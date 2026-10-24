''На балькон!'' Як культова фраза Ектора Хіменеса-Браво стала мемом і чи доречно з неї сміятися

Не кожному випадає нагода створити популярний мем, а от українсько-колумбійський кухар Ектор Хіменес-Браво спромігся. Його коронною фразою "на балькон" описують успішне завершення якоїсь справи – наприклад, проходження випробування на шоу "МастерШеф". Але чи правильно так казати з точки зору української мови? І чи доречно сміятися з такої вимови?

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OBOZ.UA пошукав серед експертних думок, покопався у довідковій літературі і тепер ми з упевненістю можемо стверджувати: так казати українською не заборонено. Цей варіант вимови має під собою історичне підґрунтя. Про її корені розповіла у своєму Instagram репетиторка Оксана Миколаївна.

Вона нагадала, що чимало слів, в яких звук [л] ми зараз вимовляємо твердо, ще на початку ХХ століття казали із м'яким [л’]. Саме так, це стосувалось і того самого слова "балькон". А також "блюза", "лямпа", "плян", "альгебра". "У харківському правописі 1928 року був балькон. Українська діаспора за кордоном також так розмовляла, але сучасний варіант – балкон. А все через правопис 1933 року", – пояснила педагогиня.

За словами Оксани Миколаївни, тоді радянська влада суттєво переглянула норми української мови у бік її наближення до російської. "І хоч нещодавно, у 2019 році, мовознавці повернули низку правил харківського правопису, м'який "ль" не повернули", – додала вона.

Що ж до Ектора, то він вимовляє цю фразу саме таким чином через іспанський акцент. В рідній для нього іспанській мові [л] – це так званий альвеолярний боковий приголосний звук. Він вимовляється як щось середнє між українськими м’яким і твердим [л]. Цей же звук притаманний, скажімо, польській, французькій та англійській мовам. А говорити іноземною мовою з акцентом – це цілком нормально і не має бути приводом для насмішок. Навпаки, те, що людина навчилась висловлювати свої думки чужою для себе мовою, саме по собі уже варте поваги.

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А щодо альвеолярного звуку [л], то і в Україні його можна почути, так би мовити, у природному середовищі існування. Один із варіантів цього звуку побутує на Полтавщині. Саме там досі вимовляють л з невеличким пом’якшенням. Завдяки цьому людину з даного регіону, яка виросла у місцевому унікальному мовному середовищі, завжди чути одразу.

Раніше OBOZ.UA пояснював, як правильно робити переноси у словах із м’яким ль.

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