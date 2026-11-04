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Найпопулярніші коледжі України: куди подавали заяви вступники в 2026 році та який заклад на першому місці

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
3,5 т.
Найпопулярніші коледжі України: куди подавали заяви вступники в 2026 році та який заклад на першому місці
Ілюстративне зображення. Який коледж став найпопулярнішим серед вступників

Найпопулярнішим закладом передвищої освіти за кількістю поданих став Фаховий коледж "КАІ ТЕХ" Національного університету "Київський авіаційний інститут". Другим у списку опинився коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету, третім – Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Про це повідомляє Державне підприємство Інфоресурс. Ще два заклади – Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету та Житомирський агротехнічний фаховий коледж розмістилися відповідно у пʼятірці найпопулярніших серед вступників.

Найпопулярніші коледжі України: куди подавали заяви вступники в 2026 році та який заклад на першому місці

Який коледж став найпопулярнішим серед вступників. Джерело: ДП Інфоресурс

Найзатребуванішою спеціальністю серед вступників у коледжі в 2026 році, яких було зараховано на бюджет, стало Медсестринство – 7 469 студентів. Другу позицію зайняло Будівництво і цивільна інженерія – 4 085, третю – електрична інженерія – 3 847.

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Найпопулярніші коледжі України: куди подавали заяви вступники в 2026 році та який заклад на першому місці

Найпопулярніша спеціальність серед вступників у коледжі в 2026 році. Джерело: ДП Інфоресурс

цьогоріч зросла кількість бажаючих та зарахованих до коледжів учнів, а також зʼявилася нова популярна спеціальність – машинобудування. Також вступ-2026 продемонстрував зростання кількості студентів, які навчатимуться за напрямами електрична інженерія, будівництво та цивільна інженерія, автомобільний транспорт, облік і оподаткування.

Найпопулярніші коледжі України: куди подавали заяви вступники в 2026 році та який заклад на першому місці

Скільки вступників зараховано до коледжів у 2026 році. Джерело: ДП Інфоресурс

Всього до закладів фахової передвищої освіти зараховано 172 365 студентів, тоді як у 2025 році таких було 134 121. На бюджет цьогоріч загалом вступило 70 717 учнів, на контракт – 101 648.

Водночас за кількістю зарахованих найпопулярнішою стала спеціальність Менеджемнт, на яку зарахували 23 452 студенти. Другою у списку – Електрична інженерія – 16 677, третьою – Облік і оподаткування – 16 456.

Найпопулярніші коледжі України: куди подавали заяви вступники в 2026 році та який заклад на першому місці

Скільки заяв було подано до коледжів у 2026 році. Джерело: ДП Інфоресурс

Всього у 2026 році до коледжів надійшло 412 182 заяви, серед яких 230 139 – від вступників після 9 класу, 154 151 – випускників 11 класів.

Найпопулярніші коледжі України: куди подавали заяви вступники в 2026 році та який заклад на першому місці

Скільки вступників зараховано до коледжів у 2026 році. Джерело: ДП Інфоресурс

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