімейний стіл без телефонів і мультфільмів може стати не лише місцем для їжі, а й нагодою поспілкуватися, посміятися та провести час разом.

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