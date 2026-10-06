Найкраща вчителька України 2026 розповіла про ''перевернуті класи'': як навчати дітей під час повітряних тривог

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиПіхотинцям з Третьої штурмової бригади терміново потрібна допомога: залишилось зібрати 42 тис. грнМерц приїхав до Києва попри погрози РФ: що змінюється у підтримці України та чи привіз він Taurus. Інтерв’ю з КотовимМерц приїхав до Києва попри погрози РФ: що змінюється у підтримці України та чи привіз він Taurus. Інтерв’ю з КотовимІлюстрація - поїздУ ЄС без попереджень скасували важливий для українців поїзд: що сталосяРосія застосовує для атак на Україну модернізовані дрони: в ISW назвали головні цілі ворогаРосія застосовує для атак на Україну модернізовані дрони: в ISW назвали головні цілі ворогаЯкщо зупинили представники ТЦК: адвокатка пояснила, що треба зробити перед показом документівЯкщо зупинили представники ТЦК: адвокатка пояснила, що треба зробити перед показом документівОкупанти готують ключові мости до балістичних ударів України: в "Атеш" розкрили подробиціОкупанти готують ключові мости до балістичних ударів України: в "Атеш" розкрили подробиціУ Московській області атаковано найбільшу нафтобазу регіону "Володарська": піднявся дим. Фото і відеоУ Московській області атаковано найбільшу нафтобазу регіону "Володарська": піднявся дим. Фото і відеоСили оборони відмінусували 1540 окупантів і спалили три російські танки: дані ГенштабуСили оборони відмінусували 1540 окупантів і спалили три російські танки: дані ГенштабуОкупанти вдарили по мосту через Дніпро у Запоріжжі: серед постраждалих – працівники Червоного Хреста. ФотоОкупанти вдарили по мосту через Дніпро у Запоріжжі: серед постраждалих – працівники Червоного Хреста. Фото"Чорна смерть": що відомо про спалах чуми в Росії, як передається хвороба та чи піддається вона лікуванню"Чорна смерть": що відомо про спалах чуми в Росії, як передається хвороба та чи піддається вона лікуванню

Найкраща вчителька України 2026 розповіла про "перевернуті класи": як навчати дітей під час повітряних тривог

Ольга Випирайленко
Ольга Випирайленко
Time to read3 хв
icon 81
Найкраща вчителька України 2026 розповіла про "перевернуті класи": як навчати дітей під час повітряних тривог
Найкраща вчителька України 2026 розповіла про "перевернуті класи". Джерело: Facebook / Світлана Меркулова

Переможниця Global Teacher Prize Ukraine 2026 та вчителька англійської мови Світлана Меркулова розповіла, як навчає дітей під час повітряної тривоги. Педагогиня керується правилом, коли викладач має говорити 20% часу уроку, а учні – 80%. Крім того, вона дотримується трьох китів у навчанні.

Про це Меркулова розповіла в інтервʼю Освіторії. Педагогиня дотримується правил травмаінформованої педагогіки, перевернутого класу і проєктного навчання.

Найкраща вчителька України 2026 розповіла про ''перевернуті класи'': як навчати дітей під час повітряних тривог

Світлана Меркулова з міністром освіти та науки Андрієм Бутенко. Джерело: Facebook / Світлана Меркулова

Що таке перевернутий клас

Замість того, щоб діти просто зазубрювали нову теорію та лексику, вони опрацьовують удома через короткі інтерактивні відео чи Reels від носіїв мови. У класі – одразу перехід до практики. В умовах повітряних тривог чи блекаутів це дає учням гнучкість: вони вчать базу у власному темпі, а на уроці можна фокусуватися на дискусіях та мовних іграх.

Читайте також
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 1,7 т.
Знайдіть два листи на малюнку: головоломка на швидкість
icon 1,7 т.
Знайдіть два листи на малюнку: головоломка на швидкість
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
icon 930
Чоловік-нянь, молитви і закриті стосунки: як працює перший в Україні ромський дитсадок. Відео
icon 930
Чоловік-нянь, молитви і закриті стосунки: як працює перший в Україні ромський дитсадок. Відео
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 372
"Це допоможе розговоритися". Кримські випускники, які втекли з окупації, розкрили свої лайфхаки вивчення української
icon 372
"Це допоможе розговоритися". Кримські випускники, які втекли з окупації, розкрили свої лайфхаки вивчення української

Травмаінформована педагогіка

Як тренерка проєкту "Стійкі вчителі – стійкі діти" педагогиня усвідомлює важливість емоційно стабільного стану для успішного навчання. Тож, кожен урок починає з емоційного "чекіну". Для школярів, які пройшли через випробування війни, це питання безпеки, адже стрес суттєво знижує когніцію. Травмапедагогіка створює безпечний простір, де дитина заспокоюється і знову стає здатною творити та вільно говорити.

Проєктне навчання

Учні Меркулової вчать англійську через створення реальних продуктів: від кулінарних змагань до гри "Виживання на безлюдному острові".

Найкраща вчителька України 2026 розповіла про ''перевернуті класи'': як навчати дітей під час повітряних тривог

Світлана Меркулова стала кращою вчителькою 2026 року. Джерело: Facebook / Світлана Меркулова

Нагадаємо, Світлана Меркулова з Ірпеня стала переможницею Global Teacher Prize Ukraine 2026. Серед її випускників – 200-бальники на національному мультипредметному тесті (НМТ) та призери обласних олімпіад. Педагогиня вважає, що навіть в укритті можливо дебатувати про важливе, планувати подорожі та мріяти. Найкраща вчителька 2026 року також навчає колег інструментів емоційної підтримки дітей. Переможниця отримала 1 мільйон гривень винагороди.

У дитинстві Меркулова мріяла стати перекладачкою. На третьому курсі університету, під час практики її попросили підмінити вчителя в школі і замість сухої теорії вона влаштувала учням віртуальну подорож – з меню лондонських кав’ярень, оголошеннями в аеропортах і діалогами в метро. Після уроку один з учнів сказав, що вперше зрозумів: англійська – це не лише правила, а цілий світ. Тоді педагогиня й обрала школу.

Після 2022 року робота освітянки набула нового сенсу. В Ірпені, який пережив окупацію та обстріли, англійська стала для дітей не лише шкільним предметом, а способом говорити про майбутнє. Навіть в укритті учні просять спланувати з ними першу подорож після перемоги – і для педагогині це знак, що школа здатна тримати надію.

Раніше OBOZ.UA розповідав про освітян, які стали переможцями у номінаціях Global Teacher Prize Ukraine 2026.

Схожі теми
Освіта в УкраїніGlobal Teacher Prize UkraineУкраїнашколавчительСвітлана МеркуловаСвітлана Меркулова
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись