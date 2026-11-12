''На годиннику 23:18, ми вчимо геометрію'': українська мама поділилася криком душі через витрати на репетиторів, але нарвалась на критику

Українська мама Тетяна Швець пожалілася через витрати на репетиторів для своїх дітей і спровокувала дискусію в мережі. Жінка зазначила, що змушена допомагати з уроками до майже 12 ночі, тоді як о 6 ранку вже потрібно прокидатися на роботу.

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У дописі в Facebook вона сказала, що діти відвідують додаткові уроки з іноземних мов, а тепер ще й потрібно додати репетиторів з фізики й геометрії. Швець зауважує, що кожне заняття потрібно оплачувати, і пожалілася на загальну вартість таких послуг для усіх її дітей.

"На годиннику 23:18. Ми вчимо геометрію, око вже смикається! Кожен ранок о 6:00 підйом. Працюю, як папа Карло, кручуся, як білка в колесі. Паралельно намагаюся вчити своїх дітей, допомагати з уроками, контролювати навчання. Сьогодні середня дитина підходить і каже: "Мамо, мені потрібен репетитор з фізики та геометрії". І тут у мене починає смикатися не тільки око! Англійська – додатково, німецька – додатково. Тепер фізика, геометрія… І це ще не кінець", – написала мама школярів.

Вона додала, що не має поняття, що їй потрібно робити: більше працювати чи менше спати, щоб допомагати з уроками.

У коментарях до допису жінку розкритикували. Зокрема, значна кількість українців вказувала на те, що потрібно визначити предмети, які дійсно подобаються дітям і до яких у них є хист. До того ж, не усім необхідна наука, а робітничі професії завжди мають попит.

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"Не в усіх є що інвестувати. І не всім воно потрібно. Взагалі, якщо дитина каже, що потрібен репетитор, то це означає, що їй важко, а репетитор вже "розжує". Не всім вона потрібна та наука. Комусь потрібно бути водіями, продавцями, швачками та кондитерами".

"Не намагатися осягнути неосяжне. Якщо не встигаєте, сфокусуватися на тому, що потрібно, або що цікаве. Від своєї дитини я вимагаю математику (алгебра, геометрія) і англійську. В цьому і сам допомагаю і репетитори є. Все інше – як є, так є".

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Тоді як інші дивувалися, що якщо вони проживають за кордоном, то перебувають у безпечному середовищі, тож незрозуміло, чому у дітей такі проблеми у навчанні.

"Дивуюся з допису мами. Це ви десь за кордоном? То чому ваші діти потребують репетитора? Там же немає тривог, і діти навчаються в школі. Це в Україні зараз проблема: чи вижити під час обстрілів, чи щоб щось діти вивчили".

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"А навіщо така школа, що вам на усі предмети репетитори треба?"

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