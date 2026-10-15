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Найкращий учитель України 2025 назвав онлайн-освіту профанацією: щоб 7-річна дитина сиділа перед екраном, потрібна дубина

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
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Найкращий учитель України 2025 назвав онлайн-освіту профанацією: щоб 7-річна дитина сиділа перед екраном, потрібна дубина
Ілюстративне зображення. Як відбуватиметься навчання у школах Києвва

Переможець Global Teacher Prize Ukraine 2025 вчитель біології Руслан Шаламов назвав онлайн-освіту профанацією. За його словами, діти у сім років не можуть повноцінно сидіти перед екраном, а для того, щоб це працювало, потрібно "щоб хтось ззаду стояв з дубиною". 

Про це педагог розповів в інтервʼю медіа НУШ. Він підкреслює, що незначна кількість школярів молодших класів здатна повноцінно працювати онлайн, адже дітям властиво не хотіти вчитися. 

Найкращий учитель України 2025 назвав онлайн-освіту профанацією: щоб 7-річна дитина сиділа перед екраном, потрібна дубина

Найкращий учитель України 2025 назвав онлайн-освіту профанацією. Джерело: Unsplash

"Онлайн-освіта – це профанація. Я сам розумію прекрасно, що не може дитина у сім років просидіти перед екраном і працювати. Якби стояв хтось ззаду з дубиною, то да. Але якщо не стоїть… Я правду говорю. Є дуже мало дітей, які здатні на це. І це радше виключення, аномалія, ніж правило. Дитині властиво не хотіти вчитися", – зазначає педагог. 

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Шаламов наводить у приклад олімпіади з біології, де він виступає експертом-консультантом, готуючи школярів до перемоги. За його словами, аби не дистанційні уроки, а офлайн-навчання, діти б посідали перші та другі місця на інтелектуальних змаганнях. 

"Я в своєму класі маю двох призерів Всеукраїнської олімпіади з біології. Якби не дистанційка, якби ці діти ходили в школу офлайн, вони б посіли не друге та третє місця, а перше та друге. Повірте мені. Я знаю, про що кажу. Я можу за обличчями дітей ще до початку змагань казати, хто буде переможцем", – сказав педагог. 

Найкращий учитель України 2025 назвав онлайн-освіту профанацією: щоб 7-річна дитина сиділа перед екраном, потрібна дубина

Вчителька проводить онлайн-урок

Він зауважує, що в українській системі освіти у майбутньому будуть географічні розриви. Зокрема й через те, що нині неможливо оцінити результати знань школярів з прифронтових регіонів, адже вони не беруть учать у міжнародному оцінюванні PISA через безпекові умови. 

"Поки що ми не бачимо їх на PISA, ми не бачимо їх на НМТ, тому що ми не знаємо, де наші діти готувалися до того НМТ, де навчалися, а де – складали тест. І над цим ще доведеться працювати і працювати. Долати це буде нелегко", – резюмував Шаламов. 

Раніше OBOZ.UA розповідав, що найкращий вчитель України пояснив, що не так з уроками біології в школі. 

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