Український освітній експерт Ігор Лікарчук не заперечує ідею, щоб вчителі наглядали за школярами під час перерв, але обурюється, чому обовʼязок стежити за порядком перетворюється на вимогу до педагогів запобіганню будь- якому нещастю. Він зауважує, що у деяких країнах подібною роботою займається окрема служба, а не вчителі між уроками, тоді як вони мають готуватися до занять або хоча б перепочити на перерві.

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У дописі в Facebook Лікарчук підкреслює, що подібні проблеми "непрезентабельні" для чиновників, адже у звітах неможливо зробити яскраву презентацію про впорядкування чергування. Тоді як вчителі щоденно наглядають за школярами у коридорах та біля туалетів, попри втому та навантаження.

"Проблеми непрезентабельні. Що покажеш у звіті про впорядкування чергувань? Учительку, яка нарешті може спокійно підготуватися до наступного уроку? Дітей, за якими є кому наглядати? Яку яскраву презентацію із цього зробиш? Ось там і несуться золоті яйця. А біля шкільного туалету чи в коридорі їх не збереш. Там щоденна робота, дитячий галас, учительська втома й проблеми, які потребують відповідей. Там потрібно подбати, щоб людина могла виконати покладений на неї обов’язок", – пише експерт.

Водночас якщо щось станеться, то відповідальність за випадок нестиме саме вчитель, який чергував у цей час. Освітянин підкреслює, що скалічити можуть і самого вчителя, проте запитання хто відповідатиме за скоєне залишається відкритим.

"А якщо завтра у шкільному коридорі скалічать самого вчителя? Хто відповідатиме? Хто захистить людину, від якої вимагають зупинити насильство? Чи для неї також знайдеться пояснення: не так підійшла, не те сказала, не зуміла налагодити контакт? Чи знову скажуть: "Це ж діти, що з них візьмеш?" – додає він.

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Фахівець також поділився, як він бачить вирішення ситуації в українській системі освіти і назвав пʼять кроків, які б допомогли її змінити. На його думку, необхідна жорстка зміна правил, адже нині від учителя вимагають забезпечити порядок і безпеку, проте залишають без дієвих засобів впливу та підтримки, водночас з готовністю запитати, чому педагог не впорався.

Освітянин вважає, що головним шляхом до вирішення ситуації стане робота з народними депутатами, адже саме вони можуть ініціювати і ухвалити зміни до законодавства, без яких порядок у школах не зʼявиться, а вчителів і далі звинувачуватимуть.

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5 кроків, які на думку Ігоря Лікарчука, змінять українську освіту

Найперше, що пропонує зробити Лікарчук, – це встановити на законодавчому рівні чітку та дієву систему відповідальності учнів за поведінку. Зокрема, як у Німеччині чи Англії, де школа має законні засоби реагування на небезпечну поведінку та систематичний зрив навчання. Він зауважує, що у цих країнах діє правило, коли у разі порушення учнями порядку, зриву уроків або приниження інших, вони одразу отримують наслідки.

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Це може бути догана із записом у справу, переведення в інший клас, тимчасове відсторонення від занять та відрахування зі школи. На думку фахівця, в Україні потрібна така сама відповідальність визначена законом, а не "бесіда з психологом чи виклик до кабінету директора"

"Учень повинен знати: вимоги школи доведеться виконувати. А якщо ні – будуть наслідки", – підкреслює експерт.

Також він зазначає, що батьки повинні нести відповідальність за виховання та поведінку дітей не лише на папері. Коли учні калічать однокласника, псують майно або влаштовують цькування після уроків – мають відповідати батьки. За його словами, без відчутних наслідків для родини жодні виховні години чи виклики батьків до школи не запрацюють.

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"У Франції та Німеччині за систематичні порушення шкільних правил, прогули або шкоду, завдану дитиною, батьки несуть пряму матеріальну й адміністративну відповідальність – аж до відчутних штрафів і втручання служб у справах молоді (Jugendamt). А у Великій Британії закон прямо дозволяє школі накладати санкції за поведінку учнів навіть поза її територією та після уроків, якщо це загрожує іншим або підриває порядок у закладі", – пише Лікарчук.

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Третім у списку освітнього експерта є пропозиція закріплення на законодавчому рівні захисту професійної гідності вчителя. За його словами, педагогів перетворили на "безправного надавача послуг", якого принижують, знімають на телефон, нарікають у соцмережах і безпідставно скаржаться.

Так, наприклад, у Польщі образу, погрози або напад на педагога передбачає адміністративну або кримінальну відповідальність, а не штраф у розмірі 850 гривень, як в Україні. А у Франції вчителям забезпечують юридичний захист і компенсують шкоду.

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"Вимагайте від обраних вами народних депутатів вилучення із чинного законодавства ганебне і принизливе тлумачення освітньої діяльності, як надання освітніх послуг. Вчитель – не обслуговуючий персонал. Освіта та навчання – не послуга", – пише фахівець.

Він також закликав "викинути радянський мотлох", який передбачає чергування вчителів у тому вигляді, в якому воно досі існує, адже це знущання з педагогів. Лікарчук підкреслює, що потрібні чіткі норми в законодавчих актах. А саме: де починається і де закінчується відповідальність педагога, що він має право зробити в критичній ситуації і хто негайно приходить йому на допомогу.

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Крім того освітянин вважає, що необхідно на рівні законодавства розмежувати освітній процес та нагляд за перебуванням дітей у закладі освіти. За його словами, якщо вчителя залучають до нагляду за перебуванням учнів поза уроками, їм необхідно доплачувати за додаткове навантаження та можливі ризики.

Останнім кроком, який на думку освітнього експерта необхідно запровадити, – є упорядкування конституційної норми про загальну обовʼязкову середню освіту. Він підкреслює, що школа не повинна бути камерою схову для тих, хто не цінує чужого часу, а приходить "просиджувати штани".

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"Навіщо тримати в класі тих, кому вона не потрібна, хто прийшов просто "просиджувати штани" і ламати життя іншим? Не хочеш учитися й поважати правила – шукай іншу дорогу в житті. Школа не повинна бути камерою схову для тих, хто не цінує ані чужого часу, ані власного майбутнього. Між іншим, в Конституції відсутня норма про те, загальна середня освіта обов’язково має бути здобута до 18 років", – написав Лікарчук.

Він зауважив, що якщо не змінити правила, то у школах незабаром не буде кому працювати.

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