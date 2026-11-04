Найпопулярніші коледжі України: куди подавали заяви вступники в 2026 році та який заклад на першому місці

Найпопулярнішим закладом передвищої освіти за кількістю поданих став Фаховий коледж "КАІ ТЕХ" Національного університету "Київський авіаційний інститут". Другим у списку опинився коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету, третім – Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Відео дня

Про це повідомляє Державне підприємство Інфоресурс. Ще два заклади – Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету та Житомирський агротехнічний фаховий коледж розмістилися відповідно у пʼятірці найпопулярніших серед вступників.

Найзатребуванішою спеціальністю серед вступників у коледжі в 2026 році, яких було зараховано на бюджет, стало Медсестринство – 7 469 студентів. Другу позицію зайняло Будівництво і цивільна інженерія – 4 085, третю – електрична інженерія – 3 847.

цьогоріч зросла кількість бажаючих та зарахованих до коледжів учнів, а також зʼявилася нова популярна спеціальність – машинобудування. Також вступ-2026 продемонстрував зростання кількості студентів, які навчатимуться за напрямами електрична інженерія, будівництво та цивільна інженерія, автомобільний транспорт, облік і оподаткування.

РЕКЛАМА

Всього до закладів фахової передвищої освіти зараховано 172 365 студентів, тоді як у 2025 році таких було 134 121. На бюджет цьогоріч загалом вступило 70 717 учнів, на контракт – 101 648.

Водночас за кількістю зарахованих найпопулярнішою стала спеціальність Менеджемнт, на яку зарахували 23 452 студенти. Другою у списку – Електрична інженерія – 16 677, третьою – Облік і оподаткування – 16 456.

Головні історії дня

Всього у 2026 році до коледжів надійшло 412 182 заяви, серед яких 230 139 – від вступників після 9 класу, 154 151 – випускників 11 класів.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що в Україні хочуть змінити правила об'єднання університетів.