На годину вперед – це як? Просте прохання розділило українців

Фраза про перенесення візиту "на годину вперед" викликала палкі суперечки та розділила користувачів соцмережі на два табори. Дискусію запустила українка на ім’я Ельвіра Султанова.

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На своїй сторінці у Threads вона запитала, як люди сприймають це формулювання, коли йдеться про зміну часу прийому. "Уявіть, що у вас запис кудись на 15:00. Вам телефонують і кажуть: "Перенесемо запис на годину вперед". На котру годину ви прийдете? Бо я, здається, щойно знайшла питання, яке ділить людей на два табори", – написала у своєму дописі Ельвіра.

Як виявилося з коментарів, єдиного розуміння фрази серед людей немає. Більшість переконана, що "вперед" означає пізніше, тобто о 16:00. "До цього допису взагалі не думала, що тут можуть бути розбіжності у трактуванні. Бо вперед – це на годину пізніше, значить, 16:00", – ділиться одна з дописувачок. Інші підтримують цю логіку й додають, що якби йшлося про 14:00, то використали б формулювання "на годину раніше".

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Утім, чимало користувачів трактують фразу з точністю до навпаки й готуються приходити саме на 14:00. Вони аргументують це тим, що 14:00 за часовою шкалою йде попереду 15:00, тому посунути час "вперед" означає зробити це раніше. "14:00 йде попереду 15:00. Тому "на годину вперед" – це на 14:00. На "годину пізніше" – це 16:00", – пояснюють прихильники такої логіки.

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Крапку в дискусії ставить словникове визначення слова "вперед". Одне з його тлумачень прямо вказує на те, що щось відбудеться у майбутньому. Його пов’язуємо з тим, як рухаються стрілки по циферблату годинника. Коли нам треба перевести їх уперед, то час плюсується до поточного. Саме так відбувається у момент переходу на літній час.

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