Навчання в серпні й кілька класів в одній кімнаті: українка здивувала фактами про школу в Шотландії

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
"Пошматувала" Оксану Марченко, отримувала листи за Юлію Тимошенко, а олігархи не змогли поділити між проєктами. Інтерв’ю з Інною Приходько"Пошматувала" Оксану Марченко, отримувала листи за Юлію Тимошенко, а олігархи не змогли поділити між проєктами. Інтерв’ю з Інною ПриходькоЗа кожну спожиту кВт*год електроенергії доведеться платити 4,32 грнТариф на електроенергію з 1 жовтня: у кого суми в платіжках зміняться вдвічі та яке рішення схвалив КабмінЗСУ відмінусували ще 1900 окупантів та спалили десятки артсистем: дані ГенштабуЗСУ відмінусували ще 1900 окупантів та спалили десятки артсистем: дані ГенштабуРосія розпочала кампанію з ударів по енергетиці України: в ISW пояснили ціль ПутінаРосія розпочала кампанію з ударів по енергетиці України: в ISW пояснили ціль ПутінаОсінтери ідентифікували локацію виробничих потужностей ударних дронів "Гарпія-А1". Фото і відеоОсінтери ідентифікували локацію виробничих потужностей ударних дронів "Гарпія-А1". Фото і відео"Це була очікувана смерть". Дочка легендарного Георгія Дрозда розкрила, яка хвороба забрала його життя 11 років тому"Це була очікувана смерть". Дочка легендарного Георгія Дрозда розкрила, яка хвороба забрала його життя 11 років томуНацбанк продає срібну 1 грн з особливим дизайномНБУ "видає" українцям срібні монети номіналом 1 грн з особливим дизайном: скільки можна отримати за один разВночі -3, а вдень до +22: коли в Україну прийдуть перші заморозки та чи настала вже метеорологічна осіньВночі -3, а вдень до +22: коли в Україну прийдуть перші заморозки та чи настала вже метеорологічна осіньРосія запустила по Україні більше сотні БПЛА, сили ППО збили 87 цілей: наслідки в областяхРосія запустила по Україні більше сотні БПЛА, сили ППО збили 87 цілей: наслідки в областяхІлюстрація. ГороскопСтрільці, сміливо починайте нове, а Рибам потрібно відпочити: гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків зодіаку

Навчання в серпні й кілька класів в одній кімнаті: українка здивувала фактами про школу в Шотландії

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 44
Навчання в серпні й кілька класів в одній кімнаті: українка здивувала фактами про школу в Шотландії
У Шотландії першокласники багато займаються творчістю і не мають домашніх завдань

Шкільна система в Шотландії суттєво відрізняється від української і може здивувати різними своїми цікавими аспектами – від відсутності звичних оцінок та домашніх завдань до занять у школі у форматі open space. Про особливості навчання першокласників розповіла українка на ім’я Аліна, яка мешкає у Шотландії.

Своїм досвідом жінка ділиться у соцмережах. А про перші дні свого сина у шотландській початковій школі вона розповіла в Instagram.

За словами Аліни, чи не найбільшим сюрпризом для неї став сам формат організації шкільного простору. У деяких шотландських закладах декілька класів навчаються в одному великому приміщенні, поділеному на умовні зони. "Перший і другий класи знаходяться в одному великому приміщенні, яке умовно поділене на різні зони. Уявіть собі, який там вулик, коли вони всі разом! А це, на секундочку, чотири класи", – розповіла жінка.

Читайте також
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 221
Знайдіть усі відмінності: головоломка для найуважніших
icon 221
Знайдіть усі відмінності: головоломка для найуважніших
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 168
На годину вперед – це як? Просте прохання розділило українців
icon 168
На годину вперед – це як? Просте прохання розділило українців
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 89
Скільки часу має забирати домашнє завдання, щоб воно давало результат? Це підтвердило дослідження PISA 2025
icon 89
Скільки часу має забирати домашнє завдання, щоб воно давало результат? Це підтвердило дослідження PISA 2025

Серед інших ключових відмінностей шотландської початкової освіти Аліна особливо виділила такі:

  • Відсутність бальної системи оцінювання. У початкових класах учитель лише відстежує індивідуальний прогрес учня та визначає теми для доопрацювання. Звичні оцінки з'являються вже у старшій школі.
  • Мінімум домашніх завдань. Самостійне навантаження на школярів практично відсутнє. Завдання можуть надсилати лише раз на тиждень, і вони орієнтовані виключно на закріплення вже пройденого в класі матеріалу.
  • Фокус на творчості. У першому класі діти більшість часу малюють, ліплять та створюють вироби власними руками.
  • Графік та канікули. Навчальний рік у Шотландії розпочинається не у вересні, а ще в серпні. Протягом року передбачено кілька канікулярних періодів, зокрема уже незабаром почнуться осінні.

Щодо харчування, то школа забезпечує учнів безкоштовними обідами. Навчальний день триває з 09:00 до 15:00, тому батьки додатково дають дітям із собою ланчбокси для перекусів. Аліна також зауважила, що шкільне меню інколи буває специфічним, тому в дні, коли дитина відмовляється від шкільного обіду, доводиться давати додаткову їжу з дому.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чим школи Польщі відрізняються від українських – досвідом поділилась українка, яка переїхала до сусідньої країни через війну.

Схожі теми
Освіта за кордономШотландіяпочаткова школашколасоцмережіНавчання
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись