"Навіщо мені три фізкультури на тиждень?" Запитання учениці 11 класу спантеличило мережу

Відео одинадцятикласниці, яка обурилася кількістю уроків фізкультури та трудового навчання у своєму розкладі, викликало дискусію в TikTok. Користувачі почали сперечатися про те, яким дисциплінам варто віддавати перевагу в старших класах і чи повинна школа орієнтуватися насамперед на підготовку до НМТ.

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Про це свідчить обговорення під відео користувачки Shadly Curly, яка опублікувала ролик у TikTok. У ньому учениця 11 класу показала свій розклад і поставила під сумнів доцільність такої кількості практичних занять.

У відео школярка звернула увагу на кількість годин, відведених різним предметам. Зокрема, її здивувало, що фізкультура є у розкладі тричі на тиждень, а трудове навчання – двічі.

"Нафіга мені в 11 класі 3 фізкультури і 2 трудових замість якихось прописних предметів або які я забираю здавати на НМТ? Чого в мене 2 англійської, але трудових в мене більше? Чого в мене 3 математики так само, як у фізкультури? В чому логіка?", – запитала учениця.

Думки коментаторів розділилися. Частина користувачів підтримала школярку та звернула увагу на розподіл навчального навантаження. Деякі з них також навели приклади власних розкладів.

"4 фізики 1 історія України", – написала користувачка su.

Інша коментаторка miroslava зауважила, що в її школі історія України взагалі викладається лише один раз на тиждень.

Водночас чимало людей стали на захист фізкультури та трудового навчання. Вони наголосили, що школа має давати не лише академічні знання, а й навички, необхідні в повсякденному житті.

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"Школа – це не тренувальний загін до НМТ… Вам не знадобиться жоден з предметів, якщо не буде здоров’я… а в майбутніх професіях знадобляться практичні навички, ходячі енциклопедії нікому не потрібні", – зазначив Konstantin Kramarenko.

Наталія також нагадала про важливість рухової активності для здоров’я дітей. Регулярні заняття фізкультурою допомагають запобігати проблемам зі спиною та наслідкам малорухливого способу життя.

Схожу позицію висловила Marichka Inko, яка зауважила, що люди нерідко починають цінувати шкільну фізкультуру лише тоді, коли в дорослому віці стикаються з проблемами зі спиною та шиєю.

Головні історії дня

Не оминули увагою й трудове навчання. Користувачка Луна пожартувала, що такі уроки потрібні хоча б для того, "щоб хоч голку вміла тримати в руках".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українка Анастасія Драч звернулася до мережі із запитанням, для чого у школі на фізкультурі ми робили "Рівняйсь – струнко" і "Кроком руш". Вона припустила, що це було маленьке тренування перед армією.