Названо найкращий університет світу 2027 року: він утримує перше місце в рейтингу Times Higher Education 11-й рік поспіль

Найкращим закладом вищої освіти планети одинадцятий рік поспіль визнаний Оксфордський університет з Великої Британії. Друге місце вчергове посів Массачусетський технологічний інститут, третє – Принстонський університет із США, розділивши його цьогоріч зі Стендфорським університетом, який посунув Кембриджський університет з Великої Британії на пʼяту позицію.

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Дані опубліковані на сайті Times Higher Education. Рейтинг – один з найвпливовіших у світі джерело даних про успішність закладів вищої освіти. Список найкращих університетів світу включає 2297 закладів зі 118 країн і територій.

Гарвард цей рік опустився ще на одну сходинку – з пʼятої на шосту, тоді як у 2024 він обіймав третю позицію. Водночас Китайський університет Цінхуа піднявся на 11 місце, обігнавши швейцарський ETH Zurich. Азія вперше випереджає континентальну Європу, тоді як згідно з рейтингом у 2026 році, перше місце посідали виші США, а друге – Індія.

Національний університет Сінгапуру (NUS) увійшов до топ-15, а три азійські університети вперше увійшли до топ-15.

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Нагадаємо, 25 українських закладів вищої освіти увійшли до престижного світового рейтингу World University Rankings 2027. Найвищу сходинку у списку вишів розділили Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського й Сумський державний університет.

Виші увійшли до 1201–1400 позицій світового рейтингу. Цьогоріч до нього потрапило на 3 заклади більше, ніж у 2026 році.

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