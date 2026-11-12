''На годиннику 23:18, ми вчимо геометрію'': українська мама поділилася криком душі через витрати на репетиторів, але нарвалась на критику

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЦя зима може стати вирішальною, ультиматум пролунає для Путіна: інтерв’ю з генералом РоманенкомЦя зима може стати вирішальною, ультиматум пролунає для Путіна: інтерв’ю з генералом РоманенкомПравила для українських біженців. Ілюстративне фото.З цієї країни ЄС за місяць "втекли" 80 тис. українських біженців: куди їдуть найчастішеЗеленський обговорив з Туском підготовку до зими: як Польща може допомогти Україні. ВідеоЗеленський обговорив з Туском підготовку до зими: як Польща може допомогти Україні. ВідеоІлюстрація - ДСНС працює на місці російського ударуЕнергетики показали величезну вирву на місці удару РФ по підстанції. ВідеоУ Санкт-Петербурзі вибухнуло авто з полковником РФ, він загинув на місці: кого могли ліквідувати. Фото і відеоУ Санкт-Петербурзі вибухнуло авто з полковником РФ, він загинув на місці: кого могли ліквідувати. Фото і відеоКиїв допомагатиме бізнесу долати виклики війни, – КличкоКиїв допомагатиме бізнесу долати виклики війни, – КличкоКиїв 1982 року очима бразильського туриста: у мережі опублікували архівні фотоКиїв 1982 року очима бразильського туриста: у мережі опублікували архівні фотоПеріс Гілтон показала свою доньку-"копію" від сурогатної матері: який вигляд має 3-річна крихітка Лондон. ФотоПеріс Гілтон показала свою доньку-"копію" від сурогатної матері: який вигляд має 3-річна крихітка Лондон. ФотоФанати не впізнали заслуженого артиста України та лідера "Ляписа Трубецкого" Сергія Міхалка: що з ним сталося. ФотоФанати не впізнали заслуженого артиста України та лідера "Ляписа Трубецкого" Сергія Міхалка: що з ним сталося. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"На годиннику 23:18, ми вчимо геометрію": українська мама поділилася криком душі через витрати на репетиторів, але нарвалась на критику

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
9
"На годиннику 23:18, ми вчимо геометрію": українська мама поділилася криком душі через витрати на репетиторів, але нарвалась на критику
Ілюстративне зображення. Мама допомагає доньці зробити домашнє завдання. Джерело: Freepik

Українська мама Тетяна Швець пожалілася через витрати на репетиторів для своїх дітей і спровокувала дискусію в мережі. Жінка зазначила, що змушена допомагати з уроками до майже 12 ночі, тоді як о 6 ранку вже потрібно прокидатися на роботу.

У дописі в Facebook вона сказала, що діти відвідують додаткові уроки з іноземних мов, а тепер ще й потрібно додати репетиторів з фізики й геометрії. Швець зауважує, що кожне заняття потрібно оплачувати, і пожалілася на загальну вартість таких послуг для усіх її дітей.

"На годиннику 23:18. Ми вчимо геометрію, око вже смикається! Кожен ранок о 6:00 підйом. Працюю, як папа Карло, кручуся, як білка в колесі. Паралельно намагаюся вчити своїх дітей, допомагати з уроками, контролювати навчання. Сьогодні середня дитина підходить і каже: "Мамо, мені потрібен репетитор з фізики та геометрії". І тут у мене починає смикатися не тільки око! Англійська – додатково, німецька – додатково. Тепер фізика, геометрія… І це ще не кінець", – написала мама школярів.

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
5,2 т.
Зробіть найменше можливе число: головоломка з сірниками
5,2 т.
Зробіть найменше можливе число: головоломка з сірниками
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
933
Скандал із викладачкою вінницького вишу, яку звинуватили в булінгу студентів у соцмережах, отримав несподіваний поворот: що вирішив суд
933
Скандал із викладачкою вінницького вишу, яку звинуватили в булінгу студентів у соцмережах, отримав несподіваний поворот: що вирішив суд
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
375
"Уроки перериваються сиренами, але є відчуття, що освіта має значення": історія британського вчителя, який викладає в Україні
375
"Уроки перериваються сиренами, але є відчуття, що освіта має значення": історія британського вчителя, який викладає в Україні
''На годиннику 23:18, ми вчимо геометрію'': українська мама поділилася криком душі через витрати на репетиторів, але нарвалась на критику

Для чого потрібне домашнє завдання школярам. Джерело: freepik.com

Вона додала, що не має поняття, що їй потрібно робити: більше працювати чи менше спати, щоб допомагати з уроками.

У коментарях до допису жінку розкритикували. Зокрема, значна кількість українців вказувала на те, що потрібно визначити предмети, які дійсно подобаються дітям і до яких у них є хист. До того ж, не усім необхідна наука, а робітничі професії завжди мають попит.

"Не в усіх є що інвестувати. І не всім воно потрібно. Взагалі, якщо дитина каже, що потрібен репетитор, то це означає, що їй важко, а репетитор вже "розжує". Не всім вона потрібна та наука. Комусь потрібно бути водіями, продавцями, швачками та кондитерами".

''На годиннику 23:18, ми вчимо геометрію'': українська мама поділилася криком душі через витрати на репетиторів, але нарвалась на критику

Українці посперечалися через репетиторів для школярів. Джерело: Скриншот

"Не намагатися осягнути неосяжне. Якщо не встигаєте, сфокусуватися на тому, що потрібно, або що цікаве. Від своєї дитини я вимагаю математику (алгебра, геометрія) і англійську. В цьому і сам допомагаю і репетитори є. Все інше – як є, так є".

''На годиннику 23:18, ми вчимо геометрію'': українська мама поділилася криком душі через витрати на репетиторів, але нарвалась на критику

Для чого потрібні репетитори школярам. Джерело: Скриншот

Тоді як інші дивувалися, що якщо вони проживають за кордоном, то перебувають у безпечному середовищі, тож незрозуміло, чому у дітей такі проблеми у навчанні.

"Дивуюся з допису мами. Це ви десь за кордоном? То чому ваші діти потребують репетитора? Там же немає тривог, і діти навчаються в школі. Це в Україні зараз проблема: чи вижити під час обстрілів, чи щоб щось діти вивчили".

''На годиннику 23:18, ми вчимо геометрію'': українська мама поділилася криком душі через витрати на репетиторів, але нарвалась на критику

Українці влаштували дискусію через репетиторів для школярів. Джерело: Скриншот

"А навіщо така школа, що вам на усі предмети репетитори треба?"

''На годиннику 23:18, ми вчимо геометрію'': українська мама поділилася криком душі через витрати на репетиторів, але нарвалась на критику

Для чого потрібні репетитори дітям. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав, що мережу розділила ідея скасувати домашні завдання під час війни.

Схожі теми
Освіта в УкраїніОсвіта за кордономшколаНавчання в Україні та світі
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!