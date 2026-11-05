''М'якої українізації недостатньо'': мовна омбудсменка закликала посилити вимоги до закладів освіти, де досі звучить російська

Так звану м’яку українізацію потрібно поєднувати з більш суворим контролем за дотриманням мовного законодавства. Таку думку висловила мовна омбудсменка Олена Івановська заявила під час презентації результатів моніторингового дослідження щодо функціонування державної мови в освітньому процесі закладів професійної освіти.

Відео дня

Як пише портал "Освіта.ua", Івановська наголосила, що питання використання української мови безпосередньо пов’язане з національною безпекою. А результати моніторингів, як той, що був проведений Державною службою якості освіти мають ставати підставою для конкретних дій. Зокрема, педагогам важливо враховувати надані рекомендації та залучати до роботи над мовним питанням не лише учнів і студентів, а й їхніх батьків.

"Мовне питання – це питання національної безпеки. Тож час м’яку українізацію поєднувати з більш вимогливим ставленням до дотримання закону. Щоразу після таких моніторингових досліджень складаються рекомендації, як вплинути на ситуацію. Учителі, викладачі мають брати до їх уваги та працювати з дітьми та батьками разом", наголосила омбудсменка.

Водночас результати опитування показали, що під час навчальних занять українською мовою послуговуються 94% педагогічних працівників і 60% студентів закладів професійної освіти.

Дослідники, які вивчали ситуацію, звернули увагу, що перехід на українську залежить не стільки від рівня володіння нею, скільки від звичних моделей спілкування, мовного оточення та інформаційного простору. Зокрема, мовна поведінка учасників освітнього процесу змінюється залежно від обставин. Якщо під час занять переважає українська, то в розмовах із друзями, одногрупниками та членами родини мовна картина значно різноманітніша. При цьому студенти частіше, ніж викладачі, використовують у повсякденному спілкуванні обидві мови – українську та російську.

РЕКЛАМА

Дослідження також показало помітні відмінності між регіонами. Так, на Заході виключно українською під час навчальних занять спілкуються 80,1% опитаних студентів. В інших макрорегіонах цей показник становить від 49,9% до 55,8%.

Істотно різняться регіональні показники й щодо домашнього спілкування. Виключно українську вдома використовують 69% студентів на заході, 37,1% – у центрі, 29,5% – на півночі, 27,1% – на півдні, 24,8% – у Києві та 19,7% – на сході.

Головні історії дня

Серед педагогів частка тих, хто спілкується виключно українською, в усіх макрорегіонах вища, ніж серед студентів. Водночас різниця між регіонами за цим показником під час навчальних занять не така значна.

Головною причиною вибору мови повсякденного спілкування респонденти називали звички, сформовані ще в дитинстві. На цей чинник вказали 76% студентів, 75,1% педагогів і 70% батьків. Також учасники опитування відзначали вплив родини та найближчого оточення.

Серед причин, які заважають частіше послуговуватися українською, найчастіше згадували звичку спілкуватися іншою мовою та брак україномовного медіаконтенту. Різниця є і в тому, який контент споживають учасники дослідження. Педагогічні працівники частіше віддають перевагу матеріалам українською мовою. Натомість серед студентів і батьків поширеніше поєднання україномовного та російськомовного контенту.

РЕКЛАМА

Попри це, загальне ставлення до державної мови серед учасників освітнього процесу дослідники оцінюють як переважно позитивне. Водночас вони звертають увагу на те, що частині молоді ще потрібно краще усвідомити зв’язок між мовою та національною ідентичністю.

"Переважна більшість учасників освітнього процесу демонструє позитивне ставлення до української мови, пов’язує її використання з професійною діяльністю, особистісним розвитком і громадянською відповідальністю. Водночас для частини студентської молоді взаємозв’язок між мовою та національною ідентичністю ще потребує глибшого осмислення", – йдеться у висновках дослідження.

РЕКЛАМА

Опитування проводили онлайн із 27 квітня до 12 травня 2026 року. Загалом у ньому взяли участь 88 974 людини, серед яких 49 090 студентів, 29 013 батьків і 10 871 педагогічний працівник. Переважна більшість респондентів представляли заклади освіти, розташовані в містах.

Дослідження мало на меті з’ясувати, як використовується державна мова в освітньому процесі закладів професійної освіти, які чинники впливають на вибір мови спілкування та що мотивує учасників освітнього процесу вдосконалювати свої знання української.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що за російську мову в школі і в шкільних чатах може бути призначений штраф від 3 400 грн.