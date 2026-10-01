"Нам треба на роботу, а школи не приймають дітей!" Батьки і вчителі посперечалися через навчання під час повітряної тривоги
Українці влаштували дискусію через перебування дітей у школі під час повітряної тривоги. Так, одна із вчительок початкових класів з ніком teacher.in.treads підкреслила, що багато батьків обурюється, адже учнів не приймають в укриття, в той час як батькам потрібно на роботу і вони не можуть чекати відбою.
У дописі в Threads педагогиня зазначає, що коли діти перебувають в укритті з вчителем, то саме він несе відповідальність за школярів. Тож у разі, якщо з їхнім життям або здоровʼям щось станеться під час тривоги, винна буде саме класовод. Вона підкреслила, що учні мають приходити на уроки після 30 хвилин від оголошення тривоги, згідно з розпоядженням Міністерства освіти та науки.
"Всі дуже сильно пам’ятають про те, що робота вчителя вчити дітей, а про те, що ми несемо за них кримінальну відповідальність, усі раптово забули. Уявімо ситуацію: я повелася на батьків та прийняла рішення проводити уроки в укритті за розкладом. Тобто все відбувається, як зазвичай, в умовах війни. Перший день – усе супер, батьки в захваті, вони на роботі, діти вчаться. Другий день – так само. Третій день – пряме влучання в будівлю школи, троє дітей із мого класу – з летальним наслідком. І тепер питання: хто нестиме за це кримінальну відповідальність?" – написала педагогиня.
Вона підкреслює, що батьки не будуть звинувачувати себе у такому випадку, а писатимуть заяви на школу, яка прийняла дітей. Адміністрація перекладе відповідальність на вчителя, який з розумінням поставився до прохання батьків і проводив уроки, проте перед судом постане саме педагог.
У коментарях думки українців розділилися. Дехто дивувався, чому вчителі не приймають дітей під час повітряної тривоги, адже багато батьків працюють так само під обстрілами і деякі з них мають критичні професії, як лікарі або енергетики. До того ж педагоги отримують зарплати з податків, а дітям все ж безпечніше бути в укритті в школі, аніж вдома самим, якщо батьки на роботі.
"Я теж вчитель, і теж не розумію чому в тривогу не приймають дітей? Якщо тривога з ночі, закінчується о 10 годині і діти в 10.30 вже в школі, а об 11 знову тривога то ви з ними в укритті – так було завжди. І особисто я ,як вчитель, писала батькам, щоб не забирали дітей якщо на вулиці вибухи, бо в школі їм безпечніше. Лишається питання як дістатися до роботи в тривогу? Але це проблема всіх людей, які працюють в тривогу. Лікарі, вчителі з приватних шкіл, електрики, і мільйон людей їдуть на роботу в тривогу".
"Просто нагадую, що ваша зарплата виплачується з податків. Якщо ви не працюєте і не даєте іншим – податків буде ще менше, то нікому буде вам платити. Тобто всі ризикують життям, беруть відповідальність і т.і. (включно приватні освітні заклади) – а державні ні. Тобто в тривогу посеред учбового процесу вам ок брати відповідальність, а в тривогу з 7 ранку – ні. Лікар їде під шахедами на роботу, а ви вдома чай пʼєте до відбою. Супер позиція!"
Водночас інші підтримали думку педагогині, зазначивши, що вчитель так само має дбати про свою безпеку, а не робити так, як зручно батькам. Крім того, завдання освітян – вчити, а не працювати няньками дітям.
"А ще забувають, що вчитель – також людина. Яка не має їхати на роботу під час тривоги.. а так само має дбати про свою безпеку та перебувати в укритті".
"Читаю і не розумію, всі хто пишуть за навчання в тривогу у вас є додаткові діти?! А як дійти до школи під вибухи і збиття? Вчитель для того, щоб вчити! Він не нянька, тому що у вас є робота. По за школою більше 12 часів де ваші діти? Правильно, вдома. Чи ви з ними в укритті цілодобово. Та й школи працюють по півдня, далі куди ви своїх дітей діваєте? Тому не підміняйте поняття в школі безнчніше, а мені треба на роботу. А у вчителя не дай Бог кримінальна відповідальність".
Раніше OBOZ.UA розповідав, що українка привела до ладу шкільне укриття і вразила мережу.
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