''Ми будемо читати і плакати''. Даша Астафʼєва розкрила перші подробиці про Радіодиктант 2026

Радіодиктант національної єдності 2026 відбудеться 27 жовтня у День української писемності та мови – 27 жовтня. Цьогоріч вперше його читатимуть двоє – громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва та вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков.

Відео дня

В інтервʼю Радіо Свобода Астфафʼєва розповіла, що текст радіодиктанту знайде відгук у кожному серці. За її словами, і ті, хто читатиме текст, і ті, хто його писатиме, плакатимуть. Крім того, громадська діячка поділилася, що відчуває хвилювання і свою частку відповідальності за таку справу.

"Коли я вперше побачила цей текст... Ми будемо цього року читати і плакати, я обіцяю. Читати і плакати. Тому що те, що написано там, і та людина, яка написала цей текст, вона створена для текстів. Чим ближче ми до диктанту, тим більше я відчуваю хвилювання і свою частку відповідальності саме за це. Я його читаю, і головне, чого боюся, – це не зачитати його до дірок, тому що я людина вперта. Текст дуже класний. Я скажу, що текст знайде відгук у кожному серці, у кожному вусі. Це я вам кажу як голос книжок, які начитую", – сказала волонтерка.

Водночас Артур Пройдаков поділився, що вони намагатимуться диктувати текст так, щоб до його написання долучилися якомога більше учасників. Зокрема, він звернув увагу, що серед бажаючих багато учнів молодших класів, які часто не встигають

"Щодо учнівства – це окреме завдання із зірочкою, про яке ми будемо з Дашею говорити. Тому що регулярно скаржаться і освітяни, і учні шкіл, і навіть вищих навчальних закладів, що вони не встигають. Адже хочуть і малюки написати (діти 1–4 класів, наприклад), і середня школа, і вони десь не встигають. Тому, я думаю, ми в принципі намагатимемося диктувати так, щоб долучилися максимально всі", – розповів Пройдаков.

РЕКЛАМА

Він також припустив, що цьогорічний текст матиме хвилю різних інтерпретацій і версій, адже його формат сприяє тому, щоб створювати оригінальні версії або кавери.

"Мені здається, до речі (не хочу бути якимось футурологом), але, можливо, і цьогорічний текст також матиме хвилю різних інтерпретацій і версій, бо сам формат… Я не знаю, чи ми можемо говорити, чи ні…Сам формат тексту сприяє тому, щоб створювати якісь свої оригінальні версії або кавери", – додав педагог.

Головні історії дня

За його словами, радіодиктант може стати поштовхом вчителям якісно провести урок. Зокрема, написати текст, а потім ще подискутувати довкола нього, пояснити для дітей різних вікових категорій про те, які теми у ньому порушуються.

Що відомо про автора тексту

Артур Дронь – український письменник, автор поетичної збірки "Тут були ми", книги прози "Гемінґвей нічого не знає" та "Лікарня Святого Пантелеймона", яка знаходиться в друці. У березні 2022 року Дронь приєднався до ЗСУ та служив у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. У жовтні 2024-го отримав важке поранення та демобілізувався. Його книги присвячені темі військової служби, памʼяті загиблих героїв і власному досвіду проживання реальності в умовах війни.

РЕКЛАМА

"Радіодиктант нас щороку обʼєднує. Своїм текстом мені хочеться показати, як мова обʼєднує всіх, працюючи окремо з кожним. Хочеться, щоб люди писали радіодиктант і відчували, як ми використовуємо однакові слова, але при цьому думаємо кожен про особисте", – розповів письменник.

Трансляція радіодиктанту відбуватиметься на всіх ключових майданчиках Суспільного.

Минулого року автором диктанту під назвою "Треба жити!" виступила письменниця Євгенія Кузнєцова, а прочитала його народна артистка України Наталія Сумська.

Нагадаємо, Радіодиктант 2025 обурив українців через те, що акторка Наталія Сумська занадто швидко та без інтонацій читала текст. Саме тому учасники флешмобу звернулися до Суспільного Мовлення, яке організовує та проводить подію щороку, для того, щоб наступного року текст читав хтось із вчителів.

Раніше OBOZ.UA розповідав, скільки людей написало радіодиктант 2025 без жодної помилки.