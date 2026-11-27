У мережі завірусилося відео, де мама дошкільника готує поробку для у дитячий садок. Водночас бабуся клеїть осінні листки на картон, а дідусь ліпить гриби з пластиліну.

Відео дня

Відео, яке жінка виклала у TikTok, зібрало майже 400 тисяч переглядів, а багато батьків впізнали у ньому себе. Наприкінці мама показала хлопчика, який контролював виготовлення поробки.

У коментарях дехто з користувачів мережі зазначали, що їм доводилося мати справу з поліцією, адже вони в темну пору доби шукали жолуді у парку. Водночас інші казали, що з подібною ситуацією зіштовхувалася більшість батьків, коли діти згадували про необхідність зробити поробку на ранок.

Хтось ділився, що школяр 31 серпня повідомив, що 1 вересня потрібно принести сушене коріння трав. А деякі з українців дивувалися, чому у школах і дитсадках досі дають подібні домашні завдання, адже їх все одно робитимуть батьки.

"Скажіть ще дякую, що ви вдома, а не пояснюєте поліції, що ви робили ввечері у парку".

"Скажіть, хто вигадав такі завдання давати додому? Чому це діти не роблять в садочку чи в школі?"

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"Ніщо не зміцнює так родинні відносини як спільне завдання".

"Аналогічна ситуація: моя донька порізала декілька листочків і сказала, що втомилась".

"Це ще нічого. А як дитина 30 серпня згадує що було завдано завдання на літо висушити коріння лікарських рослин і з 1 вересня принести".

Головні історії дня

"І головне, щоб дитина згадала перед сном вже".

"Одразу видно, хто в сім'ї головний. Ми це вже проходили. Тільки наша принцеса спала, а ми їжака до ранку з чоловіком робили".

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