Найрозумніші батьки дотримуються трьох правил виховання: що вони роблять інакше

Екологічне виховання дітей не означає, що їм можна дозволяти все і не встановлювати жодних обмежень. Справді, важливо чути і розуміти потреби дитини, але не менш важливо вчасно сказати їй "ні".

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Щоб навчити дитину розумінню меж дозволеного та відповідальності, розсудливі батьки дотримуються трьох важливих правил. Видання YourTango назвало ці три правила.

Вони встановлюють чіткі межі змалечку

Спочатку жодній дитині не подобаються правила, які встановлюють батьки. Наприклад, дорослі можуть вимагати, щоб дитина щовечора мила посуд. Або встановити для підлітка час повернення додому – до восьмої чи дев’ятої години вечора. Дітям такі вимоги можуть здаватися надмірним контролем, а батьки іноді навіть нагадують їм наглядачів у в'язниці, а не людей, які піклуються про них. Проте чіткі обмеження, встановлені з раннього віку, вчать дитину відповідальності за власні вчинки та вміння дотримуватися зрозумілих орієнтирів.

Як пояснюють у Haven Psychology Group, послідовні й зрозумілі межі дають дітям змогу розуміти, чого від них очікують. Вони також допомагають навчитися контролювати власну поведінку, давати раду емоціям і відповідати за свої дії.

Якщо дитина не має здорових меж через брак уваги з боку батьків або інші проблеми у вихованні, їй буде складніше навчитися поважати інших. Діти, які ніколи не знають заборон і не чують слова "ні", можуть вирости з переконанням, що їм усе дозволено. Уявімо дитину, якій батьки завжди купують усе, чого вона забажає. Наприклад, на тринадцятий день народження вона попросила новий iPhone, але батьки випадково придбали старішу модель. Замість того щоб спокійно поставитися до ситуації, дитина влаштовує істерику, адже вже засвоїла: якщо достатньо голосно обурюватися, батьки зрештою поступляться й дадуть їй бажане.

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Вони послідовно застосовують справедливі наслідки

Багато батьків бояться карати дітей або встановлювати для них дисциплінарні обмеження. Уявімо, що дитина постійно жбурляє їжу через усю кімнату. Дорослі можуть раз, два чи навіть тричі попросити її припинити, а потім просто змиритися з такою поведінкою. Натомість, якщо вони послідовно дотримуються встановлених правил, то одразу пояснюють дитині, що саме вона робить не так і що станеться, якщо це повториться. Наприклад, якщо дитина продовжує кидати іграшку після попередження, що її доведеться забрати, батьки спокійно відкладають її на певний час. Головне – дати зрозуміти, що правила залишаються чинними, навіть якщо дитині вони не подобаються.

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Як зазначає видання Psych Central, авторитетні батьки встановлюють чіткі правила, але водночас забезпечують дітям необхідну підтримку і допомагають їх дотримуватися. Бути хорошими батьками означає не боятися пояснювати дитині різницю між правильними та неправильними вчинками. Вони заохочують хорошу поведінку похвалою та підтримкою, а замість погроз і суворих покарань використовують справедливі заходи впливу.

Вони вчать дітей самостійності

Зрештою, одне з найскладніших завдань батьків – дати дитині можливість самостійно вирушити в доросле життя. Адже діти мають навчитися давати собі раду без постійної допомоги дорослих. Вони не можуть усе життя триматися за батьків, інакше так і не стануть по-справжньому самостійними людьми, здатними будувати власне життя. Бути батьками означає піклуватися про дитину в міру її дорослішання та допомагати їй здобувати навички, які знадобляться, коли вона почне самостійно прокладати собі шлях у світі.

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Коли дитина, з якою батьки були дуже близькими, залишає батьківський дім, вони можуть зіткнутися з явищем, яке Psychology Today називає синдромом спорожнілого гнізда. У цей період дорослі нерідко відчувають смуток і самотність, адже звикають до нових обставин. Водночас поява вільного часу дає їм змогу повернутися до власних інтересів і побудувати нові стосунки з уже дорослими дітьми.

Іноді найважче для батьків – дозволити дитині стати самостійною. У міру дорослішання їй потрібно давати можливість ухвалювати власні рішення, брати на себе відповідальність і дедалі більше справ виконувати без сторонньої допомоги.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які життєві навички потрібно прищепити дитині ще до повноліття, щоб зробити її по-справжньому самостійною.