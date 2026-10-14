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"Напишіть ще більшими літерами: "Я НЕ СЛІПА"! Зауваження вчительки в щоденнику четвертокласника обурило мережу

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
icon 276
"Напишіть ще більшими літерами: "Я НЕ СЛІПА"! Зауваження вчительки в щоденнику четвертокласника обурило мережу
Мережу обурило зауваження вчительки у щоденнику школяра. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Мама четвертокласника пані Анна показала щоденник її сина, в якому вчителька великими літерами червоним маркером поставила одиницю за поведінку. Попередньо воно було написано ручкою у рядку, проте хлопчик, ймовірно, не погодився з думкою педагогині і перекреслив його.

У дописі в Threads жінка розповіла, що її син має РДУГ (розлад дефіциту уваги та гіперактивності). На перервах дітям не можна бігати, проте школяр не дотримувався цих правил, за що й отримав зауваження.

''Напишіть ще більшими літерами: ''Я НЕ СЛІПА''! Зауваження вчительки в щоденнику четвертокласника обурило мережу

Зауваження вчительки в щоденнику четвертокласника обурило мережу. Джерело: Скриншот

''Напишіть ще більшими літерами: ''Я НЕ СЛІПА''! Зауваження вчительки в щоденнику четвертокласника обурило мережу

Зауваження вчительки в щоденнику школяра обурило мережу. Джерело: Скриншот

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Користувачів мережі обурила така реакція педагогині. Вони радили дописати ще більшими літерами, що вона має гарний зір. Крім того, дехто зазначав, що за нормами реформи Нової української школи у початкових класах відсутні щоденники, а вчитель має оцінювати знання, а не поведінку. А хтось зазначав, що в тих умовах, в яких нині працюють педагоги, не в усіх витримує нервова система. 

''Напишіть ще більшими літерами: ''Я НЕ СЛІПА''! Зауваження вчительки в щоденнику четвертокласника обурило мережу

Українців обурило зауваження вчительки у щоденнику школяра. Джерело: Скриншот

"Не давати щоденник в школу, бо він не обов'язковий. Спитати у вчительки чи добре вона вивчила вимоги НУШ".

''Напишіть ще більшими літерами: ''Я НЕ СЛІПА''! Зауваження вчительки в щоденнику четвертокласника обурило мережу

Вчителька написала зауваження в щоденнику школяра маркером. Джерело: Скриншот

"Вчора подруга розповіла про причини, чому її малому робили зауваження. З того я зробила висновки, що схоже, що вчителева нервова система вийшла з чату".

''Напишіть ще більшими літерами: ''Я НЕ СЛІПА''! Зауваження вчительки в щоденнику четвертокласника обурило мережу

Школяр, який має РДУГ, отримав зауваження від вчительки. Джерело: Скриншот

"Поясніть вчителю, що оцінюються знання, а не поведінка. За поведінку може бути зауваження. І так, вчитель пише ручкою червоною (або зеленою), а учень синьою. Бо до вчителя теж є зауваження".

''Напишіть ще більшими літерами: ''Я НЕ СЛІПА''! Зауваження вчительки в щоденнику четвертокласника обурило мережу

Чи має право вчитель робити зауваження за поведінку. Джерело: Скриншот

Авторка допису додала, що мала розмову з учителькою й вони порозумілися. 

Нагадаємо, в Україні оцінки за поведінку було скасовано у 2000 році. У радянські часи такі бали потрібні були для здобуття вищої освіти та для відсіювання учнів, які не відповідали "стандартам будівника комунізму". Так, оцінка нижче за "добре" могла стати приводом для відрахування зі школи. А за незадовільну поведінку випускникам видавали не шкільний атестат, а довідку про освіту, з якою не можна було навчатися далі.

Нині реформа Нової української школи не передбачає оцінок за поведінку. Натомість є країни, де така тенденція повертається. Зокрема, у Болгарії ввели таку ініціативу цьогоріч у школах та дитячих садках. Також бали за поведінку виставляють у Польщі, Німеччині, Норвегії.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що школяр попросив вчительку вимкнути камеру на онлайн-занятті, адже вона його лякає. 

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