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Найкраща вихователька України 2026: як перукарка Віра Бережок опинилась у дитсадку і на що вона витратить 500 тисяч гривень

Ольга Випирайленко
Ольга Випирайленко
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Найкраща вихователька України 2026: як перукарка Віра Бережок опинилась у дитсадку і на що вона витратить 500 тисяч гривень
На що найкраща вихователька України витратить премію. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Освітню премію Global Teacher Prize Ukraine 2026 у спеціальній номінації "Дошкілля" отримала виховалька з Вінниці Віра Бережок. Жінці 34 роки й за першою освітою вона перукарка-модельєрка, а у дошкільну освіту потрапила майже випадково, прийшовши на заміну помічниці вихователя.

Після цього випадку Бережок зрозуміла, що хоче працювати з дітьми й здобула педагогічну освіту. Уже 14 років вони працює вихователькою, розповідає Суспільне. Вона й досі не може повірити, що перемогла на щорічній премії й отримає пів мільйона нагороди.

Найкраща вихователька України 2026: як перукарка Віра Бережок опинилась у дитсадку і на що вона витратить 500 тисяч гривень

Віра Бережок з вихованцями. Джерело: Суспільне

"Ми, вихователі, тримаємо дошкілля в руках і носимо його щодня – крізь тривоги, сирени, крізь тонни паперів. Ми втомилися, але я точно знаю, заради чого ми це робимо. Я мрію про освіту, коли дитина не буде запитувати "Можна?", а скаже: "Дивись, що я вигадав!" Я хочу, щоб кожен український вихователь повірив у себе і міг гордо заявити суспільству: "Я – вихователь". Я своїм дітям пообіцяла: якщо перемога буде наша, у нас буде найгучніша дискотека просто в нашій групі! Тож їду вмикати музику", – сказала Бережок під час оголошення переможців номінації.

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Педагогиня зазначає, що дітей потрібно любити і навчати власним прикладом, тоді робота приноситиме радість і результати будуть кращими. Вихователька реалізовує авторський проєкт "RE-ART" і навчає дітей сортувати пластик, з якого потім друкують іграшки на 3D-принтері. Такий практичний процес дає хлопчикам та дівчаткам відчуття контролю над результатами своєї праці, слугує психологічним розвантаженням та формує дбайливе ставлення до довкілля.

Найкраща вихователька України 2026: як перукарка Віра Бережок опинилась у дитсадку і на що вона витратить 500 тисяч гривень

Хто став найкращим вихователем 2026. Джерело: Суспільне

Бережок також дотримується екологічного виховання, а також завдяки природі розвиває дітей. Наприклад, вихованці, збираючи каштани, їх описують, рахують, вимірюють, порівнюють й таким чином розвиваються.

За перемогу вихователька отримала 500 тисяч гривень на реалізацію освітнього проєкту. На ці гроші хоче й надалі розвивати розпочату справу.

"Йдеться про проєкт "Екополіс" – простір, у якому планують об'єднати вже діючі ініціативи. Зокрема, майстерню "RE-ART" і мобільну лабораторію. Також передбачені квартали ресайклінгу, де перероблятимуть пластик і тканину, та мультимедійний квартал", – поділилася вихователька.

Раніше OBOZ.UA розповідав, хто став найкращим вчителем України 2026.

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