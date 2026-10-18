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"Ми ніколи не були в Україні, але говоримо краще, ніж половина Верховної Ради": мережу захопило відео з братами-близнятами зі США

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
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"Ми ніколи не були в Україні, але говоримо краще, ніж половина Верховної Ради": мережу захопило відео з братами-близнятами зі США
Мережу захопило відео з братами-близнятами зі США, які гарно говорять українською. Джерело: Скриншот з відео / колаж OBOZ/UA

Брати-близнята, які зі своїм татом живуть у Бостоні, США, підкорили мережу своїм чудовим знанням української. Діти ніколи не були в Україні, проте вільно розмовляють українською мовою, співають українські пісні й обіцяли розповісти вірш Шевченка, якщо їхнє відео набере багато переглядів.

Шанувальники підтримують таку свідому позицію братів та дякують за виховання їхньому татові. Відео в Instagram, яке захопило мережу і зібрало багато коментарів, ділиться OBOZ.UA. 

Що відомо

Брати-близнята з татом живуть у Бостоні, що в штаті Массачусетс, США. Їхній батько Остап родом з України і з самого дитинства прищеплював синам любов до української мови та українських традицій. Хлопці ще жодного разу не були в Україні, проте чудово володіють солов'їною і вільно нею спілкуються.

Родина веде свою сторінку в соцмережі Instagram, де публікує відео, записані українською. Так, зі сторінки видно, що хлопці захоплюються футболом та вболівають за Україну.

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Відео братів, де вони розповідають про свою любов до солов'їної, підкорило мережу й набрало дуже багато коментарів та на момент публікації новини мало понад 133 тисячі переглядів. 

"Люди питають, чи ми говоримо українською. Ми говоримо краще, ніж половина українського парламенту", – розповідає один із братів на відео.

Брати пообіцяли навіть заспівати для шанувальників пісню "Многая літа" або розказати вірш Тараса Шевченка, якщо відео набере багато переглядів.  

При цьому були вдягнені у форму з українською символікою – тризубом і надписом Ukraine.

У коментарях шанувальники висловлюють свій захват та вдячність хлопцям за їхню позицію, а також їхньому татові за свідоме виховання молоді. 

"Які милі хлопці! Дякую за підтримку! Приїздіть до мирної України!", "Які гарні розумні хлопчики!", "Великий комплімент батькам цих хлопчиків . Таке патріотичне виховання , навчання традиціям , історії свого роду в іншій країні – це величезна праця. Парубки дуже файні", – пишуть у коментарях.

Коментарі під відео.Джерело: Скриншот

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