''Нам треба на роботу, а школи не приймають дітей!'' Батьки і вчителі посперечалися через навчання під час повітряної тривоги

У коментарях думки українців розділилися. Дехто дивувався, чому вчителі не приймають дітей під час повітряної тривоги, адже багато батьків працюють так само під обстрілами і деякі з них мають критичні професії, як лікарі або енергетики. До того ж педагоги отримують зарплати з податків, а дітям все ж безпечніше бути в укритті в школі, аніж вдома самим, якщо батьки на роботі.

"Я теж вчитель, і теж не розумію чому в тривогу не приймають дітей? Якщо тривога з ночі, закінчується о 10 годині і діти в 10.30 вже в школі, а об 11 знову тривога то ви з ними в укритті – так було завжди. І особисто я ,як вчитель, писала батькам, щоб не забирали дітей якщо на вулиці вибухи, бо в школі їм безпечніше. Лишається питання як дістатися до роботи в тривогу? Але це проблема всіх людей, які працюють в тривогу. Лікарі, вчителі з приватних шкіл, електрики, і мільйон людей їдуть на роботу в тривогу".

"Просто нагадую, що ваша зарплата виплачується з податків. Якщо ви не працюєте і не даєте іншим – податків буде ще менше, то нікому буде вам платити. Тобто всі ризикують життям, беруть відповідальність і т.і. (включно приватні освітні заклади) – а державні ні. Тобто в тривогу посеред учбового процесу вам ок брати відповідальність, а в тривогу з 7 ранку – ні. Лікар їде під шахедами на роботу, а ви вдома чай пʼєте до відбою. Супер позиція!"