На годину вперед – це як? Просте прохання розділило українців

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
"Пошматувала" Оксану Марченко, отримувала листи за Юлію Тимошенко, а олігархи не змогли поділити між проєктами. Інтерв’ю з Інною Приходько"Пошматувала" Оксану Марченко, отримувала листи за Юлію Тимошенко, а олігархи не змогли поділити між проєктами. Інтерв’ю з Інною ПриходькоЗа кожну спожиту кВт*год електроенергії доведеться платити 4,32 грнТариф на електроенергію з 1 жовтня: у кого суми в платіжках зміняться вдвічі та яке рішення схвалив КабмінЗСУ відмінусували ще 1900 окупантів та спалили десятки артсистем: дані ГенштабуЗСУ відмінусували ще 1900 окупантів та спалили десятки артсистем: дані ГенштабуРосія розпочала кампанію з ударів по енергетиці України: в ISW пояснили ціль ПутінаРосія розпочала кампанію з ударів по енергетиці України: в ISW пояснили ціль ПутінаОсінтери ідентифікували локацію виробничих потужностей ударних дронів "Гарпія-А1". Фото і відеоОсінтери ідентифікували локацію виробничих потужностей ударних дронів "Гарпія-А1". Фото і відео"Це була очікувана смерть". Дочка легендарного Георгія Дрозда розкрила, яка хвороба забрала його життя 11 років тому"Це була очікувана смерть". Дочка легендарного Георгія Дрозда розкрила, яка хвороба забрала його життя 11 років томуНацбанк продає срібну 1 грн з особливим дизайномНБУ "видає" українцям срібні монети номіналом 1 грн з особливим дизайном: скільки можна отримати за один разВночі -3, а вдень до +22: коли в Україну прийдуть перші заморозки та чи настала вже метеорологічна осіньВночі -3, а вдень до +22: коли в Україну прийдуть перші заморозки та чи настала вже метеорологічна осіньРосія запустила по Україні більше сотні БПЛА, сили ППО збили 87 цілей: наслідки в областяхРосія запустила по Україні більше сотні БПЛА, сили ППО збили 87 цілей: наслідки в областяхІлюстрація. ГороскопСтрільці, сміливо починайте нове, а Рибам потрібно відпочити: гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків зодіаку

На годину вперед – це як? Просте прохання розділило українців

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 168
На годину вперед – це як? Просте прохання розділило українців
Щоб не плутатися з формулюванням, уявіть собі, як стрілки рухаються по циферблату
Джерело: Unsplash

Фраза про перенесення візиту "на годину вперед" викликала палкі суперечки та розділила користувачів соцмережі на два табори. Дискусію запустила українка на ім’я Ельвіра Султанова.

На своїй сторінці у Threads вона запитала, як люди сприймають це формулювання, коли йдеться про зміну часу прийому. "Уявіть, що у вас запис кудись на 15:00. Вам телефонують і кажуть: "Перенесемо запис на годину вперед". На котру годину ви прийдете? Бо я, здається, щойно знайшла питання, яке ділить людей на два табори", – написала у своєму дописі Ельвіра.

На годину вперед – це як? Просте прохання розділило українців

З'ясувалось, не всі однаково розуміють фразу "на годину вперед"

Джерело: Скриншот

Читайте також
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 221
Знайдіть усі відмінності: головоломка для найуважніших
icon 221
Знайдіть усі відмінності: головоломка для найуважніших
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 89
Скільки часу має забирати домашнє завдання, щоб воно давало результат? Це підтвердило дослідження PISA 2025
icon 89
Скільки часу має забирати домашнє завдання, щоб воно давало результат? Це підтвердило дослідження PISA 2025
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 44
Навчання в серпні й кілька класів в одній кімнаті: українка здивувала фактами про школу в Шотландії
icon 44
Навчання в серпні й кілька класів в одній кімнаті: українка здивувала фактами про школу в Шотландії

Як виявилося з коментарів, єдиного розуміння фрази серед людей немає. Більшість переконана, що "вперед" означає пізніше, тобто о 16:00. "До цього допису взагалі не думала, що тут можуть бути розбіжності у трактуванні. Бо вперед – це на годину пізніше, значить, 16:00", – ділиться одна з дописувачок. Інші підтримують цю логіку й додають, що якби йшлося про 14:00, то використали б формулювання "на годину раніше".

На годину вперед – це як? Просте прохання розділило українців

Багато хто розумів "на годину вперед" як "на годину раніше"

Джерело: Скриншот

На годину вперед – це як? Просте прохання розділило українців

Деякі коментатори навмисно заплутували одне одного

Джерело: Скриншот

Утім, чимало користувачів трактують фразу з точністю до навпаки й готуються приходити саме на 14:00. Вони аргументують це тим, що 14:00 за часовою шкалою йде попереду 15:00, тому посунути час "вперед" означає зробити це раніше. "14:00 йде попереду 15:00. Тому "на годину вперед" – це на 14:00. На "годину пізніше" – це 16:00", – пояснюють прихильники такої логіки.

На годину вперед – це як? Просте прохання розділило українців

Тих, хто "на годину вперед" трактує як раніше, виявилось досить багато

Джерело: Скриншот

Крапку в дискусії ставить словникове визначення слова "вперед". Одне з його тлумачень прямо вказує на те, що щось відбудеться у майбутньому. Його пов’язуємо з тим, як рухаються стрілки по циферблату годинника. Коли нам треба перевести їх уперед, то час плюсується до поточного. Саме так відбувається у момент переходу на літній час.

На годину вперед – це як? Просте прохання розділило українців

Словник тлумачить слово "вперед" у даному контексті як "у майбутньому"

Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав, як українці посперечались через те, як називається крайня скибка хліба.

Схожі теми
соцмережічасукраїнська мова
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись